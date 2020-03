Crysis Remaster - Studio Crytek sugeruje prace nad odświeżoną grą

Rok 2007 dla miłośników gier komputerowych był bardzo udany. Dostaliśmy nie tylko Call of Duty 4: Modern Warfare, które okazało się strzałem w dziesiątkę ale również imponującego pod względem graficznym Crysisa, który totalnie zmiótł ówczesną konkurencję i postawił niebotyczne wymagania przed kartami graficznymi. Od premiery minęło już prawie 13 lat, a oprawa nadal prezentuje się całkiem nieźle. Nic dziwnego, że deweloperzy po latach prawdopodobnie pokusili się o tworzenie remastera. O tytule Crysis Remaster głośno było już jesienią rok temu, lecz dziś studio Crytek po raz kolejny sugeruje fanom, że prace nad grą mogą trwać w najlepsze.

W sieci pojawiło się właśnie wideo, które może wskazywać, że studio Crytek pracuje nad remasterem gry Crysis z 2007 roku. Czy jest to tylko nadinterpretacja? Nie wydaje się, a to ze względu na dodatkowe okoliczności.

W sieci pojawił się własnie nowy materiał wideo zatytułowany jako Never stop Achieving - CRYENGINE Showcase 2020: Games of the Decade (do zobaczenia poniżej). Filmik warto obejrzeć chociażby dla sentymentów, jako że pojawia się w nim wiele kultowych gier, wykonanych między innymi właśnie na silniku CryEngine. Ponadto scenki z gier poukładane chronologicznie, ciekawie przedstawiają coraz większe możliwości projektowania kolejnych produkcji. Aż chce się w coś zagrać. Niemal 3-minutowy materiał w telegraficznym skrócie przestawia gry stworzone podczas ostatniej dekady, czyli od 2010 roku. Zastanawiającym może być więc ostatnia sekwencja wideo, w której widzimy pierwsze sceny z oryginalnego Crysisa z 2007, niełapiącego się przecież w tym przedziale 2010-2020.

Umieszczenie tej sceny w materiale można oczywiście tłumaczyć faktem, iż studio podkreśla jak ważną rolę w rozwoju silnika CryEngine jak i generalnie w dorobku firmy odegrał pierwszy Crysis. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że deweloperzy z Crytek, dokładnie pół roku temu udostępnili film prezentujący możliwości wersji 5.6 silnika CryEngine (materiał poniżej), w którym to znalazło się kilka scen do złudzenia przypominających nową odsłonę pierwszej części Crysisa, chcemy wierzyć, że najnowszy filmik sugeruje po prostu nadejście pełnoprawnego remastera produkcji z 2007 roku.

