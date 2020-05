Apple iPhone 12 z ekranem 120 Hz i aparatem 64 Mpix

Mamy kolejne informacje o nadchodzącym smartfonie Apple iPhone 12. Z materiału YouTubera Apple EverythingApplePro oraz doniesień PineLeaks z Twitera dowiadujemy się o kilku istotnych zmianach w smartfonach giganta względem modeli poprzednich. Jedna z najważniejszych dotyczy bezpośrednio ekranu, który najpewniej obsłuży odświeżanie obrazu częstotliwością 120 Hz. Oczywiście rozwiązanie to miałoby znaleźć się jedynie w iPhone'ach serii Pro. Drugą z nowości będzie przejście z 12 Mpix rozdzielczości matrycy aparatu na matrycę o rozdzielczości 64 Mpix. W kwestii fotografii zmieni się jednak znacznie więcej, o czym dowiadujemy się z doniesienia.

Na YouTube'owym kanale EverythingApplePro pojawił się nowy materiał, który wsparty najnowszymi doniesieniami PineLeaks z Twittera, daje nam całkiem solidny zestaw informacji o nadchodzących smartfonie Apple iPhone 12. W zasadzie mówimy o informacjach odnoszących się do całej serii. Niektóre rozwiązania trafią bowiem wyłącznie do modelu Pro, jednak obecności większości możemy spodziewać się we wszystkich wariacjach na temat „dwunastki”. Najważniejszy będzie oczywiście ekran. Apple 12 Pro miałby otrzymać wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz, który jest aktualnie testowany. Pojawiają się pewne problemy z kalibracją, jednak Sadownicy prawdopodobnie uporają się z nimi do czasu premier. Aby obsłużyć zapotrzebowanie energetyczne nowego ekranu konieczne jest zwiększenie fizycznej pojemności baterii oraz odpowiednia optymalizacja, o które zadba ekipa Tima Cooka.

Opracowywanie pełnego prototypu iPhone'a 12 wkrótce się zakończy. Możemy więc spodziewać się udostępnienia renderów opartych na nowych plikach CAD w okolicy czerwca. Zmiany dotkną również Face ID, które będzie rozpoznawać obraz w znacznie szerszym kącie niż dotychczas. W temacie fotografii dzieje się, a w zasadzie będzie dziać się naprawdę dużo. Zamiast 12 Mpix jednostki głównej, Apple zamontuje w iPhonie matrycę o rozdzielczości 64 Mpix. Czujnik LiDAR będzie wspierał działanie autofocusa oraz Trybu Portretowego, zaś optyczna stabilizacja obrazu w trybie nocnym przejdzie poważny upgrade. Znajdziemy tutaj także możliwość nagrywania wideo w Trybie Portretowym oraz ulepszoną redukcję szumów. Teleobiektyw zyska za to 3-krotny zoom optyczny oraz obsługę Trybu Nocnego. Zapowiada się więc mocne uderzenie ze strony giganta z Cupertino.

Źródło: EverythingApplePro, MaxWinebach, PineLeaks