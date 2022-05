Lenovo Legion 7 oraz Legion 7i - topowe notebooki z Intel Alder Lake-HX, AMD Rembrandt, NVIDIA RTX 3000 i Radeon RX 6000M

Kilka dni temu omawialiśmy szczegółowo nowości firmy Lenovo w multimedialnej serii Yoga. Tam prezentowane były zarówno ultrabooki jak również urządzenia konwertowalne 2w1. Dzisiaj z kolei przyszedł czas na omówienie laptopy przeznaczone głównie do gier. Na początku roku Lenovo zaprezentowało wyłącznie modele Legion 5 oraz Legion 5 Pro. Okazuje się, że dłuższe oczekiwanie na flagową serię Legion 7 miało swój powód. Nadchodzące nowości bazują bowiem głównie na debiutujących dzisiaj procesorach 12. generacji Intel Alder Lake-HX, w tym 16-rdzeniowego i 24-wątkowego układu Intel Core i9-12900HX. Seria Lenovo Legion 7 będzie jednak także wykorzystywać procesory AMD Rembrandt... oraz dedykowane układy graficzne AMD Radeon RX 6000M. Lenovo Legion 7 oraz Legion Slim 7 będą bowiem kolejnymi urządzeniami, należącymi do programu AMD Advantage.

Lenovo prezentuje swoje topowe notebooki do gier: Legion 7 oraz Legion 7i. Laptopy wykorzystują procesory Intel Alder Lake-HX oraz AMD Rembrandt, a także układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 i AMD Radeon RX 6000M.

Lenovo Legion 7i będzie korzystał z procesorów Intel Alder Lake-HX, w tym Core i9-12900HX, podczas gdy Lenovo Legion 7 opierać się będzie na układach AMD Rembrandt, w tym AMD Ryzen 9 6900HX. Lenovo Legion 7i będzie łączony z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3000, w tym topowym GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU (TGP 175 W), podczas gdy Lenovo Legion 7 z AMD Ryzen 6000 będzie częścią programu AMD Advantage, co oznacza połączenie z układami graficznymi Radeon RX 6000M (Radeon RX 6700M oraz Radeon RX 6850M XT z TGP 145 W). Podobne konfiguracje: Intel + NVIDIA oraz AMD + AMD znajdziemy w smuklejszych konstrukcjach Lenovo Legion Slim 7i oraz Legion Slim 7. Laptopy otrzymają również 3 wersje ekranów, przy czym topowa konfiguracja zaoferuje 16-calowy panel IPS 16:10 z podświetleniem Mini LED i jasnością w trybie HDR sięgającą 1250 nitów.

Lenovo Legion 7i 2022 Lenovo Legion 7 2022 Procesor Intel Core i7-12800HX (16C/24T)

Intel Core i9-12900HX (16C/24T)

PL1 - 115 W, PL2 - 157 W AMD Ryzen 7 6800H (8C/16T)

AMD Ryzen 9 6900HX (8C/16T) Układ iGPU Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 125 W

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 175 W AMD Radeon RX 6700M 135 W

AMD Radeon RX 6850M XT 145 W Dodatkowe funkcje NVIDIA Max-Q (Dynamic Boost 2.0, Advanced Optimus) AMD Advantage (SmartShift MAX, Smart Access Memory) Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz

Dual Channel

Możliwość OC do 5600 MHz (XMP 3.0) Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz

Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB Ekran 16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, 165 Hz, 100% sRGB

NVIDIA G-SYNC, 500 nitów

Dolby Vision, Advanced Optimus



16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, 100% sRGB

VRR od 165 do 240 Hz

NVIDIA G-SYNC, 500 nitów

Dolby Vision, Advanced Optimus



16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, Mini LED, 100% DCI-P3

165 Hz, 1250 nitów, NVIDIA G-SYNC Dolby Vision, Advanced Optimus 16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, 165 Hz, 100% sRGB

AMD FreeSync, 500 nitów

Dolby Vision



16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, 100% sRGB

VRR od 165 do 240 Hz

AMD FreeSync, 500 nitów

Dolby Vision



16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, Mini LED, 100% DCI-P3

165 Hz, 1250 nitów, AMD FreeSync Dolby Vision Złącza 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4, PD 135 W poprzez USB-C)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD)

