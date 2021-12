Nowe laptopy ASUS VivoBook 15, VivoBook Pro 15 oraz VivoBook Pro 16X - rozsądny wybór do pracy oraz multimediów

Firma ASUS posiada w swoim portfolio szeroki wybór laptopów - znajdują się tutaj zarówno wydajne maszyny do gier z linii Republic of Gamers (STRIX oraz Zephyrus) jak również smukłe laptopy, przygotowane przede wszystkim z myślą o biurowej pracy oraz obsługi np. podczas wyjazdów. Firma stara się także przygotowywać propozycje dla osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem różnego rodzaju treści (tzw. content creator). W tym celu kilka miesięcy temu wprowadzono do oferty zupełnie nowe modele ASUS VivoBook Pro - oferują one nie tylko odświeżony design, ale także mocniejsze podzespoły, wirtualny DialPad oraz doskonałe ekrany typu OLED. Jeśli jednak potrzebujemy mobilnego komputera np. do obsługi multimediów, wówczas możemy skusić się na laptopa ASUS VivoBook 15, który jest jednym z najtańszych obecnie 15-calowych notebooków, które posiadają matrycę OLED.

ASUS VivoBook 15, ASUS VivoBook Pro 15 oraz ASUS VivoBook Pro 16X to trzy nowe laptopy, należące do popularnej serii VivoBook. Choć każdy z nich oferuje inne procesory oraz opcjonalne, dedykowane karty graficzne, mają jedną wspólną cechę. Jest nią ekran OLED. Wprawdzie niektóre nowe modele VivoBook Pro posiadają matryce o proporcjach 16:10, sama technologia została wykorzystana we wszystkich trzech modelach. Bez znaczenia czy mowa o notebooku multimedialnym, czy też laptopie, który posiada certyfikat NVIDIA Studio. Dwa lata temu ASUS zaczął wprowadzać OLED-y do pierwszych laptopów, a dzisiaj stały się na tyle popularne (na co wpływ ma także usprawniona technologia produkcji firmy Samsung - w przypadku ekranów w notebookach to właśnie ta firma odpowiada za wytwarzanie paneli OLED), że są z powodzeniem wykorzystywane także w tańszych, przenośnych komputerach jak ASUS VivoBook oraz ASUS VivoBook Pro.

ASUS VivoBook 15, VivoBook Pro 15 oraz VivoBook Pro 16X to nowe laptopy, przygotowane z myślą o obsłudze treści multimedialnych oraz pracy z grafiką. Dzięki ekranom OLED oraz wydajnym podzespołom, jest to możliwe.

Obecnie w laptopach ASUS możemy spotkać ekrany OLED o dwóch rozdzielczościach. W tańszych modelach ASUS ZenBook 13 czy ASUS VivoBook 15 / VivoBook Pro 15 znajdziemy panele o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Są to po prostu tańsze matryce wyprodukowane także przez Samsunga, ale odznaczające się tak samo dobrymi parametrami obrazu - chodzi o takie aspekty jak idealna czerń, doskonały kontrast czy blisko 100% pokrycie szerokiej przestrzeni barw DCI-P3. Droższe modele (VivoBook Pro o proporcjach 16:10, ASUS ProArt StudioBook czy high-endowe modele ASUS ZenBook Pro Duo) najczęściej oferują już matryce OLED o rozdzielczościach 3K oraz 4K - takie ekrany z kolei dodatkowo odznaczają się jeszcze bardziej szczegółowym obrazem, co jest ściśle powiązane z większym zagęszczeniem pikseli na cal (im wyższa rozdzielczość, tym wyższy współczynnik PPI i większa ostrość czcionek).

Jak to wygląda w przypadku trzech wymienionych laptopów? Dwa pierwsze modele, czyli ASUS VivoBook 15 oraz ASUS VivoBook Pro 15 posiadają 15,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Odznacza się on jasnością na poziomie blisko 400 nitów oraz ponad 99% pokryciem szerokiej przestrzeni barw DCI-P3. Oznacza to, że wyświetlany obraz ma dużo bardziej nasycone kolory, wszak OLED potrafi wyświetlić ponad miliard odcieni barw. Panele są w pełni 10-bitowe, bez żadnych sztuczek typu FRC. ASUS dodatkowo kalibruje ekrany OLED, tak aby już po wyjęciu z pudełka charakteryzowały się jak najwierniejszą reprodukcją barw. W naszym teście laptopa ASUS VivoBook 15 wykazaliśmy, że uśredniony błąd deltaE dla szerokiej przestrzeni DCI-P3 wynosi zaledwie 1,24 punktu, z kolei dla podstawowej palety sRGB - 1,19 pkt. Możemy zatem z powodzeniem pracować z grafiką, w zależności od potrzeb wykorzystując tylko podstawowy przekrój sRGB lub pełne spektrum barw w ramach przestrzeni DCI-P3. Matryce OLED w laptopach ASUS VivoBook pokrywają także ponad 92% przestrzeni Adobe RGB - to świetny wynik, biorąc pod uwagę że laptop ASUS VivoBook 15 kupimy już za niecałe 4000 zł.

