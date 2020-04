Crysis Remastered trafi na pecety i wszystkie wiodące konsole

Crysis to gra legenda, i to nawet pomimo faktu, że pod względem gameplayu nie oferowała niczego innowacyjnego. Aż trudno uwierzyć, że minęło już prawie 13 lat od jej debiutu, bo nawet dziś patrząc na screeny z rozgrywki można zawiesić oko na ładnych widokach czy zachwycać się szczegółowością detali. Gra studia Crytek z miejsca stała się synonimem pięknej grafiki, jak również wysokich wymagań sprzętowych - w momencie premiery trudno było znaleźć peceta mogącego uciągnąć ten tytuł przy najwyższych ustawieniach graficznych. Niebawem będziemy mieli doskonałą okazję do przypomnienia sobie hitu z 2007 roku - wyciekły właśnie pierwsze informacje dotyczące gry Crysis Remastered.

Gra ma ukazać się nie tylko na PC, lecz także na wszystkie wiodące konsole, czyli Xbox One, PlayStation 4, jak również Nintendo Switch. To z pewnością ucieszy wszystkich, którzy nie testowali jeszcze oryginalnego Crysisa.

Co ciekawe, wieść o zbliżającej się premierze odświeżonej wersji gry pojawiła się na... oficjalnej stronie internetowej crysis.com. O ile na głównej witrynie nie zobaczymy nic specjalnie interesującego, to po wejściu w zakładkę dotyczącą cookies ukazała nam się zapowiedź Crysisa Remastered. Gra ma wyjść nie tylko na komputery stacjonarne, lecz także na wszystkie wiodące konsole, czyli Xbox One, PlayStation 4, jak również Nintendo Switch. To z pewnością ucieszy wszystkich, którzy nie testowali jeszcze oryginalnego Crysisa.

Niestety, brakuje szczegółów dotyczących samej gry. Można być za to pewnym, że produkcja bazować będzie na najnowszej odsłonie silnika CryEngine. Biorąc pod uwagę nieumyślne ujawnienie informacji o grze, jak również ostatnie wiadomości pojawiające się na twitterze Crysisa, można spodziewać się, że oficjalna zapowiedź jest już tylko kwestią czasu. Czekamy z niecierpliwością, jesteśmy już również ciekawi samych wymagań sprzętowych gry. Kultowe zapytanie "czy pójdzie na tym Crysis?" może nabrać nowego znaczenia...

Źródło: VideoCardz