Przeglądarka lepsza niż Chrome? Oto Arc! Jest piękna, funkcjonalna i szybka. Czy osiągnie sukces?

Google Chrome jest jak Volkswagen Passat: nudna, nieprzesadnie ładna i dokładnie taką samą ma pół osiedla, na którym mieszkasz. Ale… mimo to jest solidna, wystarczająco żwawa, z poprawnie zaprojektowaną ergonomią, niezłymi możliwościami i po prostu spełnia swoje zadanie. I tak upływają kolejne miesiące i lata, aż tu nagle pewnego dnia widzisz, że pomysłowy sąsiad z kuzynem rozkręcili takiego Passata, wzięli z niego silnik i podwozie, ale założyli zupełnie inne, piękne nadwozie, które natychmiast przykuwa wzrok, wyposażyli w “customowe” felgi, ręcznie szyte, skórzane wnętrze, zestaw ciekawych “bajerów”, a oprócz tego lekko stuningowali. To nic, że klamki są na progach, lusterka na dachu, zamiast kierownicy jest wolant jak w samolocie, a zegary umieszczono między fotelami. Samochód wygląda rewelacyjnie, jest szybki, funkcjonalny i unikalny do tego stopnia, że ludzie na osiedlu zaczynają patrzeć na swojego Passata z lekkim politowaniem. Taki właśnie jest Arc Browser.

Autor: Tomasz Duda

Przeglądarkę internetową Google Chrome można lubić albo nie, ale realia są takie, że w skali całego świata korzysta z niej aż 62,5% osób. Takie dane podaje serwis Statcounter, za czerwiec 2023 roku. Jest to przytłaczająca przewaga nad wszystkimi innymi programami tego typu. Na drugim miejscu plasuje się Apple Safari zajmujące 20,5% rynku, a trzecie miejsce należy do Microsoft Edge z udziałem zaledwie około 5%. Cała reszta, w tym Opera (ponad 3%), Firefox (niecałe 3%), to w zasadzie margines. Natomiast przeglądarka, którą chciałbym tutaj przedstawić, nie może się pochwalić nawet ułamkiem z tych wartości. Powód jest prosty: sąsiad z kuzynem ulepili ją dopiero w garażu. A tak na poważnie: jej publiczna wersja 1.0 została wydana 25 lipca 2023, więc większość osób jeszcze nawet o niej nie słyszała. Nosi nazwę Arc i mam szczerą nadzieję, że namiesza w powyższych statystykach. Na samym początku zaznaczę dwie sprawy. Po pierwsze: Arc 1.x wyszedł na razie tylko na sprzęt Apple (macOS, iOS), ale ponoć do końca 2023 roku ma pojawić się też wersja na system Windows. Wtedy zapewne zainteresuje się nim więcej osób. Po drugie: interfejs wersji 1.0 oraz 1.1 nie jest przetłumaczony na razie na język polski. Szansa, że zmieni się to w przyszłości jest duża.

Pierwsze wrażenie: wygląda świetnie, ale… jak się to obsługuje?

Przeglądarka internetowa Arc napisana jest w języku Swift i działa na silniku Blink, który jest częścią projektu Chromium, z którego oczywiście korzysta też Google Chrome. Pod tym względem obie przeglądarki są podobne, choć nie koniecznie jest to wada, ponieważ na Arc można np. korzystać z tych samych rozszerzeń, jak na Chrome, a większość stron internetowych dobrze z tym silnikiem współpracuje. Jeśli jednak spojrzeć na Arc od strony wizualnej i ergonomicznej, to można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z dwiema, kompletnie różnymi przeglądarkami. Na pierwszy rzut oka absolutnie nie przypomina Chrome i jest to celowy zabieg, który jednak wynika nie tylko z tego, że twórcy chcieli się wyróżnić, ale również z tego, iż mieli całkowicie inne podejście do korzystania z programu i stron internetowych. Arc nie stara się poprawić przeglądarek internetowych, on chce je zdefiniować na nowo, przynajmniej pod względem wrażeń z obsługi.

Wygląd i obsługa

Zapomnij o tym, do czego się przyzwyczaiłeś. Arc wygląda zupełnie inaczej. Nie ma klasycznego, szerokiego paska adresu na górze, część przycisków została usunięta lub schowana, zakładki są w innym miejscu, nie ma też klasycznych kart. Większość najbardziej potrzebnych rzeczy umieszczono w pasku po lewej stronie. Od razu uspokajam - ten pasek może się wyświetlać cały czas, ale nie musi. Bez problemu można włączyć jego automatyczne ukrywanie, wtedy pokazuje się dopiero po najechaniu kursorem, na lewą krawędź okna przeglądarki. W tym pasku na samej górze widoczne są główne przyciski (np. cofnij, odśwież), pod nim jest bardzo wąski pasek adresu, pełniący też rolę pola wyszukiwarki (ale samo wyszukiwanie można aktywować też w inny sposób, o czym za moment), jeszcze niżej umieszczone mogą być przypięte strony, które są dla użytkownika ważne i chce je mieć zawsze “pod ręką”, a dalej w dole znajdują się zakładki i otwarte karty.

