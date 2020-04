Kółka do Maca Pro sprzedawane w cenie Apple iPhone'a 11

Wczorajsza aktualizacja oferty sklepu Apple dotyczyła nowego iPhone'a SE i to on był prawdziwą gwiazdą. Smartfon wzbudza sporo kontrowersji i choć przez wielu oceniany jest jako przestarzały sprzęt o wtórnym wzornictwie oraz śmiesznym wręcz akumulatorze, osobiście wróżę mu ogromny sukces. Możemy śmiać się z Apple i najnowszej propozycji firmy, ale prawda jest taka, że ekipa Tima Cooka dobrze na niej zarobi. Rynek potrzebuje tego typu urządzeń. Inaczej wygląda kwestia drugiej z nowości, które trafiły wczoraj do sklepu Sadowników. Mowa o akcesoryjnych kółkach do Maca Pro, które zostały wycenione na zdecydowanie absurdalną kwotę. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę zastosowanie, czyli pracę z programistami, nie będzie to żadnym uzasadnieniem.

Granice absurdu zostały właśnie przekroczone. Apple wprowadza do swojego sklepu internetowego kółka do Maca Pro. Cena akcesorium niemal pozwoliłaby na kupno iPhone'a 11.

Podczas premiery Maca Pro dowiedzieliśmy się, że jego cena wynosi prawie 30 tysięcy złotych. To wydało się kwotą wysoką, jednak komputer przeznaczony jest do pracy z profesjonalistami, a co za tym idzie — będzie na siebie zarabiał. Co istotne, to samo można powiedzieć o topowej wersji urządzenia, za którą przyjdzie zapłacić prawie aż 270 tysięcy złotych. Tak, na dobrą sprawę możemy wybierać pomiędzy zakupem mieszkania, Mercedesem GLE, BMW X3, a wspomnianym właśnie komputerem. Aby jednak ten był wygodny w użytkowaniu, klienci powinni dokupić do niego akcesoria. Te kosztują krocie. Dla przykładu — podstawka pod monitor Pro Stand kosztuje bowiem 4799 złotych, a zestaw nóżek do Maca Pro 1499 zł. Co, jeśli nie wystarczą nam nóżki i chcielibyśmy swobodnie przesuwać komputer na kółkach?

Jest i taka możliwość. Trzeba wziąć jednak pod uwagę to, że zestaw kółek do Maca Pro kosztuje, uwaga — 3499 złotych. Za stówkę więcej można już kupić całkiem interesującego iPhone'a 11 naszpikowanego ciekawymi rozwiązaniami. Cóż więc jest takiego wyjątkowego w akcesorium, którym są kółka do Maca Pro? Twórcy zapewniają, że to dzieło sztuki zaprojektowane ze stali nierdzewnej, proste w montażu i co najważniejsze mobilne. Mnie to niestety nie przekonuje. Nawet jeśli miałbym przenosić komputer co tydzień do innego pokoju, nie widziałbym sensu w wydawaniu 3499 złotych na gadżet, który ma mi uprzyjemnić to zadanie. Profesjonaliści, do których skierowany jest produkt, raczej nie będą nieustannie zmieniać jego położenia.

Źródło: Apple