Corsair potwierdza kolejny przypadek karty GeForce RTX 50 z brakującymi ROP-ami i zapowiada środki zapobiegawcze

Firma Corsair znana jest chyba wszystkim pecetowym pasjonatom. W jej ofercie znajdziemy nie tylko części komputerowe czy różnego rodzaju akcesoria, ale również gotowe zestawy PC - i to raczej te z wyższej półki. Niedawno do portfolio trafiły nawet wysokobudżetowe komputery wyposażone w karty graficzne GeForce z serii RTX 50. Niestety, także wśród nich trafiła się jedna jednostka z brakującymi jednostkami ROP. Producent wydał nawet oświadczenie w tej sprawie.

Brakujące ROP-y w nowych kartach graficznych stanowią problem nie tylko dla konsumentów czy samej NVIDII, ale również partnerów Zielonych. Tak czy owak, należy docenić firmę Corsair za właściwą reakcję.

W serwisie Reddit pojawił się następujący komunikat od firmy Corsair, która podkreśla, że odchylenia wydajności w kartach NVIDII są niedopuszczalne i konieczne są odpowiednie środki zapobiegawcze. "[...] Początkowo nasze procedury testowe nie wskazały tej konkretnej rozbieżności ROP podczas naszego procesu produkcyjnego. Jednak po zapoznaniu się z tym problemem natychmiast przeprowadziliśmy dokładny przegląd szczegółowych raportów dla każdego wysłanego do tej pory układu. Zidentyfikowaliśmy dotychczas tylko jednego klienta z dotkniętym problemem procesorem graficznym i aktywnie współpracujemy z nim w celu zapewnienia zamiennika. Zapoznaj się z naszym najnowszym artykułem Explorer, aby uzyskać więcej informacji na temat rygorystycznych, wieloetapowych testów, które wdrożyliśmy, aby zweryfikować prawidłową liczbę ROP i sprawdzić, czy Twój komputer Vengeance/ORIGIN jest dotknięty problemem". Niestety brakuje informacji, jaki konkretnie model GeForce okazał się "niekompletny". Przydałaby nam się również informacja, jak dużo GeForce'ów RTX 50 zostało wprowadzonych na rynek właśnie przez firmę Corsair - obecnie nie wiemy do końca, czy faktycznie tylko 0,5% wszystkich układów ma brakującą liczbę ROP-ów.

Jak widać, brakujące ROP-y w nowych kartach graficznych stanowią problem nie tylko dla konsumentów czy samej NVIDII, ale również partnerów Zielonych. Tak czy owak, należy docenić firmę Corsair za właściwą reakcję. Co więcej, w obliczu całej sytuacji producent postanowił też dodatkowo wesprzeć swoich klientów: "Aby jeszcze bardziej zademonstrować nasze zaangażowanie w Twoją satysfakcję, wszystkie nasze zestawy zostały objęte dożywotnim wsparciem technicznym. Jeśli kupiłeś już od nas komputer z kartą NVIDIA z serii RTX 50 i brakuje w nim jednostek ROP, skontaktuj się z nami bezpośrednio, a my zapewnimy, że Twój problem zostanie rozwiązany tak szybko, jak to możliwe".

Źródło: VideoCardz, Corsair (Reddit)