Apple iPhone 12, 12 Pro i 12 Pro Max: Ceny i możliwa specyfikacja

O nowych smartfonach Apple, które trafią na rynek już jesienią, wiemy coraz więcej. Do ostatnich rewelacji na temat modeli Apple iPhone 12, 12 Pro i 12 Pro Max dołączają właśnie kolejne. Jon Prosser w materiale wideo postanowił usystematyzować aktualne przecieki odnoszące się do specyfikacji technicznej oraz cen poszczególnych wersji Apple iPhone'a 12. To pozwala spojrzeć w sposób klarowny na to, co tak naprawdę zaoferują rzeczone urządzenia i które z nich może okazać się dobrym dla Was wyborem. Niestety, o ile cena niższych wariacji na temat „dwunastki” jest znośna, o tyle już kwota, jaką przyjdzie zapłacić za wersję topową to istny kosmos. Sadownicy nieco przesadzili.

Co prawda nieoficjalnie, ale udało nam się poznać właśnie najistotniejszą część specyfikacji smartfonów Apple iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max wraz z przewidywanymi cenami.

Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro oraz Apple iPhone 12 Pro Max zostaną wprowadzone do sprzedaży tegoroczną jesienią. Mimo że od premiery dzielą nas miesiące, możemy już z całkiem dużym prawdopodobieństwem określić, jakie dokładnie będą nowe iPhone'y od Apple oraz jaka będzie ich cena. Na początek przyjrzyjmy się modelom podstawowym, czyli Apple iPhone'owi 12 oraz iPhone'owi 12 Max. W zasadzie będą to niemal identyczne urządzenia, a różnica będzie dotyczyć ekranu. W modelu tańszym kosztującym 649 dolarów znajdziemy 5,4-calowy ekran Super Retina OLED od BOE, w modelu droższym kosztującym 749 dolarów będzie to jednostka o przekątnej 6,1-cala. W obydwu przypadkach w smartfonach znajdziemy 4 GB RAM, 128 lub 256 GB pamięci na dane oraz podwójny aparat. Ramka urządzeń będzie wykonana z aluminium tak jak w przypadku iPhone'a XR oraz tegorocznego iPhone'a SE.

Kwestia Apple iPhone 12 Pro oraz Apple iPhone 12 Pro Max wygląda bardzo podobnie. Przynajmniej na polu różnic pomiędzy wersjami. Opcja droższa za 999 lub 1099 lub 1299 dolarów otrzyma ekran OLED Super Retina XDR ProMotion z 10-bitową głębią kolorów o przekątnej 6,1-cala, podczas gdy wariant topowy z dopiskiem MAX w nazwie to już 6,7-calowa opcja wykonana w tej samej technologi. Za produkcję tegoż elementu odpowie Samsung. W smartfonie pojawią się również 6 GB RAM, 128, 256 lub 512 GB pamięci na dane oraz potrójny aparat z dodatkowym skanerem LiDAR. Konstrukcja będzie wykonana ze stali nierdzewnej, tak jak ma to miejsce w iPhone'ach X, Xs, Xs Max, 11 Pro oraz 11 Pro Max. Za przyjemność obcowania ze smartfonem Apple iPhone 12 Pro Max w zależności od pamięci zapłacimy 1099, 1199 lub 1399 dolarów. Będzie więc drogo.

