Lenovo ThinkPad Z13 oraz ThinkPad Z16 - Biznesowe laptopy z procesorami AMD Ryzen 6000 PRO oraz ekranami OLED

Rozpoczynają się targi CES 2022, co oznacza istne zatrzęsienie zapowiedzi nowych urządzeń, które w tym roku pojawią się w sprzedaży. Dzisiaj swoje konferencje miały firmy AMD, Intel oraz NVIDIA. Poznaliśmy szczegóły procesorów AMD Rembrandt (Ryzen 6000), Intel Alder Lake oraz kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3090 Ti oraz RTX 3050. Podczas prezentacji AMD, na moment pojawiła się wzmianka o laptopach Lenovo ThinkPad Z13 oraz ThinkPad Z16. Są to zupełnie nowe urządzenia, otwierające serię ThinkPad Z i przygotowane z myślą o układach APU Rembrandt PRO. Producent potwierdził specyfikację techniczną obu laptopów, oferując m.in. wsparcie dla szybkich pamięci LPDDR5, WiFi 6E czy USB 4. Sprawdzamy, co jeszcze oferują nowe ThinkPady Z.

Firma Lenovo zaprezentowała nową linię ThinkPad Z13 oraz ThinkPad Z16, które będą korzystać z procesorów AMD Rembrandt (Ryzen 6000).

Lenovo ThinkPad Z13 Gen.1 oraz ThinkPad Z16 Gen.1 to efekt wspólnej pracy Lenovo oraz AMD. Obudowy notebooków częściowo wykorzystują materiały pochodzące z recyklingu. W przypadku ThinkPada Z13 mowa m.in. o zewnętrznej pokrywie, na której znajdziemy materiał o nazwie "wegańska skóra", z kolei aluminium na obudowach obu laptopów również pochodzi z recyklingu. Lenovo ThinkPad Z13 Gen.1 to klasyczny ultrabook, o niewielkich wymiarach i oferujący miły dla oka design. Lenovo ThinkPad Z16 Gen.1 to znacznie większe urządzenie, z 16-calowym ekranem, który można z powodzeniem wykorzystać do pracy. Oba komputery bazują na procesorach Ryzen PRO 6000 z rodziny APU Rembrandt. Ponadto 13-calowy wariant w jednej z wersji będzie oferował ekskluzywnie procesor Ryzen 7 PRO 6860Z. Na razie jednak nie znamy jego dokładnej specyfikacji i nie wiemy czym będzie się różnił w porównaniu do już zaprezentowanych układów Rembrandt. Lenovo ThinkPad Z16 Gen.1 z kolei wykorzysta mocniejsze APU Ryzen PRO 6000H o podniesionym limicie energetycznym.

Lenovo ThinkPad Z13 Gen.1 Lenovo ThinkPad Z16 Gen.1 Procesor AMD Ryzen PRO 6000-U

Ekskluzywnie AMD Ryzen 7 PRO 6860Z

APU Rembrandt AMD Ryzen PRO 6000-H

APU Rembrandt Zintegrowany układ graficzny Do AMD Radeon 680M (12 CU RDNA 2, do 2400 MHz) Do AMD Radeon 680M (12 CU RDNA 2, do 2400 MHz) Karta graficzna Tylko zintegrowana Opcjonalnie AMD Radeon RX 6500M 4 GB GDDR6

AMD SmartShift MAX

AMD SmartShift ECO Pamięć 32 GB LPDDR5 6400 MHz 32 GB LPDDR5 6400 MHz Nośnik danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (1 TB) 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (2 TB) Matryca 1) 13,3" IPS 1920x1200 pikseli, 16:10, 400 nitów, 1 W (low power)



2) 13,3" OLED 2560x1600 pikseli, 16:10, 400 nitów, dotykowy, HDR Dolby Vision 1) 16" IPS 1920x1200 pikseli, 16:10

400 nitów, 1 W (low power)



2) 16" OLED 3840x2400 pikseli, 16:10, 400 nitów, dotykowy, HDR Dolby Vision Porty 2x USB 4.0 typu C

1x audio-jack 3.5 mm 3x USB 4.0 typu C

1x czytnik kart microSD

1x audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa 1920x1080 pikseli, IR 1920x1080 pikseli, IR Łączność WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE Cat.16 WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 4G LTE Cat.16 Akumulator 50 Wh 70 Wh Waga 1,25 kg 1,97 kg System Windows 11 Windows 11 Cena Od 1549 USD Od 2099 USD

Opcjonalnie Lenovo ThinkPad Z16 Gen.1 będzie także wyposażony w kartę graficzną Radeon RX 6500M. W obu laptopach wykorzystano także szybkie pamięci LPDDR5 6400 MHz, nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (1 TB dla 13-calowego i 2 TB dla 16-calowego modelu). W przypadku łączności, skorzystamy z WiFi 6E, Bluetooth 5.2 oraz modułu 4G LTE Cat. 16. W zależności od laptopa, otrzymamy także dostęp do dwóch lub trzech złączy USB 4 o przepustowości 40 Gb/s. Oba komputery, ze względu na obecność procesorów Ryzen 6000 oraz systemu Windows 11, będą w pełni kompatybilne z platformą Microsoft Pluton, której celem jest dodatkowa ochrona laptopów w szerokim obszarze od chipa do chmury. Dużo dobrego otrzymamy także w kontekście ekranów - do wyboru będą panele 1 W 400 nitów (co przełoży się na dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym) oraz ekrany OLED. Zarówno ThinkPad Z13 Gen.1 jak i ThinkPad Z16 Gen.1 zrobią użytek z matryc o proporcjach 16:10. Premiera notebooków nastąpi w maju tego roku.

Źródło: Lenovo