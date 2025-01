Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - w sieci pojawił się oficjalny zwiastun premierowy wyczekiwanego dodatku

Popularność najnowszego i stale rozwijanego dzieła od polskiego studia CD Projekt Red - Cyberpunk 2077 - w ostatnim czasie staje się coraz większa. Dużą w tym zasługę mają głównie dwie kwestie: wprowadzenie darmowej aktualizacji 2.0, która zmienia w grze całkiem sporo, jak również pierwszy nadchodzący dodatek Phantom Libery, który już teraz zbiera dobre opinie od recenzentów. Studio ma szansę odbić się od dna sprzed kilku lat i na nowo stać się cenionym w oczach graczy.

Premiera pierwszego fabularnego dodatku do gry Cyberpunk 2077, czyli Phantom Liberty, jest już za rogiem. Studio CD Projekt RED zaprezentowało więc oficjalny zwiastun nadchodzącej produkcji.

Słowem wstępu można wspomnieć, że od czasu wprowadzenia wspomnianej aktualizacji 2.0 Cyberpunk 2077 na nowo odżył. Część graczy chciała po prostu zobaczyć, jak zmieniła się produkcja przez minione lata, natomiast fala osób, które jednocześnie znajdują się w grze, stale się utrzymuje - w najlepszym momencie było ich 168 711 (Steam). Pierwsze opinie są naprawdę dobre, a dodatek Phantom Liberty, który zadebiutuje już jutro (26.09.2023 r. 1:00), może podzielić ten los, a nawet sprawić, że gra przeżyje swoją druga młodość. Oficjalny zwiastun tytułu pokazuje nam fragmenty z całkiem nowej lokacji, w której toczyć się będzie akcja gry - Dogtown. Całość jest przedstawiona przy wsparciu muzycznym ze strony Dawida Podsiadło, który użyczył swojego głosu do utworu przewodniego tytułu.

Phantom Liberty wprowadzi sporo nowej zawartości, w skład której wejdą widoczne na zwiastunie nowe postacie (Solomon Reed, So Mi, Kurt Hansen), a co za tym idzie świeża historia, zadania, walki z bossami, jak również odświeżone drzewko umiejętności, ponad 100 dodanych przedmiotów i wyrzutnie rakiet w samochodach. Dodatek ma więc całkiem spore szanse na okazanie się hitem sprzedażowym, a sam Cyberpunk 2077 dzięki niemu (i nie tylko) na nowo wróci do łask graczy. Warto wspomnieć, że już niebawem na PurePC.pl pojawi się pełna recenzja Phantom Liberty, a także porównanie edycji konsolowych oraz pecetowej.

Źródło: YouTube @Cyberpunk 2077