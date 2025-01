Mortal Kombat 1 - stan techniczny gry na Nintendo Switch pozostawia... wiele do życzenia. Studio zabrało głos w sprawie

Premiera tytułu Cyberpunk 2077 idealnie wręcz pokazała, że przy produkcji nowych gier warto pominąć platformy, które czasy dobrej wydajności mają już za sobą. W przypadku, kiedy w grze znajdują się dodatkowo wszechobecne glitche, możemy liczyć nie tylko na mierną jakość oprawy graficznej, ale i frustrację związaną z wydanymi pieniędzmi. To wszystko można odnieść właśnie do tytułowego Mortal Kombat 1, który został wydany na konsolę Nintendo Switch.

Powiedzieć o grze Mortal Kombat 1 w edycji na Nintendo Switch, że jest słabą i niedopracowaną produkcją, to jak nic nie powiedzieć. Szef studia, które jest za nią odpowiedzialne, zapowiedział już aktualizację mającą na celu jakkolwiek uratować stan techniczny tytułu.

Jeśli pamiętamy, jak prezentował się tytuł The Last of Us Part I na Steam Decku, to nie będziemy zdziwieni obecnym stanem gry Mortal Kombat na Nintendo Switch. Od razu warto podkreślić, że tytuł kosztuje niemalże pełną kwotę, czyli 299 zł. W zamian gracze otrzymali grę, która mierzy się ze spadkami płynności, różnego rodzaju błędami i długimi czasami ładowania. Na domiar złego całość dopełnia fatalna wręcz oprawa graficzna, która tylko potęguje uczucie frustracji. Dla osób, które przyglądają się całej sytuacji, może się ona wydawać komiczna, natomiast tego samego z pewnością nie mogą powiedzieć osoby, które dokonały zakupu.

Szef studia NetherRealm - Ed Boon - w wywiadzie dla BBC stwierdził, że deweloperzy zdają sobie sprawę z błędów w grze i do produkcji zmierza już odpowiednia aktualizacja, która ma je naprawić. Warto przytoczyć tu również część wypowiedzi: "Uwzględnione zostanie wszystko, co uznamy za absolutnie nie do zaakceptowania". Można oczywiście mieć nadzieję, że do tych "błędów" zostanie zaliczona jakość grafiki, ponieważ ten aspekt stoi na najniższym możliwym poziomie (pomijając już możliwości konsoli). Gracze domagają się nie tylko lepszego stanu technicznego, ale również rekompensaty - choć przedstawiciel studia nie wspomniał słowem o tej kwestii, to sprawa jest dość rozwojowa.

Both of these are $70?!?!?$?



Awwww hell no.



If I was playing Mortal Kombat 1 on Switch I’d ask for a refund in a heartbeat. pic.twitter.com/4nfIzjeXEm — OleManLogan (@OleManLogan) September 17, 2023

