Apple Macbook Air - firma zaprezentowała nową wersję laptopa

Do niedawna Apple posiadało w swojej ofercie trzy różne Macbooki - najmniejszy Macbook Air z układami Amber Lake-Y, średni Macbook Pro 13 z procesorami Intel Coffee Lake-U oraz 16-calowy wariant Macbooka Pro, który zadebiutował jeszcze w 2019 roku i oferuje obecnie układy Intel Coffee Lake-H Refresh. Pod koniec miesiąca miała odbyć się konferencja producenta, na której mieliśmy poznać szczegóły dotyczące m.in. odświeżonego laptopa Macbook Air. Choć do konferencji ostatecznie nie doszło, firma dzisiaj zaprezentowała oficjalnie nowy model Macbooka Air, który doczekał się dwóch głównych zmian - wydajniejszych procesorów oraz nowej klawiatury. Sprzęt można zamawiać już na stronie producenta, a czas realizacji wysyłki wynosi obecnie do dwóch tygodni.

Apple po cichu zaktualizowało specyfikację laptopa Macbook Air. Nowa wersja bazuje na procesorach Intel Ice Lake-Y oraz posiada udoskonaloną klawiaturę.

Tegoroczna wersja Apple Macbook Air będzie bazowała na jednym z trzech procesorów: Intel Core i3-1000G4 (Intel Iris Plus Graphics G4), Intel Core i5-1030G7 (Iris Plus Graphics G7) oraz Intel Core i7-1060G7 (Iris Plus Graphics G7). Wszystkie procesory są częścią rodziny Ice Lake-Y - Macbook Air to pierwszy zaprezentowany laptop, który wykorzystuje te układy. Nie brakuje także pamięci LPDDR4X 3733 MHz (do wyboru mamy 8 lub 16 GB). Laptop posiada również 13,3" ekran typu Retina o rozdzielczości 2560x1600 pikseli. W przypadku dysku SSD PCIe NVMe do wyboru mamy nośniki o pojemności 256 GB (tylko w wariancie z Intel Core i3-1000G4), 512 GB, 1 TB lub 2 TB.

Sprzęt posiada także udoskonaloną klawiaturę "Magic Keyboard" - taka sama zadebiutowała w ubiegłym roku przy okazji premiery 16-calowego Macbooka Pro. Klawiatura bazuje na przełącznikach nożycowych, a skok klawiszy wynosi 1 mm. Nie brakuje ponadto dwóch portów Thunderbolt 3 oraz gniazda audio-jack 3,5 mm. Wbudowany akumulator ma pozwolić na maksymalnie 11 godzin przeglądania internetu lub 12 godzin stałego oglądania filmów za pośrednictwem aplikacji Apple TV. Koszt najtańszego modelu z Core i3, 8 GB RAM oraz dyskiem SSD 256 GB wynosi 4999 złotych. Najdroższy wariant z Core i7-1060G7, 16 GB RAM oraz 2 TB dyskiem wynosi bagatela 11 249 złotych. Zamówienia można składać m.in. na stronie Apple, a czas realizacji zamówienia wynosi obecnie do dwóch tygodni.

Źródło: Apple