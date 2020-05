Borderlands: The Handsome Collection za darmo w Epic Store

Zgodnie z przeciekami, kolejną darmową grą-niespodzianką, po GTA V i Civilization VI, w Epic Games Store okazało się Borderlands: The Handsome Collection. Trzeba przyznać, że w tym roku, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, sklep cyfrowej dystrybucji Tima Sweeneya rozpieszcza graczy dużymi, stosunkowo świeżymi i, co najważniejsze, bardzo udanymi tytułami, do jakich również zalicza się najnowsza darmówka, opracowana przez studio Gearbox Software. Oferta tradycyjnie obowiązuje przez tydzień – od dziś, tj. 28 maja, do 4 czerwca do godziny 17:00 czasu polskiego. Gra po przypisaniu do swojego konta w Epic Games Store zostaje na zawsze w bibliotece.

Najnowszą darmową grą w Epic Games Store jest Borderlands: The Handsome Collection, zestaw gier składający się z Borderlands 2 i Borderlands: The Pre-Sequel, obejmujący również wszystkie DLC. Oferta jest ważna do 4 czerwca do godz. 17:00 czasu polskiego.

Borderlands: The Handsome Collection to reedycja zestawu złożonego z dwóch odświeżonych gier z serii stworzonej przez studio Gearbox Software. W jego skład wchodzą (niemal) kompletne wydania Borderlands 2 z 2012 roku oraz Borderlands: The Pre-Sequel z 2014 roku. Zawierają wszystkie dostępne do końca 2017 roku dodatki DLC. Pakiet wyszedł pierwotnie w marcu 2015 roku na PlayStation 4 i Xboksa One, a udostępniona za darmo wersja PC doczekała się wydania we wrześniu 2018 roku. Możecie ją przypisać do kont Epic Games Store pod tym adresem.

Oprawa wizualna, która została wykonana w technologii cel-shadingu, została nieznacznie poprawiona, a gry doczekały się – wyłącznie w wersjach konsolowych – czteroosobowego trybu kooperacji również na jednym ekranie (na PC można grać z innymi graczami tylko przez internet). Borderlands to połączenie dynamicznej strzelaniny i RPG-a, często określone hack’n’slashem w konwencji FPP, a więc główny nacisk kładzie na eksterminację wrogów. Akcja rozgrywa się na planecie Pandora lub – w przypadku nowszej odsłony – jej księżycu. Borderlands: The Pre-Sequel przedstawia wydarzenia mające miejsce pomiędzy pierwszą a drugą częścią serii. Prawowitą kontynuacją fabuły z „dwójki” jest bowiem wydane w 2019 roku Borderlands 3. Za tydzień darmową grą w Epic Games Store będzie Ark: Survival Evolved.

Źródło: Epic Games Store