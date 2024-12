Recenzja OnePlus Buds Pro 3. Znakomity dźwięk, dobry czas pracy, ANC, śledzenie ruchu głowy i wysoka jakość wykonania

OnePlus Buds Pro 3 to najnowsze dokanałowe słuchawki bezprzewodowe tego producenta, będące następcami ubiegłorocznego modelu Buds Pro 2. Powstały we współpracy z dość znaną w tej branży firmą Dynaudio, która pomogła dostroić brzmienie słuchawek tak, aby uzyskany efekt był konkurencyjny w dość wysokiej klasie cenowej wynoszącej około 800 zł. OnePlus Buds Pro 3 wyposażone są w dwa różne przetworniki w każdej słuchawce, dla których przewidziano dwa oddzielne układy DAC, a słuchawki obsługują też wysokiej jakości kodek LHDC 5.0. Na pokładzie nie zabrakło aktywnej redukcji szumu (ANC) z trybem adaptacyjnym, efektów dźwięku przestrzennego, wraz ze śledzeniem ruchu głowy, ładowania indukcyjnego, a nawet mikrofonu z przewodnictwem kostnym. To słuchawki bardziej interesujące, niż na początku sądziłem. Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Słuchawki bezprzewodowe to sprzęt niezwykle popularny w obecnych czasach. W zasadzie każdy liczący się producent sprzętu mobilnego oraz akcesoriów do niego oferuje własne modele. Zapotrzebowanie wśród użytkowników też jest bardzo duże, ale przy tak bogatej różnorodności modeli, w różnych przedziałach cenowych, ciężko jest zwrócić na siebie uwagę i skusić klienta do zakupu. Czy słuchawki OnePlus Buds Pro 3 odniosą sukces rynkowy? Tego oczywiście przewidzieć nie mogę, ale używam tych słuchawek od kilku tygodni i jestem zdania, że pod niektórymi względami zdecydowanie na ten sukces zasługują. Ja sam prywatnie używam słuchawek Apple AirPods Pro 2, a do niedawna (w tym częściowo równolegle z tymi OnePlus’ami) testowałem też model Samsung Galaxy Buds 3 Pro i zupełnie szczerze uważam, że OnePlus Buds Pro 3 zupełnie nie muszą się wstydzić porównania z nimi. Niektóre rzeczy są w nich nawet lepsze.

OnePlus Buds Pro 3 zapowiadają się bardzo interesująco. Już przy pierwszym kontakcie widać i czuć, że są bardzo dobrze wykonane i mają nietuzinkowe, ładne etui, a oprócz tego mają sporo innych zalet. Zapowiada się całkiem ciekawy produkt. Czy spełni on Twoje oczekiwania? Przekonaj się.

Sam fakt, że producent zastosował tutaj po dwa przetworniki w każdej słuchawce może (choć nie musi) być zaletą, bo to jeszcze nie oznacza, że jakość dźwięku będzie wysoka. Ciekawsze jest to, że przetworniki te różnią się od siebie nie tylko wielkością, ale też konstrukcją. Jeden ma 11 mm, jest dynamiczny, wykonany z ceramiki i metalu, i służy do odtwarzania tonów niskich oraz średnich, a drugi ma 6 mm, jest planarny (płaska, drgająca membrana) i reprodukuje głównie tony wysokie. Takie rozwiązanie może mieć pozytywny wpływ na szczegółowość i czystość tonów wysokich oraz ogólną jakość dźwięku, zwłaszcza że dla każdego z tych przetworników przewidziano oddzielny, wbudowany w słuchawki układ DAC. Ponadto słuchawki wspierają kodowanie LHDC 5.0 (24 bit / 192 kHz), z przepływnością do 1 Mb/s, a nad brzmieniem czuwała firma Dynaudio. Jest oczywiście jeden minus, o którym napisze od razu, bo nie będzie zapewne dla nikogo zaskoczeniem: LHDC znacznie szybciej zużywa energię z akumulatorów słuchawek, a przy okazji nie jest wybitnie popularne w smartfonach, więc przypuszczam, że wiele osób będzie i tak korzystało z drugiego wspieranego kodeka, czyli AAC.

OnePlus Buds Pro 3 Samsung Galaxy Buds3 Pro Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IP55 (tylko słuchawki) IP57 (tylko słuchawki) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.4, zasięg 10 metrów, multipoint Bluetooth 5.4, zasięg 10 metrów, multipoint, Auracast Wspierane kodeki LHDC 5.0, AAC, SBC SSC, SBC Deklarowany czas pracy 10 godzin (kodek AAC, bez ANC),

6 godzin (AAC + ANC),

5 godzin (LHDC +ANC),

43 godziny (z etui, AAC + ANC),

25,5 godziny (z etui, AAC + ANC)

21,5 godziny (z etui, LHDC + ANC) 7 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

30 godziny (wraz z etui bez ANC),

26 godziny (z etui z ANC) Deklarowana pojemność akumulatora pojedyncza słuchawka: 58 mAh

etui: 566 mAh pojedyncza słuchawka: 53 mAh

etui: 515 mAh Ładowanie przewodowe przez USB-C, indukcyjne Qi przewodowe przez USB-C, indukcyjne Qi Pasmo przenoszenia 10 - 40000 Hz 20 - 20000 Hz Przetworniki podwójne:

11 mm (dynamiczny)

+ 6 (planarny) podwójne:

10,5 mm (dynamiczny)

+ 6,1 (planarny) Mikrofony łącznie 6x MEMS, wielokierunkowe

+ 2x VPU (przewodnictwo kostne) łącznie 6x MEMS, wielokierunkowe Wymiary słuchawka: 33,6 x 25,0 x 21,2 mm

etui: 64,7 x 52,5 x 25,8 mm słuchawka: 33,2 x 19,8 x 18,1 mm

etui: 58,9 x 48,7 x 24,4 mm Masa pojedyncza słuchawka: 5,3 g

etui: 50,6 g pojedyncza słuchawka: 5,4 g

etui: 46,5 g Cena 800 zł 800 - 1000 zł

Czym jeszcze cechują się opisywane słuchawki? Choćby aktywną redukcją szumu na poziomie do 50 dB, z trybem automatycznym / adaptacyjnym (samoczynne wykrywanie głośności zewnętrznych hałasów i dostosowywanie siły ANC). Ma ona być dwukrotnie lepsza, niż w poprzednim modelu Buds Pro 2. Słuchawki oferują też efekty dźwięku przestrzennego niezależnie od smartfonu oraz mają funkcję śledzenia ruchu głowy, dzięki czemu dźwięk dobiega z jednego kierunku, niezależnie w którą stronę odwrócimy głowę. Oprócz tego każda ze słuchawek ma 3 mikrofony z technologią AI Clear Call oraz, co bardzo ciekawe, również czujnik rozpoznawania głosu działający na podstawie przewodnictwa kostnego (VPU). Takie rozwiązanie może zwiększyć szansę na uzyskanie wyraźniejszego głosu, nawet gdy użytkownik przebywa w relatywnie głośnym środowisku. OnePlus Buds Pro 3 są wodoszczelne zgodnie ze standardem IP55 (silne zachlapania), mają sterowanie dotykowe analogiczne do Apple AirPods Pro 2, a czas pracy na akumulatorze sięga nawet 10 godzin na samych słuchawkach (kodek AAC, bez ANC) i 43 godziny wraz z etui. Rzecz jasna, jak na tę półkę cenową przystało, nie zabrakło ładowania indukcyjnego. Ważną zaletą jest też samo etui ładujące, ale o nim napiszę za moment.