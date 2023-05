Cyberpunk 2077 - powstaje nowy mod związany z oświetleniem. Wprowadza imitację efektów rodem z kinowych ujęć

Tytuł CD Projekt Red to dość niejednoznaczny temat i z pewnością nawet dziś, po wielu poprawkach, można powiedzieć wiele złego czy to o nieidealnej rozgrywce, balansie, czy innych występujących problemach. Niemniej pod kątem samej jakości grafiki trudno tutaj specjalnie się wyzłośliwiać. Zwłaszcza, że nadal dostaje ona kolejne usprawnienia - te oficjalne, jak i od społeczności graczy. Ostatnio zaś pojawiło się kolejne godne uwagi.

Jeden z moderów rozpoczął prace nad Luum - projektem, który podkręca oświetlenie, wprowadzając imitację kinowych efektów.

Luum jest obecnie w fazie alfa, niemniej jednak już teraz możemy rzucić okiem na to, co prezentuje. Moder zastosował specjalne techniki pozwalające na symulowanie modelu kamery Arri Alexa 35. Modyfikacja między innymi ulepsza aberrację chromatyczną, odbicia na powierzchni, czy balansuje efekty pogodowe. Na razie rozwiązanie nie jest rzecz jasna pozbawione wad, w głównej mierze przez wzgląd na zbyt mocne światło w niewłaściwych miejscach. Ale trzeba przyznać, że już teraz wygląda to całkiem porządnie.

Ostatnio o Cyberpunk 2077 głośno jest w głównej mierze dzięki eksperymentalnej technice path tracingu, która wymaga bardzo dużych mocy obliczeniowych. Nie znaczy to jednak, że CD Projekt zajmuje się już tylko i wyłącznie wiedźmińskimi projektami. W końcu w drodze jest Phantom Liberty, dodatek, który wprowadzi całkiem sporych rozmiarów historię w Night City, a gwiazdą przedsięwzięcia jest kolejna po Keanu Reevesie hollywoodzka gwiazda - Idris Elba. Na razie jednak nie podano dokładnej premiery, ale zakłada się, że prawdopodobnie dojdzie do niej jeszcze w tym roku. No cóż, biorąc pod uwagę falstart podstawki - lepiej trochę poczekać...

