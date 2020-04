Apple iPhone 12 Pro Max - pojawiły się rendery nowego telefonu

Na kanale EveryThingApplePro cieszącym się ogromną popularnością wśród fanów sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie pojawił się olbrzymi materiał traktujący o smartfonie iPhone 12 Pro Max. Okazuje się, że film zawierający grafiki rzekomo prezentujące wspomniany smartfon, to nie radosna twórczość prowadzącego, a rendery oparte na plikach CAD. Te udało się zdobyć dzięki Maxowi Weibanchowi z XDA-Developers. Podobne wycieki nie są czymś szczególnie nowym i przeważnie ich źródłem są producenci akcesoriów, którzy mogą pochwalić się wcześniejszym dostępem do danych o wyglądzie urządzenia oraz zastosowanych weń portach, przyciskach czy wybrzuszeniach warunkowanych przez aparat.

iPhone 12 Pro Max stał się przedmiotem istotnego wycieku, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, co zaoferuje nam nadchodzący sprzęt Apple. W grę wchodzi bowiem modem 5G, nowe głośniki, kolory oraz szkielet nawiązujący do nowego iPada Pro.

Premiera smartfona iPhone 12 Pro Max odbędzie się najpewniej jesienią tego roku. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie zgodnie ze standardowym dla Apple modelem wydawniczym. Mimo odległego terminu prezentacji, o urządzeniu wiemy już całkiem sporo. Naturalnie lwią część doniesień możemy potraktować jak wróżenie z fusów, jednak są wyjątki takie jak dzisiejszy. Materiał EveryThingApplePro przygotowany przy współpracy z Maxem Weinbachem opiera się bowiem na plikach CAD, dających pewne informacje o konstrukcji. Tym sposobem udało nam się dowiedzieć, że iPhone 12 Pro Max otrzyma mocno kanciastą obudowę, której ranty nawiążą do iPhone'a 5, 5s lub SE. Da się tutaj również dostrzec podobieństwo do nowego iPada Pro.

Na pleckach smartfona pojawi się moduł fotograficzny składający się z trzech obiektywów oraz dodatkowego czujnika LiDAR. Powiększona zostanie również średnica obiektywów aparatu. Da się tu również dostrzec delikatniejsze zejście wystającego modułu aparatu na obudowę. Drobnostka, ale to właśnie drobnostki wpływają na przyjemność użytkowania. Powiększeniu ulegną za to przeszycia antenowe, które mają pomóc w obsłudze sieci 5G. Tacka na kartę SIM została przeniesiona na drugą część obudowy, przycisk zasilania znajduje się za to nieco niżej, niż w modelach z serii iPhone 11. Jeśli oczekujecie obecności złącza USB-C, możecie się zawieść. iPhone 12 Pro Max wykorzysta port Lightning.

Oprócz standardowych kolorów iPhone 12 Pro Max może zadebiutować w całkiem nowych wersjach — jasnoniebieskiej, fioletowej oraz jasnopomarańczowej. Sęk w tym, że nie ma pewności, czy opisana wyżej odświeżona stylistyka dotyczy innych niż iPhone 12 Pro Max modeli. Całkiem realny wydaje się scenariusz, w którym kanciasta bryła miałaby pojawić się jedynie w najdroższym wariancie. Nie byłoby to dobrym posunięciem wizerunkowym dla Apple, jednak ekskluzywny design mógłby stanowić solidny bodziec do zakupu sztandarowego modelu. Jak będzie, przekonamy się już za kilka miesięcy.

Źródło: EveryThingApplePro, Max Weinbach