Brave - nastawiona na prywatność przeglądarka zyska natywne wsparcie chatbota Leo, który ma się różnić od innych

Mimo że obecnie najpopularniejszą przeglądarką internetową jest Google Chrome, to nadal spora część użytkowników szuka innych rozwiązań, które oferują większą prywatność, bądź natywne wsparcie dla mechanizmów blokujących reklamy. Jedną z takich funkcjonalnych alternatyw jest Brave. Ta całkiem popularna przeglądarka doczekała się nowej funkcjonalności, którą jest asystent AI lub innnymi słowy: chatbot, taki jak Bing Chat, czy też ChatGPT.

Przeglądarka internetowa Brave już niebawem zaoferuje wszystkim użytkownikom nową funkcję: asystenta AI, który będzie mógł skorzystać z wielu funkcji z podobnych rozwiązań, takich jak Google Bard lub Bing Chat.

Brave cieszy się sporym uznaniem wśród użytkowników ze względu na swoją szybkość działania, a także wbudowaną blokadę reklam oraz śledzenia przez strony internetowe. Mamy dostęp również do funkcji "pływających okien", a więc materiał wideo z platformy YouTube może być wyświetlany także na innych stronach. Omawiana przeglądarka oferuje też możliwość założenia portfela dla kryptowalut lub podłączenia już istniejącego. Funkcji jest dużo więcej, natomiast tym razem zostanie omówiona wprowadzona nowość, czyli asystent AI o nazwie Leo. Jego wyróżniającą cechą ma być aspekt prywatności - coś, czego nie oferuje tak naprawdę żadne inne rozwiązanie. Oznacza to, że nasze konwersacje, czy też pytania skierowane do chatbota, nie będą nigdzie zapisywane, ani też używane do szkolenia modeli językowych. Przełoży się to również na niemożność powrotu do starszych rozmów z Leo.

Same możliwości asystenta są jednak podobne do tych, które oferuje konkurencja. Użytkownicy będą mogli podsumować daną stronę, zadać pytanie odnoszące się do jej treści lub po prostu prowadzić konwersację z chatbotem. Model, który będzie używany w darmowej wersji to Llama 2, która została stworzona przez firmę Meta. Jeśli zechcemy zmienić go na inny lub mieć większy priorytet przy otrzymywaniu odpowiedzi, będziemy musieli wykupić opcję Premium (15 dolarów miesięcznie). Na ten moment asystent AI Leo wprowadzany jest stopniowo i w ciągu kilku następnych dni każdy będzie mógł z niego skorzystać z poziomu przeglądarki (od wersji 1.60) na systemach Windows i macOS - mobilna wersja nadejdzie nieco później.

Źródło: Brave