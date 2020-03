MacBook Air 2020 w rękach iFixit. Serwis pochwalił projektantów

Specjaliści z serwisu iFixit wzięli na tapet najnowszego MacBooka Air 2020. Celem demontażu było sprawdzenie zmian w stosunku do modelu ubiegłorocznego oraz ocena trudności naprawy, w tym ewentualnej wymiany podzespołów. Serwisanci skupili szczególną uwagę na nożycowym mechanizmie klawiatury, który zastąpił teoretycznie awaryjną klawiaturę motylkową. Ta była stosowana we wcześniejszych urządzeniach serii Air. Podczas rozbiórki urządzenia udało się odkryć kilka niezwiązanych ze wspomnianym elementem zmian. Dostęp do pamięci SSD i RAM wypada mizernie, podobnie jak zintegrowana z obudową klawiatura. Jednakże iFixit pochwalił komputer za inne przyjazne rozwiązania.

Zaprezentowany w ubiegłym tygodniu MacBook Air 2020 trafił na warsztat iFixit. Specjaliści z rzeczonego serwisu od lat sprawdzają najpopularniejsze nowości rynkowe z kategorii elektroniki użytkowej, jednak to smartfonom, tabletom i komputerom poświęcają lwią część swojego czasu. Głównym zadaniem stawianym przed osobami dokonującymi rozbiórki jest ocena zmian widocznych tylko „pod maską” oraz określenie trudności wymiany poszczególnych komponentów. Po zakończonych czynnościach iFixit przyznaje urządzeniom wynik w skali od 1 do 10. MacBookowi Air 2020 udało się ich zdobyć aż cztery. To nieco więcej niż poprzednik.

Serwisanci przypominają, że nowy model jest grubszy od swojego poprzednika o pół milimetra. Niewiele i wątpię, czy przeciętny użytkownik zwróci na to w ogóle uwagę. Nowa klawiatura wyposażona w mechanizm nożycowy, czyli element, który wrócił do MacBooków już w 16-calowym modelu serii Pro, jest o pół milimetra grubsza, za co należy pochwalić projektantów. Jako główną zaletę mechanizmu motylkowego podawano zawsze „smukłość”. Jak widać, da się ją również osiągnąć w rozwiązaniu nożycowym. Sam komputer jest nieco cięższy, ale znowu nie jest to wartość, która byłaby w jakikolwiek sposób odczuwalna przez przeciętnego usera. W zasadzie nie jest ona odczuwalna nawet dla serwisanta, w przeciwieństwie do wygodnego poprowadzenia przewodów w okolicach gładzika, które umożliwia niekłopotliwy dostęp do baterii. Dodam, że można je bez przeszkód odłączyć.

Bezproblemowa wymiana baterii to nie koniec dobrych informacji o MacBooku Air 2020. iFixit docenił również to, że elementy takie jak głośniki, porty i wentylatory cechuje łatwość dostępu i modułowa konstrukcja. Cieszy także obecność większego niż poprzednio wentylatora, który służy regulacji temperatury procesora. Niestety, w dalszym ciągu mamy do czynienia z lutowanymi do płyty głównej komponentami takimi jak kości RAM i SSD. Wszystko to poskutkowało oceną w postaci 4 na 10 możliwych punktów. Całkiem nieźle jak na teoretycznie niepraktyczną w rozbiórce konstrukcję.

Źródło: iFixit