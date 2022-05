Lenovo prezentuje portfolio laptopów Yoga oraz Yoga Slim z Intel Alder Lake oraz AMD Rembrandt, a także komputer AiO Yoga 7

Firma Lenovo już teraz posiada bardzo rozbudowane portoflio w multimedialnej linii Yoga, ale wkrótce do oferty dojdzie sporo nowych modeli. Producent ujawnił bowiem szczegóły specyfikacji technicznej laptopów Lenovo Yoga Slim 9i, Lenovo Yoga Slim 7i Pro X, Yoga Slim 7 Pro X, Yoga Slim 7i Carbon oraz zestaw komputerowy typu All in One - Yoga 7 AiO. Ponadto firma odświeży w swojej ofercie popularne modele Yoga Slim 7i Pro oraz Yoga Slim 7 Pro w rozmiarach 14 oraz 16 cali. Nowości będą korzystały w głównej mierze z procesorów 12. generacji Intel Alder Lake-P, ale nie zabraknie także modeli bazujących na konkurencyjnych procesorach AMD Rembrandt (seria U oraz H). Sprawdźmy, co dokładnie oferują nowości od Lenovo.

Lenovo prezentuje dzisiaj szereg nowych laptopów multimedialnych z linii YOGA, a także zestaw komputerowy typu All in One - YOGA 7 AiO.

Zanim przejdziemy do nowości z tego roku, na moment zatrzymamy się przy odświeżonych laptopach Lenovo Yoga Slim 7i Pro oraz Yoga Slim 7 Pro. Literka "i" w nazewnictwie poszczególnych modeli oznacza wykorzystanie procesorów Intel Core, w tym wypadku układów 12. generacji z rodziny Alder Lake. Z kolei zwykłe wersje Yoga Slim 7 Pro będą oferowane z procesorami AMD Ryzen 6000, przy czym mowa o układach z serii Ryzen 6000HS. Z informacji, które producent podał nam przedpremierowo wiemy, że 14-calowa wersja notebooka Yoga Slim 7i Pro będzie opcjonalnie wykorzystywać układy graficzne NVIDIA GeForce MX550 oraz NVIDIA GeForce RTX 2050, podczas gdy wariant z AMD Rembrandt wykorzysta wyłącznie zintegrowane układy graficzne Radeon 660M oraz Radeon 680M. Z kolei 16-calowa wersja bazująca na procesorach Intela otrzyma opcjonalnie grafikę Intel ARC A370M, podczas gdy wersja z AMD skorzysta dodatkowo z układu NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Wszystkie wersje otrzymają także kamery internetowe o rozdzielczości 1080p.



Lenovo Yoga Slim 7i Pro (14", 2022)

Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14" Lenovo Yoga Slim 7i Pro 16" Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16" Procesor Intel Core i5-1240P

Intel Core i7-1260P

Intel Core i5-12500H

Intel Core i7-12700H AMD Ryzen 5 6600HS

AMD Ryzen 7 6800HS

AMD Ryzen 9 6900HS Intel Core i5-12500H

Intel Core i7-12700H AMD Ryzen 5 6600HS

AMD Ryzen 7 6800HS

AMD Ryzen 9 6900HS Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 660M

AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 660M

AMD Radeon 680M Układ dGPU NVIDIA GeForce MX550

NVIDIA GeForce RTX 2050 - Intel ARC A370M NVIDIA GeForce RTX 3050

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Pamięć Do 16 GB LPDDR5 4800 MHz Do 16 GB LPDDR5 6400 MHz Do 16 GB LPDDR5 4800 MHz Do 32 GB LPDDR5 6400 MHz Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 1x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 14" 2240x1400

