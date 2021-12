Allegro - zakupy będą jeszcze łatwiejsze. Platforma opracowała funkcję wyszukiwania obrazem. Dostępne na Androidzie i iOS

Każdego miesiąca platformę Allegro odwiedza średnio 21 mln użytkowników. Teraz zakupy na niej staną się jeszcze łatwiejsze dzięki wyszukiwaniu obrazem. Jak to działa? Nowa funkcja jest wbudowana w aplikację Allegro (dostępną dla urządzeń z systemem Android lub iOS). Użytkownik może zrobić i wysłać zdjęcie np. wybranego ubrania, butelki wody czy książki, po czym narzędzie Allegro na podstawie algorytmów uczenia maszynowego wyszuka artykuły dostępne na stronie i wyświetli najbardziej pasujące oferty. Co więcej, kupujący nie musi nawet iść do sklepu i samodzielnie robić zdjęcia produktu. Wyszukiwarka wizualna rozpoznaje zdjęcia przedmiotów np. w czasopismach czy na zrzutach ekranu na telefonie.

"Wyszukiwarka wizualna wymagała zupełnie nowej architektury wyszukiwania i technologii uczenia maszynowego. Pod prostotą użytkowania kryje się wyrafinowany system. Spodziewamy się, że nasze narzędzie będzie w stanie zaoferować kupującym bogaty wybór podobnych produktów" – komentuje Wojciech Bogdan, Chief Data Officer w Allegro. Przez wiele lat zespół Allegro opracowywał różne funkcje ułatwiające zarządzanie sprzedażą, takie jak usługi szybkiej dostawy czy wygodne metody płatności. Teraz platforma wkracza w zupełnie nową erę, tworząc narzędzie wykorzystujące algorytmy uczenia maszynowego, dzięki któremu wyszukiwanie i zamawianie wymarzonych produktów stanie się jeszcze łatwiejsze.

"Zawsze stawiamy na nowoczesne technologie. Poza tym od samego początku chcieliśmy ułatwić Polakom robienie zakupów w Internecie. Właśnie dlatego kolejnym logicznym krokiem było wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania, które pomogłoby wyszukiwać trudno opisywalne produkty. Możemy łatwo zidentyfikować usłyszaną w radiu piosenkę czy rosnącą na naszym osiedlu roślinę. Dlaczego miałoby być inaczej z sukienką czy artykułem spożywczym, który zobaczyliśmy na ulicy albo w sklepie? Pomysł na wyszukiwanie zdjęciem wziął się z sytuacji, w której każdy z nas kiedyś był – kto nigdy nie próbował godzinami znaleźć fajną koszulkę czy parę butów, którą wcześniej zobaczył gdzieś na ulicy?" – dodaje Wojciech Bogdan.

Źródło: Allegro