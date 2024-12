Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - autorzy prezentują nowy system policji oraz drzewko umiejętności Relic

Sposób działania policjantów w podstawowej wersji Cyberpunka 2077 pozostawiał wiele do życzenia. Gracze często krytykowali nienaturalne zachowanie funkcjonariuszy, którzy nagle pojawiali się w pobliżu głównego bohatera, gdy ten popełnił przestępstwo. Późniejsze aktualizacje nie rozwiązały problemu w całości, przez co studio CD Projekt RED zdecydowało się na całkowite przebudowanie systemu stróżów prawa. Wprowadzone zmiany zostały zaprezentowane podczas najnowszej transmisji na platformie Twitch.

W nadchodzącym dodatku Cyberpunk 2077: Phantom Liberty funkcjonariusze będą aktywnie ścigać i zwalczać graczy łamiących prawo. Zespół CD Projekt RED omówił najważniejsze nowości.

Można odnieść wrażenie, że podczas projektowania nowego systemu policji, studio CD Projekt RED wzorowało się na innych tytułach, takich jak Grand Theft Auto V czy Need for Speed: Most Wanted. Widoczne obok minimapy gwiazdki symbolizują zaangażowanie funkcjonariuszy w pościg. Gdy gracz osiągnie najwyższy, piąty poziom, wówczas do akcji wkroczą elitarne, ciężko uzbrojone oddziały MaxTac. Developerzy podkreślają, że walka z nimi stanowi wyzwanie nawet na niskich poziomach trudności. Oprócz tego wprowadzona zostanie rejonizacja działań mundurowych. W dobrze znanym Night City za utrzymanie porządku odpowiedzialne będzie NCPD, poza nim - korporacja Militech, a w nowej dzielnicy Dogtown - prywatna arma Barghest.

Podczas transmisji autorzy ujawnili również kolejne szczegóły dotyczące drzewka umiejętności Relic. Cyberpunk 2077: Widmo Wolności nagrodzi graczy poświęcających czas na eksplorację, ponieważ do odblokowania nowych zdolności niezbędne będzie odszukanie specjalnych terminali z danymi w dzielnicy Dogtown. Osobom, które zdecydują się na przeniesienie zapisanego stanu gry z Cyberpunka 2077, udostępniona zostanie możliwość zresetowania atrybutów postaci, a następnie przydzielenie dostępnych punktów jeszcze raz. Warto podkreślić, że niektóre elementy z nadchodzącego dodatku trafią we wrześniu do podstawowej wersji gry w ramach aktualizacji 2.0.

Źródło: CD Projekt RED