IPS 16:10

300 nitów, 60 Hz

100% sRGB

Dolby Vision



14" 2880x1800

IPS 16:10

400 nitów, 90 Hz

100% sRGB

Dolby Vision



14" 2800x1800

IPS 16:10

400 nitów, 120 Hz

100% sRGB

Dolby Vision



14" 2880x1800

OLED 16:10

400 nitów, 90 Hz

100% DCI-P3

Dolby Vision 16" 2560x1600

IPS, 16:10

500 nitów, 120 Hz

100% sRGB

Dolby Vision 14" 2240x1400

IPS 16:10

300 nitów, 60 Hz 100% sRGB

Dolby Vision



14" 2880x1800

IPS 16:10

400 nitów, 90 Hz 100% sRGB

Dolby Vision



14" 2800x1800

IPS 16:10

400 nitów, 120 Hz 100% sRGB

Dolby Vision



14" 2880x1800

OLED 16:10

400 nitów, 90 Hz 100% DCI-P3

Dolby Vision 16" 2560x1600

IPS, 16:10

500 nitów, 165 Hz

100% sRGB

Dolby Vision Złącza 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (USB 4.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x czytnik SD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 2.0 typu C (tylko w wersji bez dGPU)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x czytnik SD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.X WiFi 6E + Bluetooth 5.X WiFi 6E + Bluetooth 5.X WiFi 6E + Bluetooth 5.X Kamera Full HD Full HD Full HD Full HD Akumulator 61 Wh 75 Wh 61 Wh 75 Wh Waga 1,32 kg ? 1,32 kg ? System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 Cena Od 999 euro Od 1499 euro Od 999 euro ? Dostępność Lipiec 2022 Sierpień 2022 Lipiec 2022 ?



Lenovo Yoga Slim 7i Pro (16", 2022)



Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14", 2022)



Lenovo Yoga 7 Slim Pro (16", 2022)

Lenovo Yoga Slim 9i to flagowy przedstawiciel serii Yoga, wykorzystujący procesory Intel Alder Lake-P oraz posiadający certyfikat Intel EVO 3.0. Ten komputer przypomina jednak bardziej elektroniczną biżuterię, wszak nawet zewnętrzna pokrywa urządzenia została ozdobiona warstwą szkła 3D (reszta obudowy to aluminium typu 6000 oraz stop karbonu). Opcjonalnie laptop zaoferuje układy graficzne Intel ARC A350M z 6 blokami Xe oraz 4 GB pamięci GDDR6. Nie zabraknie również 14-calowego ekranu OLED o rozdzielczości 14 cali i rozdzielczości 4K (60 Hz) lub 2.8K (2880 x 1800) 90 Hz. Co ciekawe, tym razem głośniki stereo (ze wsparciem dla Dolby Atmos) zostały dostrojone we współpracy z marką Bowers & Wilkins. Na pokładzie nie zabraknie także kamery internetowej Full HD ze wsparciem dla Windows Hello.



Lenovo Yoga Slim 9i (2022)

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon to laptop również bazujący na procesorach Intel Alder Lake-P, a ściślej mówiąc na układach Intel Core i5-1240P, Core i7-1260P oraz Core i7-1280P. Nie zabraknie także do 32 GB pamięci LPDDR5 4800 MHz, maksymalnie 1 TB nośnika SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, akumulatora o pojemności 50 Wh oraz dwóch głośników stereo o mocy po 2 W, dostrojonych we współpracy z marką Harman. W przypadku ekranu otrzymamy panel IPS o przekątnej 13,3", proporcjach 16:10, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli z fabrycznie przeprowadzoną kalibracją (błąd deltaE dla sRGB poniżej 1 punktu). Lenovo Yoga 7i Carbon otrzyma tylko dwa złącza USB typu C, w tym jedno obsługujące standard Thunderbolt 4. Na nic innego nie możemy liczyć.



Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (2022)

Lenovo Yoga Slim 9i Lenovo Yoga Slim 7i Carbon Lenovo Yoga Slim 7i Pro X Lenovo Yoga Slim 7 Pro X Procesor Intel Core i5-1240P

Intel Core i7-1260P

Intel Core i7-1280P Intel Core i5-1240P

Intel Core i7-1260P

Intel Core i7-1280P Intel Core i5-12500H

Intel Core i7-12650H

Intel Core i7-12700H AMD Ryzen 5 6600HS

AMD Ryzen 7 6800HS

AMD Ryzen 9 6900HS Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 660M

AMD Radeon 680M Układ dGPU Intel ARC A350M - NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce RTX 3050 NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce RTX 3050 Pamięć Do 32 GB LPDDR5 5600 MHz Do 32 GB LPDDR5 4800 MHz Do 32 GB LPDDR5 6000 MHz Do 32 GB LPDDR5 6400 MHz Magazyn danych 1x M.2 SSD (2242) PCIe 4.0 x4 NVMe 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 14" 2880x1800

