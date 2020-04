Crysis Remastered może zawierać kampanię z Crysis Warhead

Zapowiedź odświeżonej wersji Crysisa bez wątpienia jest jedną z najważniejszych informacji w ostatnich dniach w świecie gier wideo. Wszystko wskazuje na to, że po 13 latach tytuł studia Crytek ponownie stanie się benchmarkiem dla komponentów komputerowych - trudno bowiem sądzić, by ostatnia wersja silnika CryEngine mogła zaoferować rozczarowującą oprawę, prawda? Niestety, ciągle nie wiemy jeszcze, z czym konkretnie przyjdzie nam się spotkać - pomijając detale technologiczne, brakuje dokładnych informacji na temat tego, co gra w ogóle nam zaoferuje. Pewną poszlaką w tej sprawie może być jednak ostatnia wypowiedź Tima Willitsa ze studia Saber Interactive, które pomaga Crytekowi przy Crysis Remastered.

Crysis Warhead jest jedyną odsłoną całego cyklu, która nigdy nie pojawiła się na żadnej konsoli. Dobrze by było, by nowi gracze mogli więc poznać całość historii z pierwszej części.

Tim Willis napisał na swoim twitterowym koncie: "Zawsze uwielbiałem gry Crysis i naprawdę jesteśmy podekscytowani, że razem z Crytek udostępnimy je nowym odbiorcom". Niby nic wielkiego, jednak w oczy od razu rzuca się fakt, że autor twitta pisze tutaj o grach w liczbie mnogiej. To sugeruje, jakoby w drodze były również kolejne zremasterowane gry z serii, jak np. "dwójka" czy "trójka", jednakże najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się być scenariusz, w którym pakiet Crysis Remastered zawierał będzie nie tylko kampanię z podstawowego Crysisa, lecz również kampanię z wydanego rok później Crysisa Warhead, który de facto jest jego samodzielnym dodatkiem/kontynuacją.

Połączenie obu tych tytułów w całość miało by sporo sensu. Przypomnijmy - Crysis Warhead to pod względem technicznym prawie ta sama gra, co "podstawka". Jedyną większą różnicą jest inny bohater (ekscentryczny Psycho zamiast Nomada) oraz misje nastawione na bardziej intensywną akcję. Warto też zaznaczyć, że Warhead jest jedyną odsłoną całego cyklu, która nigdy nie pojawiła się na żadnej konsoli. Dobrze by było, by nowi gracze mogli więc poznać całość historii. Na potwierdzenie lub zdementowanie tych domysłów musimy jednak poczekać.

Źródło: DSOGaming