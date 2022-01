Lenovo Legion M600s Wireless i M300s RGB – zapowiedziano lekkie, gamingowe myszy o stylowym wyglądzie

Lenovo nie jest marką, która dotąd jakoś szczególnie brylowała wśród peryferiów gamingowych. Wygląda jednak na to, że wkrótce wszystko może się zmienić. Na trwających właśnie targach CES w Los Angeles przedstawiono bowiem dwie myszy dla graczy - bezprzewodowy model Lenovo Legion M600s Wireless oraz przewodowy - Lenovo Legion M300s RGB. Producent reklamuje te modele jako lekkie, szybkie i płynne. Dla Czytelników PurePC ważniejsze niż marketingowe slogany będą oczywiście konkrety. Spieszymy więc z informacją, że gryzonie otrzymają całkiem sensowne, stosowne do wyceny podzespoły, a w przypadku modelu bezprzewodowego nie zawiedzie również czas pracy na akumulatorze.

Myszy Lenovo Legion M600s Wireless i M300s RGB mają pojawić się w sklepach w maju, a ich ceny mają wynosić odpowiednio 85 i 30 dolarów.

Myszy Lenovo Legion M600s Wireless i M300s RGB to pod względem designu konstrukcje bardzo zbliżone. Tyle tylko, że model bezprzewodowy dostępny będzie w stalowo szarej wersji kolorystycznej, zaś model przewodowy - w czarnej oraz białej. Nie zdradzono jeszcze wymiarów obu myszy, wiadomo jednak, że M600s, a więc model bezprzewodowy, waży 75 g, podczas gdy przewodowy, wyposażony w miękki, "lejący się" przewód model M300s RGB - jedynie 61 g. Producent podkreśla, że oba gryzonie celowane są w chwyt claw oraz fingertip, ponadto ich symetryczna budowa ma pozwolić na wygodne użytkowanie zarówno lewą jak i prawą dłonią.

Lenovo Legion M600s Wireless

Na spodzie gryzoni znajdziemy ślizgacze wykonane w 100% z PTFE, w roli przełączników występują zaś konstrukcje o żywotności do 80 milionów kliknięć (M600s) oraz do 10 milionów kliknięć (M300s). Model bezprzewodowy ma pracować na jednym ładowaniu baterii do 70 godzin (złącze USB-C), a będzie w stanie pracować zarówno po Bluetooth jak i po łączności 2.4 GHz. Ten właśnie model otrzyma także sensor PixArt 3370 o natywnej rozdzielczości 19 000 DPI. Z kolei model przewodowy, który celowany jest w pracę biurową i mniej wymagających graczy, wyposażony będzie w czujnik o rozdzielczości 8000 DPI, którego nazwy jeszcze nie poznaliśmy.

Lenovo Legion M300s

