ASUS Vivobook S 14, Vivobook 14 Flip oraz Vivobook 16 Flip - laptopy i urządzenia konwertowalne z procesorami Intel Lunar Lake

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Berlinie, firma ASUS zaprezentowała nowości dla rynku laptopów i z trzech różnych serii produktowych: Expertbook, Zenbook oraz Vivobook. Dwie pierwsze zostały już przez nas opisane w oddzielnych materiałach, natomiast pozostały jeszcze nowości z rodziny Vivobook, a więc urządzeń o najlepszym stosunku ceny do możliwości. Nowe modele Vivobook, dzięki procesorom Intel Core Ultra 200V, będą w stanie wytrzymać ponad 25 godzin z dala od gniazdka sieciowego, przynajmniej jeśli wówczas oglądać materiały wideo, będąc jednocześnie offline od sieci internetowej.

ASUS zaprezentował trzy nowe laptopy z linii Vivobook, a które będą wyposażone w procesory Intel Core Ultra 200V z serii Lunar Lake. Mowa o modelach ASUS Vivobook S 14 (S5406), Vivobook 14 Flip (TP3407) oraz Vivobook 16 Flip (TP3607).

ASUS Vivobook S 14 (S5406SA) pojawi się w sprzedaży w kilku różnych wariantach, gdzie do wyboru będzie jeden z czterech procesorów Intel Core Ultra 200V z serii Lunar Lake: Core Ultra 5 226V (16 GB RAM), Core Ultra 5 228V (32 GB RAM), Core Ultra 7 256V (16 GB RAM) oraz Core Ultra 7 258V (32 GB RAM). Do wyboru będzie również jeden z dwóch ekranów: Full HD+ (1920 x 1200 pikseli) lub QHD+ (2880 x 1800 pikseli) - w obu przypadkach mowa o wyświetlaczach OLED z maksymalną luminancją w trybie HDR sięgającą 600 nitów (VESA DisplayHDR True Black 600). ASUS Vivobook S 14 zaoferuje m.in. obsługę Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Nie zabraknie także kamery Full HD z podczerwienią dla działania funkcji Windows Hello. Wbudowany akumulator pozwoli na około 18 godzin pracy na akumulatorze (przy pracy w środowisku Microsoft 365).

ASUS Vivobook S 14 (S5406SA) ASUS Vivobook 14 Flip (TP3407) ASUS Vivobook 16 Flip (TP3607) Procesor Intel Core Ultra 5 226V (8C/8T) 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2100-4500 MHz

E-Core: 2100-3500 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 17 W (cTDP 9-37 W)



Intel Core Ultra 5 228V (8C/8T) 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2100-4500 MHz

E-Core: 2100-3500 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 17 W (cTDP 9-37 W)



Intel Core Ultra 7 256V (8C/8T) 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2200-4800 MHz

E-Core: 2200-3700 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 17 W (cTDP 9-37 W)



Intel Core Ultra 7 258V (8C/8T) 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2200-4800 MHz

E-Core: 2200-3700 MHz

TSMC N3B + N6

Intel ARC 140V (Core Ultra 7), 8 Xe-Core "Xe2" Intel ARC 140V, 8 Xe-Core "Xe2" Intel ARC 140V, 8 Xe-Core "Xe2" Pamięć 16 GB LPDDR5X 8533 MHz (Dual Channel, Single Rank) - Core Ultra 5 226V, Core Ultra 7 256V



32 GB LPDDR5X 8533 MHz (Dual Channel, Dual Rank) - Core Ultra 5 228V, Core Ultra 7 258V 32 GB LPDDR5X 8533 MHz (Dual Channel, Dual Rank) 32 GB LPDDR5X 8533 MHz (Dual Channel, Dual Rank) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB Ekran 14" 1920x1200 OLED

400 nitów (do 600 nitów w HDR), 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 600, 60 Hz



14" 2880x1800 OLED

400 nitów (do 600 nitów w HDR), 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 600, 120 Hz 14" 1920x1200 OLED

400 nitów (do 500 nitów w HDR), 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500, 60 Hz 16" 2880x1800 OLED

400 nitów (do 500 nitów w HDR), 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500, 120 Hz Porty 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP / Power Delivery)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Full HD + IR dla Windows Hello Full HD Full HD Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator 4-komorowy, litowo-jonowy, 75 Wh 4-komorowy, litowo-jonowy, 70 Wh 4-komorowy, litowo-jonowy, 75 Wh Wymiary 310 x 222 x 15,9 mm 312 x 220 x 17,1 mm 355 x 244 x 17,5 mm Waga 1,3 kg 1,57 kg 1,8 kg System Windows 11 Home / Pro 64-bit Windows 11 Home 64-bit Windows 11 Home 64-bit

ASUS Vivobook 14 Flip oraz Vivobook 16 Flip mają z kolei więcej cech wspólnych niż różnic. Są to urządzenia konwertowalne, a więc takie, w których dzięki specjalnym zawiasom, możemy obrócić ekran o kąt blisko 360 stopni. Zmieniamy w ten sposób laptopy w większe tablety. Oba urządzenia będą napędzane tylko przez jeden procesor z rodziny Intel Lunar Lake i mowa w tym wypadku o Core Ultra 7 258V. To automatycznie oznacza, że na pokładzie znajdzie się także 32 GB pamięci RAM. Za magazyn danych odpowiada pojedynczy nośnik SSD PCIe 4.0 x4 NVMe na złączu M.2 i pojemności do 1 TB. Oba laptopy zaoferują ekrany OLED, przy czym ASUS Vivobook 14 Flip otrzyma panel o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, podczas gdy Vivobook 16 Flip będzie korzystał z matrycy o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Notebooki 2w1 także otrzymają kamery Full HD, jednak już bez wsparcia dla Windows Hello. Nowe Vivobooki trafią do sprzedaży jesienią, a ich ceny powinny rozpoczynać się od 999 euro (dokładne ceny za poszczególne modele będą podane w późniejszym czasie).



ASUS Vivobook S 14 (S5406)



ASUS Vivobook 16 Flip (TP3607)

Źródło: PurePC