ASUS Zenbook S 14 oraz Zenbook S 16 - ultrabooki z procesorami Intel Core Ultra 200V z rodziny Lunar Lake

Kilka dni temu Intel oficjalnie zaprezentował generację procesorów Lunar Lake dla laptopów, wprowadzając tym serię Core Ultra 200V na rynek konsumencki. Jednocześnie producenci notebooków zaczynają prezentować swoje najnowsze rozwiązania, które w najbliższych tygodniach trafią do sprzedaży. Jako że wydarzenie Intela odbyło się tuż przed rozpoczęciem targów IFA w Berlinie, to właśnie te targi są obecnie w centrum zainteresowania firm, by to właśnie tam pokazać nowości. ASUS ujawnił nowe ultrabooki Zenbook S 14 oraz Zenbook S 16.

Podczas targów IFA 2024 w Berlinie, firma ASUS zaprezentowała nowe wersje ultrabooków Zenbook S 14 (UX5406) oraz Zenbook S 16 (UX5606), które wyposażono w procesory Intel Core Ultra 200V z serii Lunar Lake.

ASUS Zenbook S 16 (UX5606) z pewnością będzie bardzo ciekawym urządzeniem, ponieważ pod każdym względem jest on identyczny co Zenbook S 16 (UM5606) z niedawno debiutującym procesorem AMD Ryzen AI 9 HX 370. Wariant o oznaczeniu UX5606 korzysta natomiast z procesorów Intel Lunar Lake: Core Ultra 5 226V (16 GB RAM), Core Ultra 7 256V (16 GB RAM), Core Ultra 7 258V (32 GB RAM) oraz Core Ultra 9 288V (32 GB RAM). Platforma ta będzie wręcz idealna, by faktycznie sprawdzić który z procesorów okaże się lepszy w testach i która jednostka będzie bardziej energooszczędna, wpływając m.in. na czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Początkowo ten konkretny laptop nie pojawi się jednak w Polsce - jego debiut odbędzie się późniejszą jesienią. Pierwszeństwo tym razem będzie miał mniejszy Zenbook S 14 UX5406.

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) ASUS Zenbook S 16 (UX5606) Procesor Intel Core Ultra 5 226V (8C/8T): 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2100-4500 MHz

E-Core: 2100-3500 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 17 W (cTDP 9 - 37 W)



Intel Core Ultra 7 256V (8C/8T): 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2200-4800 MHz

E-Core: 2200-3700 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 17 W (cTDP 9 - 37 W)



Intel Core Ultra 7 258V (8C/8T): 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2200-4800 MHz

E-Core: 2200-3700 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 17 W (cTDP 9 - 37 W)



Intel Core Ultra 9 288V (8C/8T): 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 3300-5100 MHz

E-Core: 3300-3700 MHz

TSMC N3B + N6

TDP 30 W (cTDP 17 - 37 W) Zintegrowany układ graficzny Intel ARC 130V (Core Ultra 5), 7 Xe-Core "Xe2"

Intel ARC 140V (Core Ultra 7, 9), 8 Xe-Core "Xe2" Pamięć RAM 16 GB RAM LPDDR5X 8533 MHz (Dual Channel, Single Rank) - Core Ultra 5 226V

32 GB RAM LPDDR5X 8533 MHz (Dual Channel, Dual Rank) - Core Ultra 7 258V, Core Ultra 9 288V Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 14" 2880 x 1800 pikseli OLED

400 nitów (do 500 nitów w HDR)

100% DCI-P3. 120 Hz, 0.2 ms GtG

VESA DisplayHDR True Black 500

Opcjonalnie: dotyk 16" 2880 x 1800 pikseli OLED

400 nitów (do 500 nitów w HDR)

100% DCI-P3, 120 Hz, 0.2 ms GtG

VESA DisplayHDR True Black 500

Opcjonalnie: dotyk Porty 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.1 do 240 W)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1 TMDS (4K 60 Hz)

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.1 do 240 W)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1 TMDS (4K 60 Hz)

1x czytnik kart pamięci SD 4.0

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Full HD + IR dla Windows Hello Full HD + IR dla Windows Hello Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator 4-komorowy, litowo-jonowy, 72 Wh 4-komorowy, litowo-jonowy, 78 Wh Wymiary 310 x 214 x 12,9 mm 354 x 243 x 12,9 mm Waga 1,2 kg 1,5 kg System Windows 11 Home / Pro 64-bit Windows 11 Home / Pro 64-bit

Ten drugi jest właściwie mniejszą wersją Zenbooka S 16. Jego zewnętrzna pokrywa wykorzystuje materiał Ceraluminium, o którym więcej wspominaliśmy chociażby w naszym teście Zenbooka S 16 na AMD Ryzen AI 9 HX 370. ASUS Zenbook S 14 (UX5406) ma te same procesory Intel Lunar Lake, tyle samo pamięci oraz te same układy graficzne Xe2. Laptop zaoferuje także dwa sloty M.2 na dyski SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, przy czym ten fabrycznie zamontowany będzie miał pojemność maksymalnie 1 TB (Zenbook S 16 ma do 2 TB). Ekran to także OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli ze 100% pokryciem barw DCI-P3 i ze szczytową jasnością do 500 nitów. ASUS Zenbook S 14 (UX5606) otrzyma nieco mniejszy akumulator (także 4-komorowy i również litowo-jonowy) o pojemności 72 Wh zamiast 78 Wh. Ten sprzęt trafi do nas już na premierę 24 września w cenie 6999 złotych za model z Intel Core Ultra 5 226V i 16 GB RAM oraz 7999 złotych za wydanie z Intel Core Ultra 7 258V i 32 GB RAM.



ASUS Zenbook S 14 (UX5406)



ASUS Zenbook S 16 (UX5606)

Źródło: PurePC