1x USB 3.2 typu C Gen.1

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4, PD 135 W poprzez USB-C)

3x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD)

1x USB 3.2 typu C Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Komunikacja Przewodowa: Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Intel Killer WiFi 6E (AX1690i)

2x2 Intel Killer WiFi 6E (AX1650)

2x2 Intel WiFi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.X Przewodowa: Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Intel WiFi 6E

Bluetooth 5.X Kamera Full HD Full HD Akumulator 99,9 Wh 99,9 Wh Waga 2,5 kg 2,5 kg Chłodzenie Bazujące na komorze parowej Bazujące na komorze parowej System Windows 11 Windows 11 Cena Od 2999 euro Od 2599 euro



Lenovo Legion 7(i)

Lenovo Legion Slim 7(i) to odchudzona wersja topowego notebooka, co oczywiście determinuje wykorzystane podzespoły. Zamiast 16-rdzeniowych procesorów Intel Alder Lake-HX, znajdziemy maksymalnie 14-rdzeniowe układy Alder Lake-H o niższych limitach energetycznych. W przypadku modeli z AMD, procesory pozostaną takie same: do AMD Ryzen 9 6900HX. W przypadku układów graficznych możemy liczyć maksymalnie na NVIDIA GeForce RTX 3070 100 W (Legion Slim 7i) bądź AMD Radeon RX 6800S (Legion Slim 7). Ekrany czy akumulator (99,9 Wh) pozostaną niezmienne. W obu przypadkach otrzymamy również pełnowymiarowe klawiatury, doskonale znane z poprzednich modeli Lenovo Legion 7. Szczegółowe specyfikacje poszczególnych modeli znajdziecie w tabelach umieszczonych w newsie. Dostępność poszczególnych laptopów spodziewana jest w okresie czerwiec-lipiec.

Lenovo Legion Slim 7i 2022 Lenovo Legion Slim 7 2022 Procesor Intel Core i5-12500H

Intel Core i7-12700H

Intel Core i9-12900HK AMD Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 9 6900HX Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU AMD Radeon 660M

AMD Radeon 680M Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 85 W

NVIDIA GeForce RTX 3060 100 W

NVIDIA GeForce RTX 3070 100 W AMD Radeon RX 6600S

AMD Radeon RX 6800S Pamięć RAM Do 24 GB DDR5 4800 MHz

Dual Channel

RAM częściowo lutowany Do 24 GB DDR5 4800 MHz

Dual Channel

RAM częściowo lutowany Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB Ekran 16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, 165 Hz, 100% sRGB

NVIDIA G-SYNC, 500 nitów

Dolby Vision, Advanced Optimus



16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, 100% sRGB

VRR od 165 do 240 Hz

NVIDIA G-SYNC, 500 nitów

Dolby Vision, Advanced Optimus



16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, Mini LED, 100% DCI-P3

165 Hz, 1250 nitów, NVIDIA G-SYNC

Dolby Vision, Advanced Optimus 16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, 165 Hz, 100% sRGB

AMD FreeSync, 500 nitów

Dolby Vision



16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, 100% sRGB

VRR od 165 do 240 Hz

AMD FreeSync, 500 nitów

Dolby Vision



16" 2560x1600 pikseli

IPS 16:10, Mini LED, 100% DCI-P3

165 Hz, 1250 nitów, AMD FreeSync Dolby Vision Złącza 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4, PD 135 W poprzez USB-C)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4, PD 135 W poprzez USB-C)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SD

1x Audio-jack 3.5 mm Komunikacja Intel Killer WiFi 6E (AX1690i)

2x2 Intel Killer WiFi 6E (AX1650)

2x2 Intel WiFi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.X Intel WiFi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.X Akumulator 99,9 Wh 99,9 Wh Waga 2,05 kg 2,05 kg System Windows 11 Windows 11 Cena Od 1999 euro Od 1899 euro



Lenovo Legion Slim 7(i)

