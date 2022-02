ASUS Vivobook Pro 14X - Test jednego z najtańszych laptopów NVIDIA Studio. Na pokładzie GeForce RTX 3050 oraz ASUS DialPad

Zazwyczaj mobilne stacje robocze kojarzą nam się z bardzo drogimi notebookami, których sensowne konfiguracje rozpoczynają się w graniach 15 tysięcy złotych. Wśród topowych modeli znajdziemy laptopy, oferujące takie układy graficzne jak NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU, RTX A4000 Laptop GPU (to GPU zostało przez nas sprawdzone i niedługo podzielimy się wynikami!) czy RTX A5000 Laptop GPU. Są one bez wątpienia bardzo wydajne, a niektóre oprogramowanie jest świetnie zoptymalizowane pod takie karty. Niektórzy jednak potrzebują czegoś znacznie tańszego, co jednocześnie poradzi sobie w wielu zadaniach i będzie jednocześnie wydajniejsze od niejednego ultrabooka. Przykładem takiego notebooka jest ASUS Vivobook Pro 14X, którego dzisiaj prezentujemy. Jest to chyba najtańszy (lub jeden z najtańszych) laptop, posiadający certyfikat NVIDIA Studio. Z pewnymi modyfikacjami, ale zdecydowałem się przetestować sprzęt w naszej procedurze dla mobilnych stacji roboczych.

Autor: Damian Marusiak

Przyznam szczerze, że ASUS Vivobook Pro 14X jest bardzo intrygującym urządzeniem i trudno go jednoznacznie sklasyfikować. Z jednej strony sprzęt przypomina bardziej ultrabooki, z drugiej strony został na tyle zoptymalizowany, by otrzymać certyfikat NVIDIA Studio. Jednocześnie nie jest to sprzęt z wysokiej półki i nie sprawdzi się w bardzo wymagających zadaniach. Nowy Vivobook Pro 14X to uniwersalne urządzenie, które ma poradzić sobie w zadaniach opartych przykładowo na obróbce zdjęć, prostej obróbce filmów czy mniej wymagającym projektowaniu trójwymiarowym. Nie znajdziemy tutaj wybitnie mocnych podzespołów. Procesor Intel Tiger Lake-H35 zestawiony z kartą NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU nie zaskoczy nikogo pod kątem wydajności, jednak obecność karty z rdzeniami RT, Tensor oraz CUDA pomoże przyspieszyć niejedno zadanie. Laptop ma też bardzo ciekawe i unikalne rozwiązanie w swojej klasie cenowej - mowa o wirtualnym pokrętle ASUS Dial, który został zintegrowany w touchpadzie i ma na celu jeszcze wygodniejsze korzystanie z komputera.

ASUS VivoBook Pro 14X to jeden z najtańszych laptopów, należących do programu NVIDIA Studio. Oferuje 14-calowy ekran OLED o proporcjach 16:10, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU oraz wirtualne pokrętło ASUS DialPad, zintegrowany z touchpadem.

NVIDIA Studio to projekt, który wystartował wraz z targami Computex 2019 w Tajpej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne RTX, oprogramowanie NVIDIA Studio zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki Studio. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Cały projekt jest współtworzony z producentami notebooków, którzy przygotowują urządzenia spełniające wymagania platformy NVIDIA Studio. Laptopy bazują na układach graficznych GeForce RTX bądź Quadro RTX i są zgodne z dedykowanymi sterownikami NVIDIA Studio - ostatni pakiet to sterowniki o numerze 471.11. Warto również wspomnieć o tym, że sterowniki STUDIO nie są ograniczone wyłącznie dla kart Quadro RTX / RTX. Można bez problemu instalować je także na konsumenckich kartach GeForce RTX oraz układach GTX serii 16 (Turing) oraz GTX 10x0 (Pascal). W ten sposób karty również mogą otrzymać dodatkowe usprawnienia.

Od momentu wprowadzenia inicjatywy NVIDIA Studio, producenci zapowiedzieli już ponad sto różnych modeli notebooków, które spełniają wymagania platformy - od typowych, smukłych notebooków aż po pełnoprawne, mobilne stacje robocze. Podział na laptopy z konsumenckimi kartami GeForce RTX oraz profesjonalnymi układami Quadro RTX (Turing) / RTX AXXX (Ampere) jest mniej więcej równy. Obecne przykładowe karty graficznespełniające wymagania dla platformy Studio to m.in.: GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, Quadro RTX 5000 (Max-Q) czy NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU.