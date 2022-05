ASUS Zenbook oraz ASUS Vivobook - prezentacja nowych laptopów dla twórców z procesorami Intel Alder Lake i AMD Rembrandt

Kilka tygodni temu ASUS zaprezentował dwa nowe notebooki m.in. do obsługi multimediów. Pierwszy to ASUS Zenbook S 13 OLED bazujący na procesorach AMD Ryzen 6000U (Rembrandt-U), drugi to ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED, który korzysta z procesorów Intel Alder Lake-H oraz opcjonalnie układu graficznego Intel ARC A370M. Dzisiaj, podczas konferencji The Pinnacle of Performace, producent ujawnił szczegóły dotyczące pozostałych nowości z linii Zenbook oraz Vivobook. W najbliższych miesiącach otrzymamy różnorodne portfolio notebooków zarówno do pracy kreatywnej jak i codziennej obsługi multimediów. Co ciekawe, niemal każdy zaprezentowany dzisiaj komputer oferuje matrycę OLED, często z odświeżaniem 120 Hz. Jak widać, ASUS już na dobre polubił się z tego typu ekranami.

ASUS podczas konferencji The Pinnacle of Performance zaprezentował szereg nowych laptopów Zenbook oraz Vivobook, opartych na procesorach Intel Alder Lake oraz AMD Rembrandt.

Pierwsze trzy komputery przenośne to ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, ASUS Zenbook Pro 16X OLED oraz ASUS Zenbook Pro 17. Ciekawie prezentuje się ten pierwszy model, który jest nową wersją Zenbooka 14 Duo. Dwuekranowa konstrukcja otrzymała zauważalne zmiany - dużo lepsze ekrany i o wiele mocniejsze procesory 12. generacji Intel Alder Lake-H. Drugi z modeli - Zenbook Pro 16X OLED - oferuje design bardzo zbliżony do gamingowego notebooka ASUS ROG Zephyrus S17. Chodzi o wykorzystanie pomysłu z podnoszącą się klawiaturą (acz nadal umiejscowioną w typowym dla laptopów miejscu) w momencie otwierania klapy urządzenia. Dodatkowym atutem będzie fizyczne pokrętło ASUS DialPad, tym razem o smuklejszym wyglądzie w porównaniu do DialPada z ubiegłego roku, gdzie znalazł się w laptopie ASUS ProArt Studiobook Pro 16. Ostatni model - ASUS Zenbook Pro 17 - bazuje na procesorach AMD Rembrandt-H, ale jako jedyny nie posiada matrycy OLED. Zamiast tego znajdziemy 17-calowy panel IPS WQHD o odświeżaniu 165 Hz oraz 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED ASUS Zenbook Pro 16X OLED ASUS Zenbook Pro 17 Procesor Do Intel Core i9-12900H (14C/20T) (Intel evo 3.0) Do Intel Core i9-12900H (14C/20T) Do AMD Ryzen 9 6900HX (8C/16T) Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 680M Układ dGPU Do NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU Do NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU Do NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5 4800 MHz (pamięć lutowana) Do 32 GB LPDDR5 5200 MHz (pamięć lutowana) Do 32 GB LPDDR5 6400 MHz (pamięć lutowana) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) Ekran 14,5" 2880x1800 pikseli

OLED 16:10, 100% DCI-P3

Do 550 nitów, 0.2 ms

Dolby Vision



Dodatkowy ekran ScreenPad: 12,7" 2880x864 pikseli, 32:10

100% DCI-P3, do 500 nitów

Dolby Vision 16" 3840x2400 pikseli

OLED 16:10, 100% DCI-P3

Do 550 nitów, 0.2 ms

Dolby Vision 17,3" 2560x1440 pikseli

IPS 16:9, 100% DCI-P3

165 Hz, Dolby Vision Porty 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x SD Express 7.0

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x SD Express 7.0

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 4.0 typu C

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.0

1x czytnik kart SD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa: Intel WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Bezprzewodowa: Intel WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Bezprzewodowa: WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera Zgodność z Windows Hello Full HD, zgodność z Windows Hello Full HD, zgodność z Windows Hello Akumulator Litowo-polimerowy, 76 Wh Litowo-polimerowy, 96 Wh Litowo-polimerowy, 76 Wh Waga 1,7 kg 2,4 kg 2,2 kg System Windows 11 Windows 11 Windows 11



ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED



ASUS Zenbook Pro 16X OLED



ASUS Zenbook Pro 17

Kolejna nowość to ASUS Zenbook S 13 Flip OLED. Na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny do ujawnionego kilka tygodni temu modelu ASUS Zenbook S 13 OLED. Jest to jednak urządzenie konwertowalne 2w1, z zawiasami umożliwiającymi odchylenie ekranu o kąt 360 stopni. Bazuje na procesorach Intel Alder Lake-P. W maksymalnej opcji mowa o 12-rdzeniowym i 16-wątkowym (4P + 8E) układzie Intel Core i7-1260P. Nie brakuje tutaj także 13,3-calowego ekranu OLED 2.8K oraz trzech portów Thunderbolt 4, każdy działający z maksymalną przepustowością. Sprzęt waży zaledwie 1,1 kg i operuje na systemie operacyjnym Microsoft Windows 11.

ASUS Zenbook S 13 Flip OLED Procesor Do Intel Core i7-1260P (12C/16T) Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Układ dGPU - Pamięć RAM Do 32 GB RAM LPDDR5 5200 MHz

Pamięć lutowana Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 1 TB) Ekran 13,3" 2880x1800 pikseli

OLED 16:10, 100% DCI-P3, dotykowy, 60 Hz

Do 550 nitów, 0.2 ms, Dolby Vision Porty 3x Thunderbolt 4 (każdy do 40 Gbps)

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa: Intel WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Kamera Full HD Akumulator Litowo-polimerowy, 67 Wh Waga 1,1 kg System Windows 11



ASUS Zenbook S 13 Flip OLED

Kolejne nowości dotyczą już serii ASUS Vivobook. Na początek producent oferuje nam gruntowne odświeżenie ubiegłorocznych modeli, czyli: ASUS Vivobook Pro 14X OLED, ASUS Vivobook Pro 15X OLED oraz ASUS Vivobook 16X OLED. Za wyjątkiem tego pierwszego, pozostałe urządzenia otrzymają dużo mocniejsze dedykowane układy graficzne. Odpowiednio NVIDIA GeForce RTX 3070 dla 15-calowej wersji oraz NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti dla 16-calowego wariantu. Oba modele będą bazować na procesorach Intel Alder Lake-H lub AMD Rembrandt-H, podczas gdy 14-calowy Vivobook Pro 14X OLED będzie dostępny wyłącznie z procesorami Intela. Wszystkie modele obsługują także do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz. Podobnie jak w zeszłym roku, ASUS Vivobook Pro 14X OLED oraz Vivobook Pro 16X OLED otrzymają wirtualny DialPad wbudowany w touchpad.

ASUS Vivobook Pro 14X OLED ASUS Vivobook Pro 15X OLED ASUS Vivobook Pro 16X OLED Procesor Do Intel Core i9-12900H (14C/20T) Do Intel Core i7-12700H (14C/20T)

Do AMD Ryzen 9 6900HX (8C/16) Do Intel Core i9-12900H (14C/20T)

Do AMD Ryzen 9 6900HX (8C/16T) Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics (Alder Lake)

AMD Radeon 680M (Rembrandt) Intel Iris Xe Graphics (Alder Lake)

AMD Radeon 680M (Rembrandt) Układ dGPU Do NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 4800 MHz (pamięć lutowana) Do 32 GB DDR5 4800 MHz (1x SO-DIMM 16 GB + 16 GB lutowane) Do 32 GB DDR5 4800 MHz (1x SO-DIMM 16 GB + 16 GB lutowane) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 1 TB) 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) Ekran 14,5" 2880x1800 pikseli

