Chińska firma Montage wprowadzi wkrótce na rynek procesory Intel Emerald Rapids pod zmienioną nazwą

Chiński przemysł elektroniki komputerowej nie jest tak rozwinięty, jak w krajach zachodnich. Czasami pod marką firm z Państwa Środka sprzedawane są podróbki sprzętu produkowanego poza granicami tego kraju. Zdarza się jednak także, że firmy zachodnie udzielają licencji na wprowadzenie do sprzedaży swojego sprzętu z chińskimi oznaczeniami. Jednym z takich przykładów są procesory Jintide piątej generacji, czyli CPU Intel Emerald Rapids ze zmienioną nazwą.

Chińska firma Montage Technology będzie sprzedawała procesory Intel Emerald Rapids pod własnymi oznaczeniami. Jednostki są licencjonowane na bazie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami z 2016 roku.

Procesory Emerald Rapids zadebiutowały na rynku zaledwie kilka dni temu. Nie przeszkodziło to firmie Montage w zapowiedzi bliźniaczo podobnych jednostek. Mamy tutaj do czynienia nie tyle z podróbkami czy kopiowaniem zachodniego sprzętu, co ze sprzedażą oryginalnych procesorów pod zmienioną nazwą. CPU Jintide piątej generacji mają taki sam kształt i rozmiary, jak jednostki Emerald Rapids Intela. Cechują się także identyczną specyfikacją. Jedynymi różnicami są oznaczenia na IHS oraz obecność wbudowanych chipów służących do monitorowania i rozszerzenia funkcji bezpieczeństwa.

Jintide

M88JTMC8558P Jintide

M88JTMC6548Y+ Jintide

M88JTMC6542Y Jintide

M88JTMC5520+ Jintide

M88JTMC4514Y Liczba rdzeni/wątków 48C / 96T 32 C / 64 T 24 C / 48 T 28C / 56T 16C / 32T Bazowe taktowanie 2,7 GHz 2,5 GHz 2,9 GHz 2,2 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 4,0 GHz 4,1 GHz 4,1 GHz 4,0 GHz 3,4 GHz Cache L3 260 MB 60 MB 60 MB 52,5 MB 30 MB TDP 350 W 250 W 250 W 205 W 150 W Odpowiednik Intela Xeon Platinum

8558P Xeon Gold

6548Y+ Xeon Gold

6542Y Xeon Gold

5520+ Xeon Silver

4514Y

Produkcja sprzętu o identycznej specyfikacji jest na razie poza zasięgiem branży komputerowej z Państwa Środka. Dlatego nie dziwi, że na rynku pojawiają się oryginalne zachodnie procesory z podmienioną nazwą. Nie jest to pierwszy przypadek tego typu modyfikacji. Wystarczy przypomnieć jednostki PowerStar, które bardzo przypominają procesory Intel Comet Lake. Tutaj jednak mowa o najnowszych CPU Intela. Choć mogłoby wydawać się, że takie praktyki są wątpliwe moralnie, to w praktyce nie ma w nich nic nagannego, jeśli udzielona została stosowna licencja. Na razie nie wiadomo, jaka będzie cena przemianowanych procesorów.

