ASUS Expertbook P5 - Biznesowy laptop z procesorami Intel Core Ultra 7 258V, Core Ultra 5 228V oraz Core Ultra 5 226V

Intel zaprezentował wczoraj procesory Core Ultra 200V z generacji Lunar Lake. Oferują one kompletnie nowe i przebudowane rdzenie Lion Cove (Performance) oraz Skymont (Efficient), a także nowe układy graficzne Xe2 oraz bloki NPU. Biorąc pod uwagę rozpoczynające się w podobnym czasie targi IFA w Berlinie, w najbliższych dniach najwięksi producenci notebooków będą prezentować swoje nowości. Jedną z takich firm jest ASUS, który wprowadza na rynek laptopa Expertbook P5, który korzysta z procesorów Intel Core Ultra 200 Lunar Lake.

ASUS Expertbook P5 będzie pierwszym, typowo biznesowym notebookiem wyposażonym w procesory Intel Core 200V z generacji Lunar Lake.

ASUS Expertbook P5 to najnowszy laptop, przygotowany z myślą o biznesowych zastosowaniach. Oferuje on najnowsze procesory Intel Lunar Lake w postaci Core Ultra 7 258V, Core Ultra 5 228V oraz Core Ultra 5 226V. Tylko w przypadku tego ostatniego do dyspozycji otrzymamy 16 GB pamięci RAM LPDDR5X-8533, z kolei przy pozostałych dwóch SKU będzie to 32 GB o takim samym, efektywnym zegarze. W generacji Lunar Lake ilość pamięci RAM jest uzależniona od konkretnego modelu procesora, jako że CPU i RAM umieszczone są na jednej, wspólnej płytce BGA. Notebook oferuje również dwa sloty M.2 na nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe: jeden w standardowym rozmiarze M.2 2280 i o pojemności do 2 TB; drugi to mniejszy M.2 2230, obsługujący SSD o pojemności do 1 TB.

Specyfikacja ASUS ExpertBook P5 Procesor Intel Core Ultra 7 258V (8C/8T)

4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2200-4800 MHz

E-Core: 2200-3700 MHz

TSMC N3B + N6



Intel Core Ultra 5 228V (8C/8T)

4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2100-4500 MHz

E-Core: 2100-3500 MHz

TSMC N3B + N6



Intel Core Ultra 5 226V (8C/8T)

4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2100-4500 MHz

E-Core: 2100-3500 MHz

TSMC N3B + N6 Zintegrowany układ graficzny Intel ARC 140V (Core Ultra 7 258V), 8 Xe-Core "Xe2"

Intel ARC 130V (Core Ultra 5), 7 Xe-Core "Xe2" Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X-8533 (Core Ultra 5 226V), Dual Channel

32 GB LPDDR5X-8533 (Core Ultra 5 238V oraz Core Ultra 7 258V), Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB)

1x M.2 SSD 2230 PCIe 4.0 x4 NVMe (do 1 TB) Ekran 14" 2560 x 1600 pikseli IPS 144 Hz

16:10, 400 nitów (typowo), 100% sRGB, matowy Porty 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen. 2

1x HDMI 2.1 TMDS

1x Audio-jack 3.5 mm

1x Kensington Nano-Lock Port Kamera internetowa Full HD zgodna z systemem Windows Hello Łączność Wi-FI 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 Akumulator 3-komorowy, litowo-polimerowy, 63 Wh Wymiary 312 x 223 x 16,4 mm Waga 1,29 kg System Windows 11 Home 64-bit

Windows 11 Pro 64-bit

ASUS Expertbook P5 otrzymał także 14-calowy wyświetlacz IPS o matowej powierzchni, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, o jasności do 400 nitów i ze 100% pokryciem przestrzeni barw sRGB. Wśród portów znajdziemy m.in. dwa złącza Thunderbolt 4 o pełnej przepustowości, dwa pełnowymiarowe USB 3.2 typu A Gen.2 oraz HDMI 2.1 TMDS (czyli de facto o takich samych parametrach jak HDMI 2.0). Wśród peryferii znajdziemy m.in. bezprzewodowe karty sieciowe w standardach Wi-Fi 6E (Bluetooth 5.3) oraz Wi-Fi 7 (Bluetooth 5.4) oraz kamerę internetową o rozdzielczości Full HD i zgodną z systemem uwierzytelniania Windows Hello. Całość zamyka akumulator litowo-polimerowy o pojemności 63 Wh. Warto również dodać, że obudowa notebooka jest niemal w całości aluminiowa, a do tego dochodzi certyfikat MIL-STD-810H.

ASUS Expertbook P5 to urządzenie przeznaczone głównie do rynku biznesowego i znajdziemy w nim również rozwiązania, które mają służyć długotrwałemu użytkowaniu. Sprzęt został m.in. zaprojektowany wraz z oprogramowaniem układowym (BIOS) klasy komercyjnej, zgodnym ze standardem NIST SP 800-155. Oznacza to, że oprogramowanie zostało przetestowane i obłożone dodatkowymi zabezpieczeniami, które mają utrudnić dostęp postronnych osób zarówno do wrażliwych danych użytkownika jak również do samych komponentów (np. poprzez ataki próbujące uzyskać zdalny dostęp do systemu).

ASUS Expertbook P5, jako że na pokładzie posiada procesory Intel Lunar Lake z mocniejszymi NPU, to stara się robić z nich użytek. Na sprzęcie znajdziemy zainstalowane oprogramowanie ASUS AI ExpertMeet, oferujące dostęp do kilku ciekawych funkcjonalności. Przykładowo AI Meeting Minutes rejestruje spotkania (samo audio lub audio-wideo) i przekształca go na tekst, generując najważniejsze informacje oraz identyfikując kluczowe dane od poszczególnych osób biorących udział w takich spotkaniach. Dalej mamy funkcję AI Translated Subtitles, która w czasie rzeczywistym dodaje napisy w rodzimym języku w celu ułatwienia komunikacji. Na końcu aplikacja umożliwia implementację różnego rodzaju znaków wodnych w trakcie wideokonferencji, by zwiększyć w ten sposób bezpieczeństwo (ewentualny wyciek informacji zawierałby w sobie informacje skąd pochodziło źródło opublikowania danych).