Interesujące jest to, że po najechaniu kursorem na niektóre przypięte strony wyświetli się podgląd ich zawartości. Na razie działa to tylko w nielicznych przypadkach, ale to całkiem użyteczna funkcja, bo można np. sprawdzić, czy przyszedł nowy e-mail w Gmailu, bez otwierania pełnej wersji strony. Jet też przycisk Recents (ostatnie), po najechaniu na niego wyświetlają się niedawno odwiedzone strony w ramach serwisu Notion (projekty, dokumenty, wiki, generalnie zasoby informacji). Podobnie wygląda sytuacja po przytrzymaniu kursora na folderze zakładek, tutaj też wyświetlają się pozycje, które zostały niedawno otwarte. Kolory paska bocznego i generalnie całego tła okna można zmieniać, dostępny jest też ciemny i jasny motyw.

Na samym dole jest jeszcze ważniejsza rzecz. Otóż w przeglądarce Arc można nie tylko stworzyć profile (podobnie zresztą jak w Chrome), ale też tak zwane przestrzenie (Spaces). Dzięki temu w niezwykle łatwy sposób można przełączyć się z przestrzeni prywatnej, w której mamy własne zakładki, karty, ustawienia itp., do przestrzeni choćby służbowej, gdzie mogą być zupełnie inne przypięte strony, linki kolory i opcje. Przestrzenie można przełączać nie tylko przyciskami w interfejsie, ale też za pomocą klawiatury. Obok widoczne są jeszcze kolejne małe przyciski “+” i Library (biblioteka). Pierwszy z nich pozwala szybko stworzyć nową notatkę lub tak zwany Easel, czyli coś na kształt zbioru materiałów tekstowych i multimedialnych, ze stron i dokumentów, które przeglądamy. Można tam wkleić jakieś zdjęcie, zrzut ekranu, dodać tekst, narysować coś, a wszystko po to, żeby mieć w jednym miejscu zgromadzone wycinki, które zaciekawiły użytkownika podczas przeglądania internetu. Można je udostępniać znajomym. Z kolei Library, daje nam dostęp do pobranych multimediów i dokumentów, wykonanych zrzutów ekranowych, notatek, przestrzeni, zarchiwizowanych kart, i Boostów (o tym za moment).

Przydatne jest też to, że po najechaniu kursorem na pasek adresu wyświetlają się dwa dodatkowe przyciski. Jeden z nich służy po prostu do kopiowania adresu / linku, ale drugi zawiera więcej opcji. Pozwala udostępnić stronę, stworzyć nowy Boost, wykonać dwa różne zrzuty ekranowe (wycinek lub cała strona), wyświetlać i zarządzać wtyczkami do przeglądarki internetowej, włączyć tryb obraz-w-obrazie i aktywować lub dezaktywować Boost. Informuje też czy strona ma bezpieczne połączenie HTTPS oraz umożliwia wyczyszczenie ciasteczek i pamięci “cache”, a także określenie uprawnień wyświetlanej aktualnie witryny, do korzystania np. z lokalizacji, kamery, mikrofonu, innych sensorów, danych dotyczących płatności, okien pop-up, a nawet wyświetlania reklam.

Arc Boosts - zmiana wyglądu i działania stron

No dobra, ale wspomniałem już parę razy o “Boost’ach”, tylko… co to takiego jest? Jak się okazuje, jest to bardzo interesująca funkcja, która pozwala błyskawicznie zmienić wygląd i działanie stron. Chcesz zmienić kolory i czcionki, wliczając w to jasność, kontrast i nasycenie? Możesz to zrobić z łatwością. Chcesz usunąć jakiś obszar ze strony, który Ci przeszkadza? Bez problemu! Chcesz zmienić coś w kodzie? Da się! Nie masz pomysłu lub czasu, ale mimo wszystko chcesz zmienić wygląd? Jasna sprawa - dostępny jest automatyczny generator. Ale na tym nie koniec. Wchodząc na stronę arcboosts.com/boosts, możesz znaleźć mnóstwo skryptów w sposób bardziej zaawansowany modyfikujących strony (zwłaszcza jeśli nie masz wiedzy lub ochoty, aby grzebać w kodzie). Różnorodnosć jest potężna. Możesz automatycznie pomijać wstęp (intro) podczas oglądania filmów w HBO Max lub Netflix, wyczyścić interfejs serwisu YouTube lub usunąć Shorts z desktopowej wersji YT, aktywować minimalistyczną wersję Facebooka, usunąć zbędne przyciski z webowej wersji Spotify, usunąć logo X z Twittera i przywrócić wcześniejsze, zlikwidować denerwujące powiadomienia w Outlooku, by wykonać upgrade do pakietu Microsoft 365, zapobiec samoczynnemu obniżaniu jakości strumieniowania na Twitchu, zmienić wygląd ChatGPT itp. Skryptów już teraz jest sporo, a będzie ich przybywać, bo przecież Arc w zasadzie dopiero zaczął swoje publiczne życie. Słowem: funkcja Arc Boost może być bardzo przydatna, bo pozwala dostosować wygląd i działanie stron do swoich potrzeb.

