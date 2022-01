Lenovo Legion, Lenovo ThinkPad, ThinkBook oraz Lenovo YOGA - przegląd laptopów z Intel Alder Lake oraz AMD Rembrandt

Wczoraj Lenovo ujawniło pierwsze dwa modele laptopów z serii ThinkPad - mowa o notebookach ThinkPad Z13 Gen.1 oraz ThinkPad Z16 Gen.1. Oba laptopy będą korzystać z procesorów AMD Rembrandt z dodatkowymi zabezpieczeniami przeciw różnego rodzaju atakom. Dzisiaj natomiast producent pokazał resztę portfolio - od gamingowych Legionów, przez biznesowe ThinkPady, po multimedialne ThinkBooki oraz YOGI. Aby zbytnio nie rozbijać całej premiery produktowej, wszystkie nowości umieszczamy w jednym, zbiorczym materiale, przedstawionym poniżej. Nowe laptopy, w zależności od przeznaczenia, będą korzystać z procesorów Intel Alder Lake oraz AMD Rembrandt. Mocne laptopy do gier doczekały się lekkiego usprawnienia designu, jednak tym razem producent nie zdecydował się na wydanie Legiona 7-16 - przynajmniej na razie topem będzie Legion 5i Pro oraz Legion 5 Pro.

Przyglądamy się nowościom firmy Lenovo z serii Legion, ThinkPad, ThinkBook oraz YOGA. Nowe laptopy wyposażono w procesory nowej generacji: Intel Alder Lake oraz AMD Rembrandt.

W przypadku laptopów do gier, Lenovo zaprezentowało łącznie cztery modele: Legion 5i (w wersji z Intelem oraz AMD) oraz Legion 5i Pro (Intel) i Legion 5 Pro (AMD). Nowe modele oferują zarówno procesory Intel Alder Lake-H jak również APU AMD Rembrandt ze zintegrowanymi układami graficznymi Radeon 660M oraz Radeon 680M (RDNA 2). W przypadku kart graficznych, najwyższym modelem będzie NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU z 8 GB VRAM. Niższe modele Legion 5i mają TGP karty na poziomie 125 W, a wyższe Legion 5i Pro i Legion 5 Pro oferują GPU z TGP 165 W. Obecnie nie wiemy, czy w przyszłości pojawi się odświeżony Legion 7-16 np. z GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU.

Lenovo Legion 5i (Intel) Lenovo Legion 5i (AMD) Lenovo Legion 5i Pro (Intel) Lenovo Legion 5 Pro (AMD) Procesor Do Intel Core i7-12700H, 14C/20T Do AMD Ryzen 7 6800H, 8C/16T Do Intel Core i9-12900H, 14C/20T Do AMD Ryzen 9 6900HX, 8C/16T Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 680M Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

TGP 125 W Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

TGP 125 W Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

TGP 165 W Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

TGP 165 W Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 4800 MHz Do 32 GB DDR5 4800 MHz Do 32 GB DDR5 4800 MHz Do 32 GB DDR5 4800 MHz Nośnik danych 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 15,6" IPS 2560x1440, 165 Hz, 300 nitów, 100% sRGB, NVIDIA G-SYNC 15,6" IPS 2560x1440, 165 Hz, 300 nitów, 100% sRGB, NVIDIA G-SYNC 16" IPS 2560x1600, 240 Hz, 500 nitów, 100% sRGB, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC 16" IPS 2560x1600, 240 Hz, 500 nitów, 100% sRGB, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC Porty 1x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu C Gen.2

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x audio-jack 3.5 mm 3x USB 3.2 typu C Gen.2

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu C Gen.2

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x audio-jack 3.5 mm 3x USB 3.2 typu C Gen.2

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45, WiFi 6E, Bluetooth 5.1 Ethernet RJ-45, WiFi 6E, Bluetooth 5.1 Ethernet RJ-45, WiFI 6E, Bluetooth 5.1 Ethernet RJ-45, WiFi 6E, Bluetooth 5.1 Akumulator Litowo-jonowy, 80 Wh Litowo-jonowy, 80 Wh Litowo-jonowy, 80 Wh Litowo-jonowy, 80 Wh Waga 2,4 kg 2,4 kg 2,49 kg 2,49 kg System Windows 11 (Pro) Windows 11 (Pro) Windows 11 (Pro Windows 11 (Pro)



