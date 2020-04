Crucial P5 - Najwydajniejsze SSD NVMe w ofercie producenta

Przesiadka z dysku talerzowego na nośnik półprzewodnikowy to nie lada skok komfortu pracy na komputerze. Korzystają z tego zarówno osoby pracujące, grające, jak i zwykli śmiertelnicy przeglądający tylko internet. System operacyjny uruchamia się szybciej, podobnie jak gry i aplikacje, a pliki - w tym mapy w grach - ładują się odczuwalnie krócej. Wiadomo jednak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Często więc entuzjaści po posmakowaniu SSD SATA III decydują się na SSD NVMe, by zyskać dostęp do wyższych prędkości zapisu i odczytu. To właśnie im dedykowana jest najnowsza, a zarazem najszybsza seria nośników w ofercie Cruciala, czyli modele P5. Mowa o odczycie sekwencyjnym rzędu nawet 3400 MB/s.

Nośniki SSD Crucial P5 dostępne będą w wersjach o pojemności 250 i 500 GB oraz 1 i 2 TB. Wszystkie objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

Crucial P5 to nowa seria nośników półprzewodnikowych typu M.2 NVMe korzystających z interfejsu PCI Express 3.0 x4. Na czarnym laminacie znajdziemy kości Microna 3D TLC NAND, bliżej nieokreślony kontroler oraz pamięć cache typu pseudo SLC. Modele o pojemności 500 GB, 1 TB oraz 2 TB zaoferują wydajność do 3400 MB/s dla odczytu sekwencyjnego i do 3000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Najmniejszy wariant o pojemności 250 GB ma być odczuwalnie wolniejszy przy zapisie sekwencyjnym, bowiem mowa tutaj już tylko o 1400 MB/s.

Crucial chwali się, że ich najnowsze SSD oferują pełne szyfrowanie bez wpływu na wydajność, a przy tym posiadają zabezpieczenia przeciw zbyt wysokiej temperaturze oraz utracie zasilania. Jednak prócz marketingowych sloganów trudno szukać na stronie produktu konkretniejszych informacji. Data premiery oraz sugerowane ceny na rynek polski pozostają nieznane. Wiemy jednak, że seria Crucial P5 objęta będzie 5-letnią gwarancją producenta ograniczoną współczynnikiem TBW. Wynosi on 150 TBW dla modelu o pojemności 250 GB, 300 TBW dla 500 GB, 600 TBW dla wersji 1 TB i 1200 TBW dla największego wariantu o pojemności 2 TB.

