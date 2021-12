Android 13 Tiramisu – do sieci trafiły pierwsze informacje na temat nowej wersji mobilnego systemu. Jakie zmiany przyniesie?

Na ten moment najpopularniejszymi wersjami systemu Android jest Jedenastka (ok. 34% użytkowników), Dziesiątka (ok. 28% użytkowników) oraz Dziewiątka (ok. 14% użytkowników). O najnowszej, dwunastej kompilacji marzy większość z nas, jako że system ów dopiero pojawi się na wybranych smartfonach, a już dochodzą nas słuchy na temat Androida Tiramisu, a więc Androida 13. Przecieki pojawiły się w serwisie XDA-developers, a pochodzić mają od zaufanego insidera. Redaktorzy serwisu otrzymali nawet bardzo wczesną kompilację systemu. Z dużą pewnością do momentu oficjalnego rolloutu Android 13 jeszcze mocno się zmieni, ale już teraz, dzięki wspomnianej kompilacji możemy zobaczyć kilka nowości.

Android 13, jak każdy kolejny, przyniesie kilka "kosmetycznych" zmian, jednak ciekawie zapowiada się chociażby mechanika TARE, która może wpłynąć na wydłużenie działania smartfonów na baterii.

Pierwszą nowością w Androidzie 13 ma być możliwość zmiany języka dla każdej aplikacji osobno (o ile oczywiście dana apka posiada inne wersje językowe, niż oryginalną, np. angielską). Opcja przyda się pewnie bardzo wąskiemu gronu użytkowników, ale jest bezsprzecznie sporą zmianą, więc wspomnieć o niej należy. Dużo bardziej przydatną nowością może okazać się zmiana dotycząca zarządzania powiadomieniami z różnych aplikacji. Na tę chwilę powiadomienia możemy wyłączyć / włączyć w ustawieniach systemu dla wszystkich apek na raz, bądź zaptaszając / odptaszając kolejne.

Android 13 przy instalacji każdej nowej apki, wyświetli z kolei monit z uprawnieniami, o jakie stara się aplikacja, a wśród tych uprawnień znajdą się właśnie powiadomienia. Dzięki temu już podczas instalacji będziemy mogli zdecydować, czy dane oprogramowanie będzie mogło zasypywać nas w przyszłości powiadomieniami czy też nie. Kolejną wartą odnotowania zmianą jest mechanizm o nazwie TARE (The Android Resource Economy). Nie wiadomo o nim zbyt wiele, prócz tego, że system ów będzie przyznawał punkty aplikacjom, a ich wartość będzie zależała od poziomu naładowania akumulatora w urządzeniu.

Innymi słowy - aplikacje będą wymieniały swe punkty na czas wykorzystania procesora. Ma to zmotywować deweloperów do przygotowywania jak najmniej energożernych aplikacji. Jeśli bowiem jakaś konkretna będzie wymagać zbyt dużej liczby punktów, nie będzie mogła wykonywać zadań w tle. A na koniec - zmiana czysto kosmetyczna. Android 13 ma nam bowiem umożliwić dostosowywanie położenia oraz wyglądu zegara na ekranie blokady. Opcja ta nie będzie jednak nowością dla wielu użytkowników, bowiem większość poszczególnych nakładek systemowych takie rozwiązanie już proponuje.

Źródło: XDA-developers