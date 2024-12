Recenzja Baseus Eli Sport 1. Słuchawki na rower i do biegania, które w ogóle nie wchodzą do uszu, a brzmią dobrze

Baseus Eli Sport 1 to słuchawki bardzo nietypowe, bo nie są ani dokanałowe, ani nawet douszne. W praktyce nie wchodzą one w ogóle do uszu, lecz po prostu na nich wiszą. Wiesz jakie wrażenie sprawiają przy pierwszym kontakcie? Otóż takie, że to nie ma prawa działać, ani brzmieć dobrze, ani nawet być wygodne. Panowie i panie, pierwsze wrażenie bywa mylące. W tym przypadku okazało się, że nawet bardzo mylące. Słuchawki Baseus Eli Sport 1 są świetne i w tej chwili trafiają na pierwsze miejsce moich ulubionych słuchawek do biegania i jazdy na rowerze. Absolutnie nie izolują od żadnych zewnętrznych dźwięków, dzięki czemu zapewniają o wiele większe bezpieczeństwo poruszania się w ruchu miejskim, od słuchawek zamkniętych dokanałowych, a nawet większości otwartych dousznych. Trzymają się dobrze, a największym pozytywnym zaskoczeniem jest brzmienie. Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Słuchawki Baseus Eli Sport 1 trafiły na rynek wiosną 2024 roku, a ja się zastanawiam, jakim cudem nie trafiłem na nie wcześniej. Są po prostu rewelacyjną propozycją dla osób aktywnych na świeżym powietrzu, które chcą mieć pewność, że w razie potrzeby usłyszą nadjeżdżający pojazd, klakson, dzwonek roweru czy hulajnogi albo po prostu głos innej osoby. Ale jak się okazuje, ich brzmienie jest na tyle atrakcyjne, bogate i pełne, że ze spokojem można ich używać również w zaciszu własnego domu, albo w biurze i czerpać dużą przyjemność ze słuchanej muzyki. Może nie zaliczyłbym ich do absolutnej czołówki najlepszych małych słuchawek bezprzewodowych, jakich używałem, ale z pewnością są to najciekawsze słuchawki, z jakich korzystałem w ciągu ostatnich paru lat. A! Zapomniałbym o jeszcze jednej ważnej zalecie. Można je bez problemu kupić w Polsce za około 280 zł. Brzmi dobrze? Jeśli tak, to czytaj dalej, bo mogą to być słuchawki w sam raz dla Ciebie.

Baseus Eli Sport 1 to słuchawki do sportu, które brzmią dobrze i wytrzymują dość długo na baterii. Pozwalają usłyszeć to, co dzieje się w otoczeniu, więc można je używać na rowerze, podczas biegania i chodzenia po mieście. Są przy tym niedrogie i dobrze wykonane.

W obecnych czasach większość osób kupując małe słuchawki, oczekuje, że będą one całkowicie bezprzewodowe, czyli nie tylko łączące się ze smartfonem przez Bluetooth, ale też pozbawione przewodu łączącego lewą słuchawkę z prawą. Takie rozwiązanie jest wygodne i pozwala uniknąć uszkodzenia kabelka, ale jednocześnie nie jest to opcja idealna w każdej sytuacji. Podczas aktywności fizycznej, ćwiczeń na siłowni, biegania, jazdy na rowerze itp., czasami przydaje się dodatkowe zabezpieczenie polegające na tym, że w razie wypadnięcia jednej ze słuchawek, nie spadnie ona na ziemię, lecz pozostanie zawieszona na szyi. Dlatego słuchawki Baseus Eli Sport 1 mają podwójne zabezpieczenie. Z jednej strony wyposażone są w pałąki zakładane za uszy, posiadające przyczepną powierzchnię i skutecznie trzymające słuchawki na miejscu, ale oprócz tego mają w komplecie wytrzymałą, plecioną linkę, którą można przypiąć do obydwu słuchawek i w razie potrzeby zawiesić je na szyi. Chroni ona też przed utratą słuchawki w razie wypadnięcia, choć przyznam, że w czasie testu żadna ze słuchawek nie spadła mi ani razu.

Baseus Eli Sport 1 Nothing Ear (open) Konstrukcja Słuchawki bezprzewodowe, otwarte (open-ear) Słuchawki bezprzewodowe douszne, otwarte Wodoszczelność IPx4 IP54 Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth v5.3 Bluetooth v5.3 Wspierane kodeki AAC, SBC AAC, SBC Deklarowany czas pracy 7,5 godziny (słuchawki)

30 (łącznie z etui)



8 godzin (słuchawki)

30 godzin (łącznie z etui) Deklarowana pojemność akumulatora pojedyncza słuchawka: 65 mAh

etui: 600 mAh pojedyncza słuchawka: 64 mAh

etui: 635 mAh Ładowanie przewodowe przez USB-C przewodowe przez USB-C Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz b/d Przetworniki 16,2 mm (dynamiczne) 14,2 mm (dynamiczne) Mikrofony tak, 1 szt. w każdej słuchawce tak, 1 szt. w każdej słuchawce Deklarowane wymiary słuchawka: b/d

etui: b/d słuchawka: 51,3 x 41,4 x 14,4 mm

etui: 125,9 x 44 x 19 mm Masa łącznie z etui: 84 g łącznie z etui: 63,8 g Cena 280 zł 550 zł

Nietypowa konstrukcja, która określana jest jako “open-ear”, czyli w ogóle niewchodząca do uszu, wymaga zastosowania relatywnie dużych (jak na ten typ słuchawek) przetworników, ponieważ muszą one z pewnej odległości od kanału słuchowego wytworzyć na tyle mocne ciśnienie akustyczne, by użytkownik był w stanie słyszeć również tony niskie. Dlatego w słuchawkach Baseus Eli Sport 1 wykorzystano przetworniki dynamiczne o średnicy aż 16,2 mm. O dźwięku napiszę więcej w dalszej części, ale już teraz mogę napisać, że jest zdecydowanie lepiej, niż sądziłem. Konstrukcja słuchawek jest uszczelniona zgodnie ze standardem IPx4, co oznacza, że są odporne na pot i zachlapanie (np. niezbyt mocny deszcz). Nie jest to wysoki poziom szczelności, ale podczas typowego treningu lub domowego użytku w zupełności wystarczy. Kolejną kwestią, na którą wpływ ma całkowicie otwarta konstrukcja, jest brak możliwości korzystania z aktywnej redukcji szumu (ANC) oraz trybu transparentnego. ANC po prostu by tutaj nie zadziałało, bo kanały słuchowe nie są w żaden sposób uszczelnione. Ponadto użytkownicy wybierają ten typ słuchawek właśnie po to, by słyszeć to, co się wokół nich dzieje, a nie po to, żeby się izolować. Z kolei tryb przezroczysty po prostu nie jest potrzebny, bo i tak wszystko słychać dobrze. Liczba funkcji dostępnych w aplikacji na telefon nie jest duża. Realnie można dopasować korektor dźwięku i obsługę dotykową, włączyć tryb niskiego opóźnienia, wykonać aktualizację, zlokalizować słuchawki i sprawdzić poziom naładowania akumulatorów. Słuchawki obsługują kodek AAC i oczywiście SBC, a czas pracy na samych słuchawkach ma wynosić 7,5 godziny, przy połowie głośności.