OLED 16:10, 120 Hz

100% DCI-P3, 0.2 ms

Jasność do 600 nitów

Dolby Vision 15,6" 2880x1620 pikseli

OLED 16:9, 120 Hz

100% DCI-P3, 0.2 ms

Jasność do 500 nitów

Dolby Vision 16" 3200x2000 pikseli

OLED 16:10, 120 Hz

100% DCI-P3, 0.2 ms

Jasność do 550 nitów

Dolby Vision Porty 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu A Gen.1

2x USB 2.0 typu A

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (Intel)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (AMD)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (wszystkie modele)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x SD Express 7.0

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (Intel)

1x USB 4.0 typu C (AMD)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (wszystkie modele)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik SD Express 7.0

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa: Intel WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Bezprzewodowa: Intel WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2

Przewodowa: Ethernet RJ-45 2.5 Gbit Bezprzewodowa: Intel WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2

Przewodowa: Ethernet RJ-45 2.5 Gbit Kamera Full HD Full HD Full HD Akumulator Litowo-polimerowy, 70 Wh Litowo-polimerowy, 76 Wh Litowo-polimerowy, 90 Wh Waga 1,68 kg 2,1 kg 2,3 kg System Windows 11 Windows 11 Windows 11

Ostatnie dwa modele to nowości w ofercie, które powinny przypaść do gustu osobom poszukujących laptopów z mocnymi procesorami, ale bez dedykowanego układu graficznego. Mowa o 14-calowym ASUS Vivobook S 14X OLED oraz 16-calowym ASUS Vivobook S 16X OLED. W obu przypadkach do dyspozycji otrzymamy procesory Intel Alder Lake-H (do Core i7-12700H) oraz AMD Rembrandt-H (do Ryzen 9 6900HX). Oba modele będą również posiadały ekrany OLED o proporcjach 16:10 (jak niemal wszystkie dotychczas zaprezentowane komputery) oraz rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli dla 14,5-calowego modelu lub 3840 x 2400 pikseli dla 16-calowego wariantu. Wersje z Intelem otrzymają porty Thunderbolt 4, podczas gdy modele z AMD USB typu C z możliwością aktualizacji do wersji 4.0 (po certyfikacji ze strony AMD). Dokładne ceny oraz daty sklepowych premier poszczególnych modeli nie zostały ujawnione.

ASUS Vivobook S 14X OLED ASUS Vivobook S 16X OLED Procesor Do Intel Core i7-12700H (14C/20T)

Do AMD Ryzen 9 6900HX (8C/16T) Do Intel Core i7-12700H (14C/20T)

Do AMD Ryzen 9 6900HX (8C/16T) Układ iGPU Intel Iris Xe Graphics (Alder Lake)

AMD Radeon 680M (Rembrandt) Intel Iris Xe Graphics (Alder Lake)

AMD Radeon 680M (Rembrandt) Układ dGPU - - Pamięć RAM Do 16 GB DDR5 4800 MHz (8 GB lutowane + 1x SO-DIMM 8 GB) Do 16 GB DDR5 4800 MHz (8 GB lutowane + 1x SO-DIMM 8 GB) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 1 TB) 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 1 TB) Ekran 14,5" 2880x1800 pikseli

OLED 16:10, 120 Hz, 100% DCI-P3

0.2 ms czas reakcji, do 600 nitów 16" 3840x2400 pikseli

OLED 16:10, 60 Hz, 100% DCI-P3

0.1 ms czas reakcji, do 600 nitów Porty 2x Thunderbolt 4 (Intel)

2x USB typu C (AMD, zgodność z USB 4.0 po certyfikacji AMD)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 (Intel)

2x USB typu C (AMD, zgodność z USB 4.0 po certyfikacji AMD)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa: Intel WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Bezprzewodowa: Intel WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Akumulator Litowo-polimerowy, 70 Wh Litowo-polimerowy, 70 Wh Waga 1,6 kg 1,9 kg System Windows 11 Windows 11

Źródło: ASUS, PurePC.pl