Astro Bot - poznaliśmy szczegóły związane z nadchodzącą grą Team Asobi, w tym długość rozgrywki

Druga połowa 2024 roku prezentuje się całkiem zachęcająco. Przyszły miesiąc to oczywiście czas weryfikacji obietnic w kwestii pierwszej gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen w otwartym świecie. Ale po Outlaws czeka nas między innymi oczekiwana od lat kontynuacja Space Marine'a i właśnie projekt Team Asobi. Zapowiedziana gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, zatem możemy się spodziewać co namniej jednego z największych hitów jesiennego sezonu.

Twórcy nadchodzącego Astro Bota zamieścili materiał, w którym podzielili się kilkoma informacjami związanymi z grą, w tym jej czasem trwania.

Astro's Playroom zawitał kilka lat temu w dużej mierze, by promować kontroler DualSense, ale szybko okazał się być czymś znacznie więcej. Na pierwszy rzut oka niepozorna startowa pozycja na PlayStation 5 wyróżniła się przede wszystkim znakomitym gameplayem, potrafiącym wciągnąć na długo. Planowany na wrzesień nowy rozdział przygód Astro zdaje się mieć wszystko, co powinien modelowy sequel - większą skalę, różnorodność i kilka potencjalnych zmian pod kątem rozgrywki w zanadrzu. Ostatnio zaś deweloperzy zamieścili garść nowych informacji.

Na pewno nie będzie większych niespodzianek pod kątem długości gry. Przejście Astro Bota ma nam dać od 12 do 15 godzin. Deweloperzy w żadnym momencie nie mieli zamiaru silić się na więcej, chcąc konsekwentnie realizować wizję dynamicznego, intensywnego tytułu, który nie jest przedłużany na siłę. Możemy liczyć na poprawiony silnik, efekty wizualne i jeszcze lepszą fizykę. Co więcej, w zespole jest licząca 3-4 osoby ekipa "DualSense 2.0", mająca zapewnić nowe wrażenia tyczące się rzeczonego kontrolera. Połączywszy to z informacjami wyjawionymi uprzednio - czyli chociażby sześcioma galaktykami i osiemdziesięcioma różnorodnymi poziomami wraz z kilkunastoma nowymi zdolnościami - zapowiada się porządna premiera. Raczej nie ma co mówić o rewolucji, ale nie powinno nas też spotkać rozczarowanie.

