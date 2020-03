Premiera smartfonów Apple iPhone 12 jednak bez opóźnień?

Ostatnie premiery smartfonów od Apple są raczej rozczarowujące. Odkąd gigant z Cupertino zaprezentował rewolucyjnego iPhone'a X, każde kolejne urządzenie wydaje się być tylko nieco usprawnioną wersją tego modelu. Nie zmienia to jednak faktu, że są to prawdopodobnie najpopularniejsze smartfony świata i pojawienie się następnej generacji z góry zapowiadane jest jako wielkie wydarzenie. Nie inaczej powinno być również w tym roku, zwłaszcza, że tym razem możemy doczekać się sporych zmian. Niestety, ostatnie doniesienia zwiastowały odroczenie debiutu tegorocznych modeli z powodu pandemii koronawirusa. Na szczęście pojawiły się nowe, pozytywne informacje w sprawie jesiennej premiery.

Tajwańscy producenci układów PCB rzekomo nie otrzymali żadnych przesłanek, które mogłyby wskazywać na jakiekolwiek opóźnienia. Również ze strony firmy Foxconn płyną same pozytywne wiadomości. Jesienna premiera iPhone'ów powinna być więc niezagrożona.

Serwis DigiTimes poinformował właśnie, że debiut iPhone'ów 12 powinien odbyć się zgodnie z planem. Redakcja powołuje się tutaj na informacje od tajwańskich producentów układów PCB, którzy rzekomo nie otrzymali żadnych przesłanek, które mogłyby wskazywać na jakiekolwiek opóźnienia. Również niedawny raport Bloomberg przynosi nam w tej sprawie podobne wieści. Co więcej, nawet firma Foxconn niedawno potwierdziła, że jest przygotowana do produkcji nowych modeli i zaspokojenia całosezonowego popytu. Do zrealizowania tych celów znacząco zwiększono zatrudnienie w fabrykach.

Mimo wszystko do jesieni jest jeszcze daleko i musimy mieć na uwadze, że do planowej premiery nowych iPhone'ów może zmienić się bardzo dużo. Według różnych przecieków nowa generacja smartfonów Apple ma zapewnić obsługę sieci 5G. Ponadto mówi się aż o czterech różnych modelach z procesorem A14 (wykonanym w nowoczesnej litografii 5 nm), 6 GB pamięci RAM, ulepszonymi aparatami i większymi bateriami. Niewykluczone, że tym razem wszystkie otrzymają wyświetlacze OLED. Pozostaje jeszcze pytanie, jak aktualna sytuacja wpłynie na premierę Apple iPhone'a 9? Smartfon ten domyślnie miał zostać zaprezentowany 31 marca. Póki co jednak brakuje informacji w tej sprawie.

