Cooler Master MasterBox Q300L V2 - odświeżona wersja wartej uwagi obudowy typu mATX

Cooler Master MasterBox Q300L V2 to obudowa typu mATX będąca ulepszoną wersją popularnego MasterBoksa Q300L. Lista zmian względem poprzednika jest całkiem długa. Producent zadbał przede wszystkim o odświeżony interfejs I/O, który znajduje się od teraz tuż nad panelem frontowym. Znajdziemy na nim m.in. port USB 3.2 Gen 2x2 Type C zapewniający szybki transfer danych do 20 GB/s. Cooler Master MasterBox Q300L V2 będzie dostępny w sprzedaży w drugiej połowie września w cenie ok. 300 zł.

Producent zrezygnował ponadto z przezroczystego okna z tworzywa sztucznego. W zamian postawił na boczny panel ze szkła hartowanego o grubości 4 mm, który także umożliwia podgląd na zainstalowane wewnątrz komponenty komputerowe, będąc przy tym jednak bardziej wytrzymalszym np. na zarysowania. W razie potrzeby użytkownik może go łatwo zdemontować za pomocą wygodnych śrub skrzydełkowych. Obudowa Cooler Master MasterBox Q300L V2 wyróżnia się również nowo zaprojektowanymi filtrami przeciwkurzowymi, a także perforacjami.

Warto zwrócić uwagę na dodatkową, 28-milimetrową przestrzeń za panelem montażowym dla płyty głównej, dzięki której można ukryć i wygodnie poprowadzić niezbędne przewody. Producent chwali się również, że pomimo niewielkich gabarytów obudowa jest w stanie pomieścić standardowy zasilacz ATX. Jeśli chodzi o chłodzenie, to wraz z obudową otrzymujemy jeden 120-mm wentylator na tyle. Zawsze możemy też doinstalować 2x 120-mm na topie, 1x 120-mm na spodzie oraz 2x 120-mm lub 140-mm na froncie.

Wracając jednak jeszcze na chwilę do podstaw, zaznaczmy że nowa obudowa mierzy dokładnie 370 x 210 x 370 mm przy pojemności 29 litrów. Zmieścimy tu więc chłodzenie procesora o wysokości do 159 mm, zasilacz o długości do 160 mm oraz karty graficzne o długości do 360 mm. Jeśli zaś chodzi o przechowywanie danych, to obudowa pomieści jeden 3,5-calowy dysk HDD oraz dwa 2,5-calowe nośniki SSD. Miejsc na karty rozszerzeń jest z kolei cztery.

Źródło: Cooler Master