Drugi, chyba najważniejszy, walor matryc OLED w laptopach ASUS VivoBook 15, VivoBook Pro 15 oraz VivoBook Pro 16X to kontrast oraz czerń. Jedno bez drugiego nie istnieje, oba parametry wzajemnie się uzupełniają. Najprościej mówiąc kontrast to stosunek określający różnicę pomiędzy najjaśniejszym oraz najciemniejszym punktem obrazu. OLED, co wynika z definicji technologii oraz sposobu działania, obecnie jest jedyną technologią obrazu, pozwalającą uzyskać najwyższy kontrast, a co za tym idzie - perfekcyjną czerń. Każdy piksel w takiej matrycy jest własnym źródłem światła, więc kiedy nie musi pracować, po prostu się wygasza. W ten sposób czerń to czerń, bez luminancji. Z tego też powodu przyjęło się mówić, że kontrast w ekranach OLED dąży do nieskończoności. Wraz ze wsparciem dla popularnych formatów HDR (HDR10, Dolby Vision), taki ekran osiąga idealną plastyczność np. podczas oglądania filmów czy seriali, które są zgodne z HDR (odpowiednie treści obejrzymy np. na platformie Netflix).

Ekrany OLED w laptopach ASUS VivoBook 15, VivoBook Pro 15 oraz VivoBook Pro 16X to bez wątpienia jedne z największych atutów wszystkich wymienionych notebooków. W jaki sposób jednak firma stara się zminimalizować ryzyko wystąpienia wypaleń? ASUS oferuje kilka pomocnych trików. Po pierwsze, jeśli przez 30 minut nie używamy laptopa, który jest stale włączony, to automatycznie uruchomi się wygaszacz ekranu (swoją drogą świetnie zaprojektowany i potęgujący efekt żywych, naturalnych kolorów, które niemalże wybuchają na matrycy). Ponadto w aplikacji MyASUS możemy uruchomić specjalną funkcję, która odpowiada za przesuwanie pikseli. Jest to opcja bardzo dobrze znana z telewizorów LG OLED i innych odbiorników, wykorzystujących organiczne matryce. Podczas typowego korzystania z laptopa nie zauważymy nawet zmian w położeniu pikseli, jednak w rzeczywistości ma to zminimalizować negatywny efekt powidoków. Możemy dodatkowo zmienić pasek Menu Start, tak aby był on przezroczysty. Warto także pamiętać, że za produkcję paneli odpowiada Samsung, a sama technologia wytwarzania ekranów różni się od tego co oferuje LG w przypadku paneli dla telewizorów. Sam Samsung niejednokrotnie już potwierdzał, że wzmożona produkcja matryc opartych na samoemisyjnych diodach jest związana ze znaczącym usprawnieniem ich trwałości.

ASUS VivoBook 15 to najbardziej podstawowy model spośród wszystkich tutaj omawianych. Posiada 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5-1135G7 z mocną, zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe Graphics. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM DDR4 oraz nośnikiem SSD 512 GB otrzymujemy zatem solidny sprzęt nie tylko do obsługi multimediów, ale także codziennej, biurowej pracy. Jeśli nie zamierzamy katować laptopa wymagającymi zadaniami, wówczas ASUS VivoBook 15 w codziennej pracy sprawdzi się znakomicie. Jeśli jednak potrzebujemy przenośnego komputera z mocnym procesorem, ale jednocześnie bez potrzeby użytkowania dedykowanej karty graficznej, wówczas ciekawym rozwiązaniem będzie ASUS VivoBook Pro 15. Posiada on 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD Ryzen 5 5600H z najnowszej generacji procesorów AMD Cezanne.

Dla najbardziej wymagających osób, które zamierzają pracować m.in. z grafiką, polecamy wybór modelu ASUS VivoBook Pro 16X. Oferuje on nie tylko 16-calowy ekran OLED 4K o proporcjach 16:10 (dzięki czemu mamy jeszcze więcej obszaru roboczego w pionie), ale także procesor Intel Core i5-11300H oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 3050, którą możemy wykorzystać do wspomnianej pracy z grafiką czy obróbką filmów. Sprzęt oferuje także funkcjonalność o nazwie ASUS DialPad, który został zintegrowany z touchpadem. To wirtualne pokrętło jest zgodne obecne z oprogramowaniem pakietu Adobe, co pozwoli na jeszcze szybszą i przyjemniejszą pracę w dobrze znanym środowisku. Wszystkie modele mają zainstalowany system Microsoft Windows 10, jednak istnieje możliwość bezpłatnej aktualizacji do wersji Windows 11.

Materiał powstał we współpracy z siecią RTV Euro AGD