Lenovo Legion 5i



Lenovo Legion 5i Pro

W przypadku serii ThinkPad, producent przygotował trzy nowe modele laptopów: Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10, ThinkPad X1 YOGA G7 oraz ThinkPad X1 Nano Gen.2. Właściwie nie ma tutaj żadnych zaskoczeń, bowiem mamy do czynienia z kolejnymi iteracjami znanych już konstrukcji. W przypadku nowych ThinkPadów spodziewamy się dużego wzrostu wydajności procesorów. Układy Intel Tiger Lake 4-rdzeniowe i 8-wątkowe zostaną zastąpione przez maksymalnie Intel Core i7-1280P z 14 rdzeniami i 20 wątkami. Wszystkie notebooki zaoferują oczywiście wsparcie dla pamięci LPDDR5 oraz szybkich nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Nowe warianty Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10 oraz ThinkPad X1 YOGA G7 (konwertowalny laptop) otrzymają także pokaźny zestaw matryc, wszystkie o proporcjach 16:10. Szczegóły znajdziecie w poniższej tabeli.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10 Lenovo ThinkPad X1 YOGA G7 Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen.2 Procesor Do Intel Core i7-1280P, 14C/20T Do Intel Core i7-1280P, 14C/20T Do Intel Core i7-1280P, 14C/20T Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Pamięć RAM Do 32 GB RAM LPDDR5 Do 32 GB RAM LPDDR5 Do 32 GB RAM LPDDR5 Nośnik danych 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (2 TB) 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (2 TB) 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (2 TB) Ekran 1) 14" IPS 1920x1200, 16:10, 1 W (Low Power), 400 nitów, 100% sRGB



2) 14" IPS 1920x1200, 16:10, 1 W (Low Power), 500 nitów, 100% sRGB, Privacy Guard



3) 14" IPS 2240x1400, 16:10, 300 nitów, 100% sRGB



4) 14" OLED 2880x1800, 16:10, 400 nitów, 100% DCI-P3



5) 14" IPS 3840x2400, 16:10, 500 nitów, 100% DCI-P3 1) 14" IPS 1920x1200, 16:10, 1 W (Low Power), matowy i dotykowy + Wacom AES, 400 nitów, 100% sRGB



2) 14" IPS 1920x1200, 16:10, 1 W (Low Power), dotykowy + Wacom AES, 400 nitów, 100% sRGB, błyszczący



3) 14" IPS 1920x1200, 16:10, 1 W (Low Power), dotykowy i matowy + Wacom AES, 500 nitów, 100% sRGB



4) 14" OLED 3840x2400, 16:10, Low Power, dotykowy + Wacom AES, 500 nitów, 100% DCI-P3 13,3" IPS 2160x1350 pikseli, 16:10, 450 nitów, matowy, 100% sRGB Porty 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x audio-jack 3.5 mm Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE CAT 16, 5G CAT 20, NFC Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE CAT 16, 5G CAT 20, NFC Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE CAT 16, 5G CAT 20, NFC Akumulator Litowo-jonowy, 57 Wh Litowo-jonowy, 57 Wh Litowo-jonowy, 49,7 Wh Kamera Full HD Full HD Full HD Waga 1,12 kg 1,38 kg 0,97 kg System Windows 11 Pro

Linux Ubuntu

Fedora Windows 11 Pro

Linux Ubuntu Windows 11 Pro

Linux Ubuntu

Fedora Cena Od 1639 USD Od 1749 USD Od 1659 USD



Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10

Lenovo ThinkPad X1 YOGA G7

Kolejna grupa produktów, które doczekały się prezentacji na CES 2022 to seria Lenovo ThinkBook. Tutaj producent trochę zaszalał z inwencją twórczą, przygotowując notebooka ThinkBook Plus Gen.3. Ta przedziwnie wyglądająca konstrukcja oferuje główny, 17,3" ekran o proporcjach 21:10 i rozdzielczości 3072x1440 pikseli. W ten sposób otrzymujemy wyjątkowo szeroki sprzęt (choć do sławnego Predatora 21X jeszcze brakuje...), na którym korzystanie z Windowsa 11 ma być jeszcze przyjemniejsze. Sprzęt oferuje także drugi ekran - umieszczony po prawej stronie klawiatury i touchpada. Ma on przekątną 8" oraz rozdzielczość 800x1280 pikseli i może być wykorzystany do wyświetlania dodatkowych informacji. Dla osób, które chcą także pracować, firma przygotowała model ThinkBook 16 Gen.4+ z opcjonalną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2050 oraz 16-calowym ekranem o proporcjach 16:10. Wśród najmniejszych przedstawicieli serii pojawił się model ThinkBook 13x Gen.2 z ekranem o przekątnej 13,3". Najdłużej poczekamy na ThinkBooka Plus Gen.3, bowiem jego sklepowa premiera odbędzie się dopiero we wrześniu.

