Civilization VI: Zapowiedź kolejnych DLC i przepustki sezonowej

Niektórzy fani Cywilizacji myśleli już być może, że twórcy nie dostarczą więcej dodatkowych treści do szóstej odsłony znanej strategii. Ni z tego ni z owego studio Firaxis zaskoczyło graczy prezentacją sześciu nadchodzących mini-DLC. To jednak nie wszystko, bo będą one objęte programem przepustki sezonowej o nazwie New Frontier. Dodatki wzbogaca grę o nowe cywilizacje oraz tryby rozgrywki. Póki co nie znamy polskiej ceny Season Passa, niemniej podano ją w walucie euro. Za New Frontier Pass zapłacimy mianowicie 39,99 euro, a pierwszy ze wspomnianych dodatków pojawi się jeszcze w maju. Owo mini-wydawnictwo zakończy się w marcu 2021. Każdy dodatek będzie można kupić oczywiście również osobno.

New Frontier Pass pojawi się na pecety oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Na przepustkę zawierać będzie się wspomniane sześć dodatków, które zaoferują aż dziewięciu nowych przywódców, sześć nowych trybów oraz osiem nowych cywilizacji. Pierwszy z dodatków, który pojawi się jeszcze w tym miesiącu, przyniesie cywilizacje majów oraz wielkokolumbijską (Maya & Gran Colombia Pack). W lipcu 2020 pojawi się z kolei dodatek z cywilizacją etiopską.

Następne dodatki otrzymamy we wrześniu i listopadzie 2020 oraz w styczniu i marcu 2021. Szczegóły dotyczące jednak owych oddalonych nieco w czasie DLC, nie są tak dobrze znane. Trzeba jednak wiedzieć, że kilka z tych dodatków wymagać będzie wcześniejszych DLC takich jak Rise and Fall i Gathering Storm. Poniżej zostawiam Was z trailerem zapowiadającym dodatki jak i przepustkę New Frontier. Zachęcamy też do zapoznania się z naszą recenzją gry Sid Meier's Civilization VI oraz z recenzją dodatku Gathering Storm.

Źródło: 4players