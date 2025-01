Battlefield 6 - twórcy przygotowują największe playtesty w historii serii, by zapobiec ostatnim premierowym falstartom

W przeciągu ostatnich blisko siedmiu lat fani tej wielce zasłużonej serii nie mieli lekko. Start piątego Battlefielda jesienią 2018 roku obfitował w mnóstwo problemów, choć na dłuższą metę sama gra była ważnym punktem na mapie chociażby rozwoju grafiki. Ale to nic w porównaniu z premierą Battlefielda 2042, która do dziś odbija się czkawką twórcom. Koniec końców gry wydatnie zniechęciły sporą część oddanych graczy. Zaiste trudno będzie odzyskać całe to zaufanie.

Battlefield 6 ma być od samego początku znacznie lepiej przygotowany od poprzedników. Z dużą liczbą playtestów, ludzi zaangażowanych w projekt oraz oczywiście znaczącymi finansowymi zasobami.

Ostatnie miesiące są, delikatnie mówiąc, średnio fortunne dla Electronic Arts. Ani najnowszy Dragon Age, ani FC 25 nie sprzedały się zgodnie z oczekiwaniami, co wiąże się ze sporymi stratami. Wygląda na to, że teraz spory nacisk zostanie położony na serię Battlefield. Twórcy zapowiadają powrót do korzeni, a tempa nabierają playtesty. Tych ostatnich ma być znacząco więcej niż przy okazji poprzednich odsłon, aby zapobiec znanym problemom. Szczególnie mowa tu o testowaniu trybu wieloosobowego i battle royale.

Warto odnotować, że jeszcze żadna gra w historii tej serii nie miała do dyspozycji aż tylu zasobów, co obecny projekt. Nad kolejną częścią Battlefielda pracują aż cztery zespoły: DICE, Motive, Criterion Games i Ripple Effect. Wiele wskazuje na to, że deweloperzy postarają się powrócić do sprawdzonej formuły ze współczesnym militarnym shooterem ze zniszczalnym terenem, czterema klasami i 64-osobowymi potyczkami. Wydaje się, że to może przynieść EA upragniony sukces, choć ostatnie potknięcia sugerują rozwagę w takich osądach.

Źródło: Insider Gaming