Lenovo ThinkBook Plus Gen.3 Lenovo ThinkBook 16 Gen.4+ Lenovo ThinkBook 13x Gen.2 Procesor Intel Alder Lake Intel Alder Lake Intel Alder Lake Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Karta graficzna Tylko iGPU NVIDIA GeForce RTX 2050 2 GB GDDR6 Tylko iGPU Pamięć Do 32 GB RAM LPDDR5 Do 32 GB RAM LPDDR5 Do 32 GB RAM LPDDR5 Magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe SSD PCIe 4.0 x4 NVMe SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran Główny ekran: 17,3" 3072x1440 pikseli; proporcje 21:10, 120 Hz



Dodatkowy ekran: 8" 800x1280 pikseli (umieszczony po prawej stronie klawiatury) 16" 2560x1600 pikseli, 16:10, 120 Hz, 350 nitów, 100% sRGB 13,3" 2560x1600 pikseli, 16:10, 400 nitów, 100% sRGB Porty 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet 1 Gbit

1x czytnik kart SD

1x audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Ethernet Gigabit, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 WiFI 6E, Bluetooth 5.2 Akumulator Litowo-jonowy, 69 Wh ? Litowo-jonowy, 56 Wh System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Cena Od 1049 euro (wrzesień) Od 759 euro Od 1099 euro (czerwiec)



Lenovo ThinkBook Plus Gen.3



Lenovo ThinkBook 16 Gen.4



Lenovo ThinkBook 13x Gen.2

Ostatnia grupa laptopów to modele Lenovo YOGA 9i, Lenovo YOGA 7i oraz Lenovo YOGA 6. Najwyższy w hierarchii model YOGA 9i ponownie oferuje rozwiązanie z niewielkim soundbarem umieszczonym w zawiasach komputera. Zaszła jednak jedna istotna zmiana - głośniki zostały dostrojone we współpracy z marką Bowers & Wilkins (ze wsparciem dla Dolby Atmos), a nie Harman Kardon, jak dotychczas. Bowers & Wilkins często także współpracuje z Philipsem w celu poprawy jakości audio w telewizorach tejże marki. Zarówno Lenovo YOGA 9i jak i YOGA 7i oferują procesory Intel Alder Lake-P: Core i5-1240P oraz Core i7-1260P. Dla fanów procesorów AMD pozostaje model Lenovo YOGA 6, choć w tym wypadku otrzymamy tylko ubiegłoroczne jednostki AMD Lucienne: Ryzen 5 5500U oraz Ryzen 7 5700U.

Lenovo YOGA 9i Lenovo YOGA 7i Lenovo YOGA 6 Procesor Intel Core i5-1240P

Intel Core i7-1260P

Alder Lake-P, 28 W Intel Core i5-1240P

Intel Core i7-1260P

Alder Lake-P, 28 W AMD Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 7 5700U Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon Graphics (Vega) Pamieć RAM 8/16 GB LPDDR5 8/16 GB LPDDR5 8/16 GB LPDDR4x Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (256 GB, 512 GB, 1 TB) 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (256 GB, 512 GB, 1 TB) 1x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (256 GB, 512 GB, 1 TB) Ekran 1) 14" IPS 1920x1200, 16:10, 400 nitów, dotykowy, 60 Hz, 100% sRGB



2) 14" OLED 2880x1800, 16:10, 400 nitów, dotykowy, 60 Hz, 100% DCI-P3



3) 14" OLED 3840x2400, 16:10, 400 nitów, dotykowy, 60 Hz, 100% DCI-P3 16" IPS 2560x1600, 16:10, 400 nitów, 60 Hz, 100% sRGB, Low Blue Light 13,3" IPS 1920x1200, 16:10, dotykowy, 300 nitów, 60 Hz, 100% sRGB Porty 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x czytnik kart SD

1x audio-jack 3.5 mm 2x USB 3.2 typu C Gen.1

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x czytnik kart microSD

1x audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E, Bluetooth 5.2 WiFi 6E, Bluetooth 5.2 WiFi 5, WiFi 6, Bluetooth 5.2 Akumulator Litowo-jonowy, 75 Wh Litowo-jonowy, 71 Wh Litowo-jonowy, 59 Wh Waga 1,48 kg (OLED)

1,53 kg (IPS) 1,9 kg 1,38 kg System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Cena Od 1399 USD (Q2 2022) Od 899 USD (Q2 2022) Od 749 USD (Q2 2022)



Lenovo YOGA 9i.



Lenovo YOGA 7i



Lenovo YOGA 6

Źródło: Lenovo