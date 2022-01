ASUS Vivobook 13 Slate OLED - hybrydowy laptop z odczepianą matrycą Full HD trafia w końcu do sprzedaży w Polsce

W ubiegłym roku firma ASUS wprowadziła kilka ciekawych modeli laptopów z rodziny Vivobook. Mowa m.in. o Vivobook 15 OLED (który był już u nas przetestowany), Vivobook Pro 14X/16X (test 14-calowej wersji wkrótce na PurePC.pl) oraz Vivobook 13 Slate OLED. Ten ostatni wyróżnia się na tle innych hybryd zastosowanym ekranem. Jest to bowiem pierwszy na rynku laptop z odczepianym ekranem, który korzysta z technologii OLED. Sprzęt po raz pierwszy został zaprezentowany na początku listopada, przykuwając uwagę głównie ceną. Jest to bowiem obecnie najtańszy laptop, wykorzystujący ekran z samoemisyjnymi diodami. Po kilku tygodniach, urządzenie trafiło w końcu do sprzedaży w Polsce, gdzie będzie oferowane w jednej konfiguracji w cenie 3499 złotych.

W listopadzie ubiegłego roku zadebiutował hybrydowy laptop ASUS Vivobook 13 Slate OLED. Teraz polski oddział firmy potwierdził wprowadzenie urządzenia na polski rynek. Cena komputera wynosi 3499 złotych.

Jednym z unikalnych cech laptopa ASUS Vivobook 13 Slate OLED jest wykorzystanie odczepianego ekranu OLED. Dzięki temu możemy liczyć na doskonałą jakość wyświetlanego obrazu. Matryca odznacza się przekątną 13,3", rozdzielczością Full HD, jasnością sięgającą 550 nitów, 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 oraz możliwością korzystania z dotyku. Za wydajność odpowiada 4-rdzeniowy procesor Intel Pentium Silver N6000 z taktowaniem sięgającym 3,3 GHz. Wewnątrz znajdziemy także do 8 GB pamięci RAM LPDDR4x 4266 MHz oraz pojedynczy SSD o pojemności do 256 GB - dokładnie taka konfiguracja trafiła do Polski.

Jednym z akcesorium, które otrzymamy z laptopem, jest podstawka, którą montujemy z tyłu obudowy, a który wyposażony jest w specjalny zawias, umożliwiający korzystanie z urządzenia pod dowolnym kątem. Sprzęt ma oferować także dobrą jakość dźwięku, za co odpowiadają łącznie 4 głośniki, dodatkowo wspierane przestrzennym formatem Dolby Atmos. W zestawie w laptopem znajdziemy ponadto dedykowaną klawiaturę oraz rysik ASUS Pen 2.0 z 4096 poziomami nacisku, oferując tym samym wysoki komfort korzystania z dotykowego ekranu. Jeśli chodzi o zastosowane porty, to ASUS Vivobook 13 Slate OLED posiada m.in. dwa złącza USB C, gniazdo audio-jack 3.5 mm oraz czytnik kart microSD. Sprzęt posiada wbudowany akumulator o pojemności 50 Wh z funkcją szybkiego ładowania (60% w ciągu 39 minut). ASUS Vivobook 13 Slate OLED posiada preinstalowany system Microsoft Windows 11 Home.

Źródło: ASUS