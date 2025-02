Recenzja Samsung Galaxy Buds3 Pro. Znakomity dźwięk, dobre ANC, niezły czas pracy, ale wady też się znajdą

Samsung Galaxy Buds 3 Pro to topowa wersja nowego modelu słuchawek w ofercie koreańskiego producenta. Już na pierwszy rzut oka widać, że wprowadzono tutaj potężne zmiany odnośnie stylistyki, w porównaniu do poprzedników, które dotyczą nie tylko samych słuchawek, ale także etui. Na tym jednak nie koniec. Zmienił się też sposób obsługi i doszły nowe funkcje, a ogólne wrażenia z użytkowania są na tyle odmienne, że można tutaj śmiało mówić nie o ewolucji, lecz o rewolucji. Pytanie tylko, czy owa rewolucja jest tym, na co ludzie czekali i czego oczekiwali? Używam tych słuchawek od pewnego czasu i z całą pewnością zauważyłem sporo bardzo pozytywnych cech, ale jest też kilka rzeczy wymagających przyzwyczajenia, a nawet takich, które można uznać za wady.

Autor: Tomasz Duda

Samsung Galaxy Buds 3 Pro to bardzo dobre słuchawki, ale o jednej rzeczy trzeba napisać już na początku, bo ciężko byłoby ją przemilczeć. Otóż tak się złożyło, że w chwili pisania tej recenzji słuchawek Samsung Galaxy Buds 3 Pro nie można było kupić. Nie chodzi o to, że wszystkie zostały wykupione, nie ma też problemu z zaopatrzeniem sklepów. Sprzedaż nie została całkowicie zakończona, ale jest tymczasowo wstrzymana z powodu problemów z kontrolą jakości. Okazało się bowiem, że omawiane słuchawki bezprzewodowe dostarczane są z uszczelkami dokanałowymi, czyli tak zwanymi gumkami, które w pewnym procencie przypadków pękają przy próbie ich zdejmowania. Owe uszczelki nie są nakładane, lecz przypinane z wyraźnym klikiem, w sposób niemal identyczny, jak choćby w konkurencyjnych słuchawkach Apple AirPods Pro 2. Ten sposób mocowania jest solidniejszy i pewniejszy, ale jednocześnie wymaga trochę większej siły w czasie zdejmowania. Efekt jest taki, że części osób udało się rozerwać lub uszkodzić silikonowe gumki już przy pierwszej próbie ich wymiany.

Produkty firmy Samsung przyciągają coraz większą uwagę. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony idą za tym coraz większe oczekiwania. Dlatego trzeba przyznać, że słuchawki Galaxy Buds 3 Pro nie zaliczyły bardzo udanego startu sprzedaży. Problemem są znane już chyba każdej osobie kwestie jakościowe. A szkoda, bo poza tym Buds 3 Pro to bardzo dobre słuchawki.

Jasne, że uszczelki dokanałowe są częścią eksploatacyjną, która po prostu się zużywa, ale nie powinno to mieć miejsca w nowych słuchawkach. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich użytkowników (u mnie się to nie zdarzyło), ale jak widać, Samsung potraktował sprawę na tyle poważnie, że wstrzymał sprzedaż. Nie wygląda to dobrze pod względem wizerunkowym, ale warto pochwalić producenta za szybką i stanowczą reakcję. Oczywiście uszczelki są ekstremalnie ważne w słuchawkach dokanałowych, ale jednocześnie trzeba przyznać, że jest to element, który można wymienić łatwo, szybko i relatywnie tanio. Kwestia jest taka, że jeśli po zapoznaniu się z recenzją zechcesz kupić ten produkt, to musisz uzbroić się w cierpliwość. Zauważyłem jeszcze jeden inny detal związany z jakością wykonania, ale napiszę o nim na drugiej stronie recenzji.

Samsung Galaxy Buds3 Pro Apple AirPods Pro 2 Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IP57 (tylko słuchawki) IP54 (słuchawki i etui) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.4, zasięg 10 metrów, multipoint, Auracast Bluetooth 5,3 BLE, Wspierane kodeki SSC, SBC AAC, SBC Deklarowany czas pracy 7 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

30 godziny (wraz z etui bez ANC),

26 godziny (z etui z ANC) 6 godzin (słuchawki bez ANC, z włączonym dźwiękiem przestrzennym),

b/d (słuchawki z ANC),

30 godziny (wraz z etui bez ANC),

b/d (z etui z ANC) Deklarowana pojemność akumulatora pojedyncza słuchawka: 53 mAh

etui: 515 mAh pojedyncza słuchawka: b/d

etui: b/d Ładowanie przewodowe przez USB-C, indukcyjne Qi przewodowe przez USB-C, indukcyjne Qi Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz Przetworniki podwójne: 10,5 mm (dynamiczny)

+ 6,1 (planarny) 11 mm (dynamiczny) Mikrofony 6x MEMS, wielokierunkowe 6x MEMS, wielokierunkowe Obsługa asystentów głosowych Bixby (Samsung) Siri (Apple) Wymiary pojedyncza słuchawka: 33,2 x 19,8 x 18,1 mm

etui: 58,9 x 48,7 x 24,4 mm pojedyncza słuchawka: 30,9 x 24,0 x 21,8 mm

etui: 60,6 x 45,2 x 21,7 mm Masa pojedyncza słuchawka: 5,4 g

etui: 46,5 g pojedyncza słuchawka: 5,3 g

etui: 50,8 g Cena około 1000 zł około 1000 zł

Na szczęście wspomniana “wtopa” z gumkami to jedyny istotny problem tych słuchawek. Można zauważyć tutaj rzeczy dziwne i wymagające przyzwyczajenia, ale nie umieściłbym ich na liście problemów. Jeśli miałbym krótko opisać swoje dotychczasowe wrażenia z używania Galaxy Buds 3 Pro, to są one bardzo pozytywne. Gdy temat gumek zostanie rozwiązany, to będzie można śmiało powiedzieć, że Buds 3 Pro są najlepszymi słuchawkami, jakie Samsung do tej pory stworzył. Są wodoszczelne zgodnie ze standardem IP57, grają bardzo atrakcyjnie, mają dobre ANC (w tym adaptacyjną redukcję szumu) i jeszcze lepszy tryb transparentny, wspierają dźwięk 24 bit / 96 kHz, wyposażone są w dwa różne przetworniki w każdej słuchawce (dynamiczny i planarny) oraz dwa oddzielne wzmacniacze dla nich. Mają też wygodne sterowanie dotykowe, duże paski LEDowe, służące choćby do odnajdywania słuchawek w ciemnym pomieszczeniu, niezłe mikrofony, wystarczający czas pracy na baterii, indukcyjne ładowanie akumulatora, a także multum przydatnych funkcji w aplikacji. To tyle tytułem wstępu, więc teraz możemy przejść do bardziej szczegółowych opisów na kolejnych stronach recenzji. Zapraszam!