Podzielone okno przeglądarki i ulepszona wyszukiwarka

Warto też wspomnieć o tym, że przeglądarka internetowa Arc obsługuje widok podzielonego okna. Można go włączyć, używając kombinacji klawiszy Shift + Control + “=" lub przesuwając kursor do prawego, górnego narożnika okna i klikając przycisk podziału w pionie lub poziomie. Oczywiście ten skrót klawiaturowy dotyczy na razie systemu macOS, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wersja na Windows ma dopiero wyjść. Okno można podzielić maksymalnie na 4 części. Dodam, że jest to podział pojedynczego okna przeglądarki, bo rzecz jasna oprócz tego można otworzyć dodatkowe okna i umieścić je w dowolnej kombinacji na wyświetlaczu. Gdy ktoś używa przeglądarki na relatywnie niewielkim laptopie, to optymalne będzie podzielenie okna na dwie, góra trzy części, ale na dużym monitorze, o wysokiej rozdzielczości faktycznie można wykorzystać podział na cztery. W każdym razie jest to funkcja sprzyjająca produktywności i przydatna od czasu do czasu.

Co zrobić jeśli chcesz otworzyć nową zakładkę? Oczywiście wciskasz Command + T. W klasycznej przeglądarce natychmiast wyskoczy nowa karta, w której możesz wprowadzić adres lub coś wyszukać. Natomiast w przeglądarce Arc jest inaczej. Używając tej kombinacji klawiszy, nie otworzysz karty, lecz małe pole wyszukiwania. Ta wyszukiwarka jest jednak trochę bardziej rozbudowana. Pozwala nie tylko wpisywać adres strony lub wyszukiwać hasła, ale też sprawdzać i wyszukiwać rozszerzenia, tworzyć nowe Boost’y, otwierać ustawienia itp. Warto również dodać, że linki które prowadzą do niektórych dokumentów, regulaminów, umów itp. mogą otwierać się w uproszczonej, i pomniejszonej wersji przeglądarki, zwanej Little Arc. Rzecz jasna jednym kliknięciem można je otworzyć również w pełnej wersji.

Mini odtwarzacz muzyki i wideo

Podczas słuchania muzyki miniaturowy odtwarzacz może pojawić się na samym dole paska bocznego. Wyświetla on nie tylko nazwę utworu, ale też przyciski do kontrolowania muzyki. Z kolei w czasie oglądania wideo może ono pojawić się w odrębnym, małym oknie, w prawym dolnym narożniku ekranu. Dzieje się tak wtedy, gdy przejdziemy do innej karty, a ta z wideo będzie działała w tle. To niezły sposób, aby w tym samym czasie np. przeglądać media społecznościowe i jednocześnie zerkać na odtwarzany film. Takie wideo można jednym kliknięciem powiększyć, aby z powrotem skupić się na nim w pełni. Arc jest zaskakująco dobrze dostosowany do oglądania multimediów, a pamiętajmy, że jest to przecież wersja 1.x, która została opublikowana bardzo niedawno.

Ten artykuł nie jest testem tej przeglądarki, lecz jej ogólnym opisem, ale na koniec dodam też wyniki porównania Arc i Chrome w dwóch benchmarkach online: Basemark Web 3.0 i Browserbench Speedometer 2.0 (oba programy w najnowszych stabilnych wersjach dostępnych w danym momencie). Wyniki oceńcie sami. Oczywiście opisane powyżej kwestie to nie wszystkie funkcje i ciekawostki, jakie kryją się w Arc Browser. Jeśli ktoś używa komputera z macOS, to zachęcam już teraz do przetestowania tej przeglądarki we własnym zakresie. Na początku wymaga ona przyzwyczajenia i trochę cierpliwości. Ja po kilku dniach korzystania z niej czułem się już niemal jak w domu. Spodobała mi się bardzo głównie pod względem wyglądu i funkcjonalności, ale sama szybkość też wypada bardzo dobrze. Jedyne, do czego faktycznie trzeba będzie się przyzwyczaić w przypadku chęci dłuższego korzystania, to ergonomia i ogólny sposób obsługi. Poza tym przeglądarka spodobała mi się bardzo i nie sprawia mi żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Na razie przesiadam się na Arc i zamierzam obserwować postępy, ale moja wstępna opinia jest pozytywna.



Arc 1.0.1



Chrome 114



Arc 1.0.1



Chrome 114