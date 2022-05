Corsair HS65 Surround – test słuchawek dla graczy z funkcją personalizacji brzmienia i świetnym mikrofonem

Dobranie gamingowych słuchawek jest trudniejszym zadaniem, niż w przypadku klawiatury czy myszki, gdzie uwagę musimy zwrócić przede wszystkim na rodzaj przełączników (klawiatura) i sensor (mysz). Z tzw. headsetami jest trudniej, ponieważ nie tylko muszą one dobrze brzmieć, ale muszą też wygodnie leżeć oraz wyglądać zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Z tym brzmieniem też nie jest znów tak łatwo, bowiem słuchawki, które producenci określają mianem gamingowych, niezbyt często spełniają oczekiwania melomanów, którzy pragną czegoś więcej, niż tylko dobrej lokalizacji dźwięków. Dlatego też niektórzy producenci mocno się gimnastykują, by otrzymać kompromis między dobrej jakości brzmieniem w utworach muzycznych, a dobrą wirtualizacją. Inni zaś tworząc zestawy gamingowe zupełnie nie zważają na jakość audio poza sceną gamingową. Dziś sprawdzimy, jak to wygląda w przypadku modelu Corsair HS65 Surround.

Autor: Ewelina Stój

Debiutujące na początku maja tego roku słuchawki Corsair HS65 Surround są reklamowane przede wszystkim jako lekkie (282 g), solidne (dzięki zastosowaniu aluminium), a także jako komfortowe (miękka pianka zapamiętująca kształt ucha oraz pady powleczone częściowo "oddychającą" mikrofibrą). Gwoli ścisłości mamy tu do czynienia z modelem przewodowym, pozbawionym jakiegokolwiek podświetlenia i łączącym się z urządzeniami źródłowymi zarówno poprzez złącze 3,5 mm audio jack, jak i poprzez adapter USB (przejściówka w zestawie). To właśnie ów adapter pozwoli nam na zabawę ustawieniami dźwięku przestrzennego Dolby Audio 7.1 czy też na skorzystanie z rozwiązania SoundID, o którym już za chwilę.

Corsair HS65 Surround to lekkie słuchawki dla graczy z Dolby Audio 7.1 oraz funkcją SoundID, która szybko dostosuje brzmienie do naszych preferencji.

Wspomniana powyżej technologia Sonarworks SoundID tworzy indywidualny profil brzmienia na podstawie oceny osobistych preferencji użytkownika z wykorzystaniem próbek dźwiękowych (wszystko to poprzez oprogramowanie Corsair ICUE). Czy jest to opcja przydatna, czy raczej zbędny bajer, który ze spokojem dałoby się zastąpić klasycznym equalizerem – okaże się oczywiście podczas testów, już za kilka stron. Póki co, skupmy się jeszcze przez chwilę na kluczowej specyfikacji słuchawek. Wyposażono je mianowicie w 50-mm przetworniki działające w zakresie częstotliwości 20 Hz - 20 kHz, o impedancji na poziomie 32 omów.

Corsair HS65 Surround Konstrukcja Wokółuszna, zamknięta Łączność Przewodowa: 3,5 mm audio jack / USB 2.0 Podświetlenie nie Przewód nieodczepiany, 180 cm Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz Impedancja 32 omy Przetwornik 50 mm Dźwięk przestrzenny cyfrowy z Dolby Audio 7.1* Mikrofon odczepiany, jednokierunkowy Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz - 10 kHz Czułość mikrofonu -40dB (+/-3dB) Waga 282 g Kompatybilność PC (Windows, Mac), PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Aktualna, najniższa cena 499 zł

*Funkcja Dolby Audio jest dostępna tylko przy użyciu oprogramowania Corsair iCUE na komputerach PC i Mac

Mikrofon jest natomiast jednostką odczepianą, jednokierunkową, wzbogaconą technologią redukowania szumów oraz certyfikowaną przez Discord. Sterowanie słuchawkami odbywa się tu poprzez pokrętło regulacji głośności na lewym nauszniku, a wspomniany już mikrofon wycisza się po podniesieniu go ku górze. Słuchawki występują w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej, wyceniono je na 499 złotych i w teorii wyglądają na całkiem przemyślany, nieprzekombinowany zestaw, który dzięki przejściówce zadziała z pecetami, konsolami oraz smartfonami. Co na to praktyka? O tym już na następnych, właściwych stronach niniejszej publikacji.