Chieftec Hunter 2 - przewiewna i przystępna cenowo obudowa wchodzi do sprzedaży

Zazwyczaj producenci osprzętu komputerowego chwalą się topowymi, największymi i najdroższymi obudowami do najwydajniejszych PC-tów. Tymczasem tajwański Chieftec jakiś czas temu zaprezentował odświeżony produkt z serii Hunter, czyli linii, która łączy w sobie elegancję, przewiewność i przystępną wycenę. Obudowa Hunter 2 dziś (30.10.2023) trafia na półki sklepowe w Polsce. Zatem przyjrzyjmy się jej nieco bliżej i odpowiedzmy na pytanie, co do niej zmieścimy?

Chieftec wprowadza dziś (30.10.2023) do sprzedaży odświeżoną wersję eleganckiej, przewiewnej i przystępnej cenowo obudowy z serii Hunter.

Chieftec Hunter 2 to obudowa ATX o głębokości 408 mm, szerokości 210 mm i wysokości 464 mm. Produkt posiada standardowe ścianki wykonane ze stali SPCC o grubości 0,5 mm. Na uwagę natomiast zasługuje boczny panel ze szkła hartowanego, który otworzymy za pomocą wbudowany zawiasów. Przód obudowy to siatka mesh przykryta po bokach panelami

ze szczotkowanego aluminium tworzącymi schludny i elegancki wygląd. Do środka obudowy zmieścimy płyty główne w formatach: mini ITX, micro ATX i ATX. Producent przewidział również miejsce dla wieżowego chłodzenia powietrzem o wysokości do 170 mm, kart graficznych o długości nie większej niż 320 mm i zasilaczy ATX nie dłuższych niż 180 mm.

Na przodzie obudowy pomieścimy trzy wentylatory 120 mm lub dwa 140 mm. Nadto na froncie zmieścimy radiatory chłodzenia cieczą o długości do 280 mm. Na górze zainstalujemy dwa wentylatory o średnicy 120 mm lub 140 mm. Natomiast na tyle zmieści się jedna sztuka o przekątnej 120 mm. Warto dodać, że dostajemy fabrycznie zainstalowane cztery wentylatory RAINBOW A-RGB. Dla dysków HDD przewidziano dwie zatoki 3,5 cala, które możemy również wykorzystać w konfiguracji 2,5 cala i 3,5 cala. Oprócz tego przewidziano miejsce dla dwóch 2,5-calowych dysków SSD/HDD. Na położonym na topie panelu I/O znajdziemy standardowe wyjścia audio, dwa przyciski sterujące dołączonym kontrolerem A-RGB (jasność i tryb), złącze USB 3.1 Gen 1 oraz USB typu C. Odświeżoną obudowę Hunter 2 kupimy już dziś (30.10.2023) w polskich sklepach. Warto również zauważyć, że producent zasugerował cenę wynoszącą 299 zł z VAT.

Źródło: Chieftec