Cyberpunk 2077 Phantom Liberty oraz aktualizacja 2.0 na PC ma maksymalnie wykorzystać 8-rdzeniowe procesory

Już za dwa tygodnie do sprzedaży trafi Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, jedyny fabularny dodatek do jednej z najgłośniejszych produkcji 2020 roku. W okolicach premiery DLC, studio CD Projekt RED udostępni na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series aktualizację 2.0, która przebuduje wiele aspektów podstawowej wersji gry. Już dawno temu ogłoszono, że nowa wersja gry podniesie wymagania sprzętowe, natomiast teraz ujawniono w tym temacie nieco więcej informacji. Kompletny reset wszystkich dotychczasowych testów wydajności będzie obowiązkowy.

Filip Pierściński ze studia CD Projekt RED ujawnił kilka ciekawych informacji na temat działania Cyberpunk 2077 w wersji 2.0 (i z dodatkiem Phantom Liberty). Komputerowa wersja od teraz będzie w pełni natywnie obsługiwać 8-rdzeniowe procesory Intela / AMD z wielowątkowością współbieżną (Hyper Threading dla Intela bądź SMT dla AMD). Jeden z głównych programistów studia wspomniał, iż takie procesory będą teraz wykorzystywane w przynajmniej 90%. W celu przetestowania wydajności systemów chłodzenia, przedstawiciel studia poradził by przetestować procesory... np. w benchmarku Cinebench, który dobrze wygrzewa układy CPU.

Before release CP2077 2.0 and PL please check conditions of your cooling systems in PC. We use all what you have, so workload on CPU 90% on 8 core is expected. To save your time please run Cinebench or similar and check stability of your systems https://t.co/TWOAkP0ONu