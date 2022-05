Chiński rząd każe agencjom rządowym pozbyć się komputerów i oprogramowania spoza Chin

Przysłowie (a konkretniej przekleństwo) "Obyś żył w ciekawych czasach" pochodzi nomen omen z Chin. Z tych samych Chin, które podobnie jak większość dzisiejszego świata przeżywają właśnie owe ciekawe czasy. Aby nie okazały się one jeszcze ciekawsze, chiński rząd zdecydował, że z agencji rządowych oraz państwowych przedsiębiorstw mają zniknąć wszystkie komputery wyprodukowane przez zagraniczne firmy. Zmiana na osprzęt państwowy ma się dokonać maksymalnie w ciągu najbliższych dwóch lat. Takie właśnie rewelacje przekazał nam serwis Bloomberg. Dodał też (co ciekawe), że wymagany sprzęt nie będzie do końca tak bardzo chiński, jak mogłoby się wydawać...

Sprzęt komputerowy, który zastąpi dotychczasowe rozwiązania z USA czy Europy, ma pochodzić przede wszystkim od lokalnych, chińskich dostawców. Nie jest jednak dokładnie powiedziane, w jakie podzespoły mają być wyposażone owe platformy, można stąd przypuszczać, że elementy takie jak chociażby procesory będą summa summarum i tak pochodziły spoza Chińskiej Republiki Ludowej. Jakby nie było, ostatecznie trochę pieniądza i tak zostanie w kraju. Wystarczy postawić na bardziej doświadczonych, chińskich dostawców takich jak Huawei czy Lenovo, żeby mieć z głowy nie-chińskie monitory, notebooki, serwery itp.

Jeśli chodzi o sprzęt do pracy, to Chińczycy mogą przebierać chociażby w ofercie marki Lenovo

Po tym jak chiński rząd ogłosił swoje plany, ceny akcji wielu chińskich firm technologicznych skoczyły w górę, czemu oczywiście nie ma się co dziwić (wykres poniżej). A jeśli jesteśmy już przy statystykach, to warto wspomnieć, że według firmy badawczej IDC, drugim wiodącym w regionie APEC dostawcą komputerów było w ubiegłym roku HP (14,3% udziału w rynku), zaś trzecim Dell (14,1%). Na pierwszym zaś miejscu plasowało się Lenovo z 30-procentowym udziałem. Można więc śmiało założyć, że w najbliższych miesiącach Lenovo przejmie część udziałów HP oraz Della.

Źródło: Bloomberg