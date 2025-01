Laptop z 64-rdzeniowymi procesorami AMD EPYC oraz kartą NVIDIA GeForce RTX 4080? W Chinach jest to możliwe

Obecnie rynek laptopów, czy to do gier czy też mobilnych stacji roboczych, nasycony jest przede wszystkim smukłymi konstrukcjami, w których odchudza się wszystko na potęgę, włącznie z systemami chłodzenia. Sporadycznie trafiają się rozwiązania np. zewnętrznego systemu chłodzenia cieczą, które podłączamy do odpowiednich laptopów, uzyskując w ten sposób znacznie niższe temperatury czy lepszą kulturę pracy. W Chinach jednak jest opracowywany "laptop", którego rozwiązania biją na głowę wszystko co chyba już widzieliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. Poznajcie REV-9.

W Chinach przygotowywany jest bardzo nietypowy notebook, który ma pomieścić 64-rdzeniowe procesory AMD EPYC oraz desktopową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080. Całość będzie chłodzona cieczą.

REV-9, bo tak nazywa się urządzenie, posiada wyjątkowo masywną (jak na laptopa) obudowę, w której skryto nie tylko bardzo mocne komponenty, ale także system chłodzenia cieczą. Notebook ma być oferowany z 64-rdzeniowymi i 128-wątkowymi procesorami AMD EPYC 7713 (Zen 3, EPYC Milan) oraz AMD EPYC 9554 (Zen 4, EPYC Genoa), z TDP na poziomie 225 W. W prezentowanej obudowie, procesory będą w stanie uzyskać wyniki w Cinebench R23 Multi na poziomie około 49 000 punktów. Warto dodać, że przy otwartym ekranie, grubość urządzenia wyniesie 39 mm.

Do dyspozycji oddano także desktopową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 z 16 GB pamięci VRAM GDDR6X. W przyszłości ma się pojawić także wariant z kartą GeForce RTX 4080 SUPER. Urządzenie będzie korzystało z 17,3" ekranu o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i z 240 Hz częstotliwością odświeżania bądź z matrycą 4K o odświeżaniu 120 Hz. Panele IPS będą oferowały m.in. 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB. Do tego sprzęt wyposażono w drugi wyświetlacz o przekątnej 3,5", którego celem jest informowanie o różnorodnych parametrach pracy systemu, np. o temperaturach podzespołów. Notebook, będący przedstawicielem klasy desktop replacement, z całą pewnością wyróżnia się na tle innych konstrukcji. Przyznam, że jestem nawet ciekawy rzeczywistych osiągów takiego urządzenia. Niestety obecnie nie ma żadnych informacji na temat cen czy dokładnej daty premiery. Sprzęt powinien jednak pojawić się za pomocą chińskiej platformy Taobao.

