ASUS ROG Strix SCAR 17 SE oraz ASUS ROG Flow X16 - nowe laptopy do gier z Intel Alder Lake-HX oraz AMD Rembrandt

W ubiegłym tygodniu Intel zaprezentował swoje najmocniejsze procesory dla laptopów - serię Alder Lake-HX, wśród której znajdziemy jednostki wyposażone w 8 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient. ASUS z kolei w ubiegłym tygodniu zapowiedział szereg nowych notebooków z serii Zenbook oraz Vivobook. Na liście zabrakło propozycji dla graczy, jednak nie oznacza to, że firma nie miała nic do powiedzenia. Właściwy pokaz odbył się dzisiaj podczas konferencji "ASUS Boundless", podczas której zaprezentowano dwa komputery przenośne z rodziny Republic of Gamers. Jeden z nich skorzysta ze wspomnianych procesorów Intel Alder Lake-HX, podczas gdy drugi będzie bazował na konkurencyjnych układach APU AMD Rembrandt.

ASUS ROG Strix SCAR 17 SE oraz ASUS ROG Flow X16 to najnowsze propozycje firmy dla graczy. Pierwszy wykorzystuje procesory Intel Alder Lake-HX (do Core i9-12950HX włącznie), drugi natomiast bazuje na procesorach AMD Rembrandt (do Ryzen 9 6900HS włącznie).

Pierwszy model - ASUS ROG Strix SCAR 17 SE - to po prostu bardziej odpicowana wersja urządzenia zaprezentowanego na początku tego roku. Na zewnętrznej pokrywie znajdziemy jeszcze więcej fikuśnych wzorków, które mają także tworzyć zaszyfrowane informacje. Jakie? Tego nie wiemy, jednak gracze którzy skuszą się na sprzęt będą mieli okazję do spróbowania swoich sił i odkrycia tego, co ukryte zostało na obudowie. Po względem wydajności będzie to jeszcze mocniejsza wersja ROG Strix SCAR, choć głównie pod kątem procesora. ASUS zdecydował się na wybór układów Intel Alder Lake-HX, włącznie z topowym modelem Intel Core i9-12950HX. Firma dodatkowo umożliwia podkręcenie procesora do maksymalnie 5,2 GHz. Względem oficjalnej specyfikacji, zwiększono limity energetyczne dla współczynników PL1 oraz PL2 (PBP oraz MTP) - wynoszą one odpowiednio 60 W oraz 175 W. Ważne, że ten drugi nie będzie możliwy do osiągnięcia, gdy działa jednocześnie dedykowany układ graficzny. Ogólny Thermal Design komputera nie przewiduje tak wysokich wartości dla CPU oraz dGPU. Jeśli jednak potrzeba będzie mocy wyłącznie od procesora, wówczas wspomniane 175 W przełoży się z pewnością na bardzo wysokie wyniki.

ASUS ROG Strix SCAR 17 SE ASUS ROG Flow X16 Procesor Intel Alder Lake-HX

Do Intel Core i9-12950HX (16C/24T)

PL1 - 60 W; PL2 - 175 W AMD Rembrandt

Do AMD Ryzen 9 6900HS (8C/16T) Zintegrowany układ graficzny Do Intel UHD Graphics 770 Do AMD Radeon 680M Dedykowany układ graficzny Do NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, 16 GB GDDR6, 175 W Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, 8 GB GDDR6, 125 W Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz

2x SO-DIMM Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz

2x SO-DIMM Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe

Łącznie do 4 TB (2x 2 TB), obsługa RAID 0 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe, do 2 TB Ekran 17,3" IPS 1920x1080 pikseli

360 Hz, 3 ms, 100% sRGB

Obsługa Dolby Vision oraz Adaptive-Sync



17,3" IPS 2560x1440 pikseli

240 Hz, 3 ms, 100% DCI-P3

Obsługa Dolby Vision oraz Adaptive-Sync 16" IPS 2560x1600 pikseli

16:10, 165 Hz, 3 ms

100% DCI-P3, 500 nitów

Obsługa Dolby Vision oraz Adaptive-Sync



16:10 IPS Mini LED 2560x1600 px

16:10, 165 Hz, 3 ms

100% DCI-P3, 512 stref, 1100 nitów

Obsługa Dolby Vision oraz Adaptive-Sync Złącza 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x ROG XG Interface (zawiera USB 3.2 typu C Gen.2 z DP 1.4 i PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 oraz PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa - Ethernet RJ-45

Bezprzewodowa - Intel WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 Bezprzewodowa - Intel WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 Akumulator 90 Wh 90 Wh Waga 3 kg 2,1 kg System Windows 11 Windows 11

W przypadku układów graficznych, możemy liczyć m.in. na najmocniejszą jednostkę w postaci NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU z TGP 175 W (150 W bazowo + 25 W z Dynamic Boost 2.0). Nie zabraknie także obsługi do 64 GB RAM DDR5 oraz dwóch nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o łącznej pojemności 4 TB, działających w RAID 0. W przypadku ekranów, do wyboru będą panele o rozdzielczości Full HD oraz Quad HD. Na procesor oraz układ graficzny nałożono dodatkowo ciekły metal w postaci Thermal Grizzly Conductonaut Extreme. Dodatkowo system chłodzenia bazuje m.in. na sporych rozmiarów komorze parowej. Sprzęt w trybie Performance ma także odznaczać się świetną kulturą pracy - głośność ma oscylować na poziomie mniejszym niż 40 decybeli. Wbudowany akumulator o pojemności 90 Wh oferuje z kolei obsługę szybkiego ładowania - od 0 do 50% ogniwo naładujemy w czasie 30 minut.

Drugi laptop to konwertowalne urządzenie ASUS ROG Flow X16. Jak nazwa wskazuje, będzie to zdecydowanie większy przedstawiciel serii, z ekranem o przekątnej 16" (nazwany tutaj ROG Nebula HDR), z podświetleniem typu Mini LED i jasnością do 1100 nitów. Laptop będzie korzystał z procesorów AMD Ryzen 6000HS, maksymalnie do Ryzen 9 6900HS oraz układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000. W topowej konfiguracji znajdzie się układ GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU z TGP 125 W. Mowa zatem o dużo mocniejszym urządzeniu od dotychczasowych przedstawicieli. Nie zabraknie oczywiście wsparcia dla stacji eGPU ROG XG Mobile z charakterystycznym złączem, łączącym PCIe oraz USB-C. System chłodzenia składa się tutaj m.in. z trzech wentylatorów, sześciu rurek cieplnych oraz ciekłego metalu, nałożonego na procesor. Podobnie jak w ROG Strix SCAR 17 SE, także ROG Flow X16 otrzyma akumulator o pojemności 90 Wh, z opcją szybkiego ładowania od 0 do 50% w ciągu 30 minut. Dokładne ceny oraz terminy dostępności laptopów nie zostały jeszcze potwierdzone.

Źródło: ASUS, PurePC.pl