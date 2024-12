Batman Arkham Trilogy - zbliża się premiera wersji na Nintendo Switch. Twórcy zachęcają zwiastunem z fragmentami rozgrywki

Obecnie Rocksteady nie przeżywa najlepszego okresu w historii. Ich uniwersum jest co prawda rozwijane, ale na razie proces nie napawa optymizmem. Suicide Squad: Kill the Justice League miało wcześniej pewne problemy z ustaleniem terminu, teraz zaś krytyce poddaje się zarówno materiały z rozgrywki, jak i kierunek, w jakim zmierza przyszłoroczna premiera. Ale posiadacze Nintendo Switch mogą siłą rzeczy skupić się na tych lepszych czasach.

Batman Arkham Trilogy wejdzie na Nintendo Switch już 1 grudnia. Tymczasem twórcy zamieścili zapowiedź z nagraniami z rozgrywki.

Wypuszczenie całej trylogii o Mrocznym Rycerzu na Switcha jest całkiem ambitnym przedsięwzięciem. W szczególności mowa tutaj o Batman: Arkham Knight - grze mającej swoje lata, ale do dziś mogącej robić wrażenie olśniewającą oprawą graficzną, zawstydzającą pod tym względem nawet pewne dzisiejsze gry, które korzystają z o wiele nowszych technologii. Jeżeli zatem port nie sprawi kłopotów w okolicach premiery, będziemy mogli mówić o sporym sukcesie. A dodatkowym bonusem jest skórka Batmana-Roberta Pattinsona.

Gdy pod koniec lata 2009 roku Rocksteady wypuściło na rynek Batman: Arkham Asylum, gra z miejsca stała się jedną z przełomowych gier gatunku. Mroczny klimat, nawiązania do klasycznych komiksów i system walki, który doczekał się wielu naśladowców. Dwa lata później nadszedł czas Arkham City, powiększającego skalę i udoskonalającego wiele aspektów "jedynki". No i oczywiście prezentującego znakomitą fabułę, zwieńczoną jednym z największych zwrotów akcji w historii gier wideo. Arkham Knight miał bardzo nierówny start - spowodowany w dużej mierze katastrofalnym portem na PC - ale z czasem usterki zostały naprawione, a deweloperzy dostarczyli sporo atrakcyjnych rozszerzeń. Do dziś niektórzy wytykają tej pozycji m.in. przesadne eksploatowanie opancerzonego batmobilu, ale w dalszym ciągu mówimy o wspaniałym zwieńczeniu trylogii z masą zawartości. Posiadacze Nintendo mają więc się z czego cieszyć.

