Batman: Arkham Knight - port na Nintendo Switch nie tylko wygląda źle, ale mierzy się również z fatalną optymalizacją

W związku z dużą popularnością Nintendo Switch kolejni twórcy gier decydują się przenieść swoje produkcje na tę przenośną konsolę. Sprzęt od Nintendo ma już jednak swoje lata i pod względem wydajności nie zostawia producentom dużego pola do popisu. Posiadacze konsoli właśnie doczekali się premiery trylogii przygód Batmana, natomiast gry ucierpiały nie tylko pod względem samej jakości oprawy wizualnej, ale i pod kątem rozgrywki.

1 grudnia 2023 roku na konsoli Nintendo Switch ukazała się seria gier z "Mrocznym Rycerzem" w roli głównej: mowa o Batman Arkham Trilogy. Okazuje się jednak, że przynajmniej jedna część pod względem grywalności i oprawy graficznej pozostawia sporo do życzenia.

Takiego obrotu wydarzeń można się było spodziewać, wszak w ostatnim czasie ukazało się sporo gier na Nintendo Switch, które pod względem samej jakości... nie okazały się najlepsze (żeby wspomnieć choćby o Mortal Kombat 1). Jako że gracze mają już możliwość zagrać w całą omawianą trylogię gier o Batmanie, to w sieci pojawiły się pierwsze materiały, które pokazują, jak wygląda rozgrywka. Największe zarzuty kierowane są w stronę Batman: Arkham Night i to nie tylko ze względu na dużo słabszą oprawę graficzną niż na jakiejkolwiek innej platformie. Chodzi również o fakt, że optymalizacja gry nie prezentuje się najlepiej.

Oczywiście w produkcję możemy zagrać w 30 kl/s, natomiast bardzo często spotkamy się ze spadkami w okolice 20 FPS, a w pewnych momentach "klatkaż" może wynosić dosłownie 0 FPS. Posiadacze konsoli zdają sobie sprawę z samych ograniczeń sprzętu, jednak rozgrywka na takim poziomie jest co najmniej bardzo ograniczona, a wręcz dość irytująca. Pozostaje więc pytanie, czy warto "przenosić" wszystkie produkcje na ten sprzęt, który lata świetności ma już za sobą? Oczywiście dla twórców oznacza to dodatkowy zarobek, natomiast jeśli byliby w stanie podejść do tematu bardziej uczciwie, to gra nie powinna się w ogóle ukazać na "Switchu". Zrzuty ekranu porównujące jakość z konsolą Xbox One S uwidaczniają różnice wizualne, natomiast poniższy materiał wideo prezentuje omawiane spadki FPS.

Arkham Knight on Switch is unacceptable. Terrible performance, poor visual quality, and game-breaking glitches. I’ll have a video on it and the other Arkham ports next week. pic.twitter.com/PYcB1fsXB1 — Oliver Mackenzie (@oliemack) December 1, 2023

Źródło: X @oliemack