OLED 16:10

400 nitów, 90 Hz

100% DCI-P3

Dolby Vision



14" 3840x2400

OLED 16:10

400 nitów, 60 Hz

100% DCI-P3

Dolby Vision 13,3" 2560x1600

IPS 16:10

400 nitów, 90 Hz

100% sRGB

Dolby Vision

Opcjonalnie: dotyk 14,5" 3072x1920

IPS 16:10

400 nitów, 120 Hz

100% sRGB

Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC

Opcjonalnie: dotyk i/lub szklana powierzchnia 14,5" 3072x1920

IPS 16:10

400 nitów, 120 Hz 100% sRGB

Dolby Vision

NVIDIA G-SYNC Opcjonalnie: dotyk i/lub szklana powierzchnia Złącza 3x Thunderbolt 4 (USB 4.0 typu C)

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (opcjonalnie) - złącze dostępne w droższych konfiguracjach

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0) 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0 typu C)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.X WiFi 6E + Bluetooth 5.X WiFi 6E + Bluetooth 5.X WiFi 6E + Bluetooth 5.X Kamera Full HD Full HD Full HD Full HD Akumulator 75 Wh 50 Wh 70 Wh 70 Wh Waga 1,37 kg 0,97 kg 1,45 kg 1,45 kg System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 Cena Od 1899 euro Od 1299 euro Od 1199 euro Od 1199 euro Dostępność Lipiec 2022 Lipiec 2022 Lipiec 2022 Lipiec 2022

Trzecia grupa urządzeń zaprezentowana przez firmę to modele Lenovo Yoga Slim 7i Pro X oraz Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Pierwszy z nich korzysta z procesorów Intel Alder Lake-H: Core i5-12500H, Core i7-12650H oraz Core i7-12700H, natomiast drugi wariant bazuje na układach AMD Rembrandt: Ryzen 5 6600HS, Ryzen 7 6800HS oraz Ryzen 9 6900HS. Laptopy posiadają także jeden z układów graficznych: NVIDIA GeForce GTX 1650 lub GeForce RTX 3050 Laptop GPU, a ponadto nie brakuje certyfikatu NVIDIA Studio (dla drugiego z wymienionych układów graficznych). Wszystkie laptopy korzystają z ekranów o rozdzielczości 3K, wspierających 120 Hz częstotliwość odświeżania oraz NVIDIA G-SYNC. Szczegóły specyfikacji notebooków podane są w tabeli, w treści newsa.



Lenovo Yoga Slim 7i Pro X (Intel, 2022)



Lenovo Yoga Slim 7i Pro X (AMD, 2022)

Lenovo Yoga 7 AiO Procesor AMD Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 7 6800H Układ iGPU AMD Radeon 660M

AMD Radeon 680M Układ dGPU Do AMD Radeon RX 6600M 8 GB GDDR6 Pamięć Do 32 GB LPDDR5 6400 MHz Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 27" 3840x2160 pikseli

400 nitów, 95% DCI-P3, Dolby Vision

Wsparcie dla funkcji pivot Złącza 2x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 2.0 typu C

2x USB 3.2 typu A Gen.2

2x USB 2.0

1x DisplayPort out

1x Gigabit Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Gigabit Ethernet RJ-45 + WiFi 6 + Bluetooth 5.0 Waga 12,39 kg System Windows 11 Cena Od 1499 euro Dostępność Lipiec 2022

Dla wielu osób bardzo ciekawym rozwiązaniem może okazać się zestaw komputerowy typu All in One: Lenovo Yoga 7 AiO. Wykorzystuje on procesory AMD Ryzen 6000: Ryzen 5 6600H oraz Ryzen 7 6800H, opcjonalnie w połączeniu z mobilnym układem graficznym AMD Radeon RX 6600M (8 GB VRAM). Komputer może pracować w trybie horyzontalnym jak i wertykalnym, co oczywiście oznacza wsparcie dla funkcji Pivot (obrót o 90 stopni w lewo lub prawo). Dodatkowo dzięki odpowiednim złączom (DisplayPort out), do komputera możemy podłączyć inny sprzęt i korzystać z Lenovo Yoga 7 AiO jak z dodatkowego monitora. Na pokładzie nie brakuje do 32 GB pamięci RAM LPDDR5 6400 MHz oraz pojedynczego SSD M.2 do 1 TB (PCIe 4.0 x4 NVMe).

Źródło: Lenovo