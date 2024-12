Cyberpunk 2077: Phantom Liberty na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują nowe elementy rozgrywki

Już 26 września zadebiutuje długo wyczekiwany dodatek fabularny do Cyberpunka 2077. Podczas tegorocznych tagów Gamescom studio CD Projekt RED zaprezentowało zwiastun ukazujący zmienione i ulepszone elementy rozgrywki. Oprócz nowych zadań i kontaktów gracze mogą liczyć na szereg usprawnień, wliczając w to system walki, ścieżki rozwoju głównego bohatera czy sztuczną inteligencję przeciwników. Co więcej, niektóre elementy trafią również do podstawowej wersji gry.

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności umożliwi eliminowanie przeciwników w jeszcze bardziej widowiskowy sposób. Na graczy czekają nowe bronie oraz umiejętności, które ułatwią eksplorację niebezpiecznych lokacji.

Cyberpunk 2077 zdecydowanie nie miał łatwego startu. Społeczność krytykowała tytuł za zły stan techniczny, który szczególnie dawał się we znaki na konsolach ubiegłej generacji - PlayStation 4 oraz Xbox One. Konieczność naprawy licznych błędów spowodowała opóźnienie prac nad fabularnym dodatkiem, na którego oficjalną zapowiedź gracze musieli czekać ponad dwa lata. Z okazji zbliżającej się premiery Widma Wolności studio CD Projekt RED przygotowało zwiastun prezentujący zupełnie nowe elementy rozgrywki.

Eksploracja dzielnicy Dogtown ma wiązać się z licznymi starciami, podczas których protagonista wykorzysta nowe, nieznane wcześniej uzbrojenie. Zwiększono możliwości dostępnych wszczepów, a gracze odblokują dodatkowe zdolności z drzewka umiejętności Relica (Zabić Billa, Sokole oko, Makiawelizm, Powietrzny zryw, 4 lipca, Ostateczny cios: Ostrza i Katapulta). Spośród najbardziej interesujących mechanik wymienić można także opcję toczenia walk podczas kierowania pojazdami. CD Projekt RED deklaruje, że znaczącym zmianom uległ system policji, dzięki czemu funkcjonariusze będą zachowywać się w bardziej naturalny sposób, nie pojawiając się nagle w pobliżu głównego bohatera. Cyberpunk 2077: Widmo Wolności zadebiutuje 26 września na konsolach PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X oraz PC. Należy podkreślić, że najistotniejsze ulepszenia rozgrywki trafią również do podstawowej wersji gry wraz z nadchodzącą aktualizacją 2.0.

Źródło: CD Projekt RED